Da morte a uma vida mais saudável, o Governo do Estado publicou no Diário Oficial de hoje (22), a construção de um novo prédio para prestação do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) e a construção de bases de arenas esportivas em sete bairros de Campo Grande.

A empresa contratada, Poligonal Engenharia e Construções, receberá R$ 4,2 milhões para executar o projeto de construção do novo prédio do SVO, que é um departamento da Saúde que atua em casos de morte natural, sem suspeita de violência

Conforme o texto publicado no Diário Oficial, o complexo terá uma área de 638,66 m² e abrigará diversos ambientes, como salas de assistência social, administrativa, coordenação, necropsia e laudos. O projeto ainda incluirá detalhes como calçamento externoe um estacionamento interno com capacidade para 14 vagas convencionais, uma vaga para Pessoa com Deficiência e duas destinadas a idosos.

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), destacam que o investimento no novo complexo vai passar a oferecer suporte integral aos processos relacionados à verificação de óbitos naturais.

O novo prédio será implantado na mesma área onde já funciona o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), na Rua Gabriel Abrão, bairro Parati, na Capital. A previsão é de que as obras sejam concluídas em 240 dias consecutivos a partir do início dos serviços.

Bases para arenas esportivas

Já quanto a construção de bases para arenas esportivas, o Governo do Estado divulgou que serão implantadas nos bairros Coophatrabalho, Coophavila, Dom Antônio Barbosa, Itamaracá, Paulo Coelho, Nova Campo Grande e Zé Pereira, ao custo final de R$ 950 mil.

Diante disso, a Agesul e a Seilog devem preparar os terrenos para a instalação dos módulos das arenas esportivas, que possuem grama sintética e devem atender também as práticas esportivas de futebol society e basquete 3×3.

De acordo com os projetos publicados no Diário Oficial, a arena do bairro Nova Campo Grande será instalada na Rua Cinquenta e Nove, próxima do cruzamento com a Quarenta e Nove. No Zé Pereira, a estrutura será construída na Rua Coronel Zelito Alves Ribeiro, esquina com a Itaporanga.

No Coophatrabalho, a arena ficará na Rua Presidente Café Filho, esquina com a Pequi. Já a estrutura esportiva do Jardim Itamaracá será construida no cruzamento da Rua Eufrates com a Padre Mussa Tumã. No Jardim Paulo Coelho Machado, o instrumento esportivo ficará na Rua Ana Jacinto de Oliveira, próximo do centro comunitário do bairro.

Já a arena do Dom Antônio Barbosa será construída no cruzamento das ruas Lúcia dos Santos e Anselmo Selingardi. E por fim, a estrutura esportiva do Coophavila será feita na Rua do Cabo, em uma área verde entre a Avenida Gunter Hans e a Rua dos Crustáceos.

A expectativa é de que as obras sejam concluídas em um prazo de 90 dias consecutivos, a contar da data de emissão da ordem de início dos serviços.

Assine o Correio do Estado.