Com déficit de R$ 770 mil mensais, médicos e servidores do Hospital do Câncer entram em greve

Bagunça

Batalhão de Choque da Polícia Militar interviu na confusão e dispersou os envolvidos

O Carnaval de Campo Grande terminou na noite desta terça-feira (21) e, conforme balanço da Polícia Militar, quase 60 mil pessoas movimentaram os dias de folia da Esplanada Ferroviária.

Segundo a PM, oito boletins de ocorrência foram registrados no evento, sendo três de lesão corporal.

No último dia de festejo, a banda Farofa com Dendê e o Cordão da Valu animaram os quase 17 mil foliões que compareceram.

Além disso, a noite de terça-feira foi marcada pelo registro de uma briga generalizada na Avenida Mato Grosso.

Em vídeo divulgado nas redes sociais é possível observar várias pessoas envolvidas com trocas de soco e gritaria.

Apesar do tumulto, no vídeo é possível observar o batalhão de Choque da Polícia Militar intervindo na confusão e dispersando os envolvidos.

A PM utiliza de golpes de cassetete para apaziguar a situação.

Além disso, foram registrados boletins de ocorrência na Polícia Civil por pessoas que afirmaram terem sido vítimas de arrastão.

Em um dos casos, um rapaz afirmou que estava saindo nas festividades do Carnaval na Esplanada Ferroviária, quando foi surpreendido por um grupo de oito homens.

O homem foi agredido com socos e chutes e teve o celular roubado. Ele teve o nariz quebrado e ferimentos no rosto.

Em outro caso, dois homens também haviam saído do Carnaval, quando foram abordados por 20 homens que estariam fazendo arrastão.

As vítimas foram agredidas e tiveram o celular roubado.

Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana, Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) estiveram nas ruas, neste Carnaval, para reforçar a segurança, manter a ordem e prevenir acidentes.

A Operação Carnaval 2023 da Polícia Militar (PMMS) contou com 150 policiais no interior do evento na Esplanada Ferroviária, com apoio do policiamento ordinário na região em volta, a pé e motorizados.

“Essa Operação visou manter a segurança do evento Carnaval nos locais de festejos carnavalescos, levando a paz social e a tranquilidade pública, através de uma estratégia operacional de maior envergadura voltada a coibir atos ilícitos, de forma a garantir a preservação da ordem e a integridade física do público presente”, afirmou o tenente-coronel.

Balanço da Guarda Municipal

Dos dias 17 à 21, a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande realizou a Operação Carnaval 2023. As equipes focalizaram os trabalhos na Esplanada Ferroviária, Praça do Papa, Praça Aquidauana e Praça Cuiabá.

Além disso, acompanhar os outros eventos que estavam envolvidos nas festas carnavalescas no decorrer dos dias de comemoração. O objetivo da Operação, segundo a Guarda Municipal, era reforçar a segurança da população, via ações preventivas e rondas de viaturas de patrulhamento constante.

Conforme a GCM, desde o início ao final das festividades a Gerência do Centro de Controle de Operações – GCCO/GCM via 153 - (Canal de Emergência) da GCM, fez o levantamento que constou mais de 350 atendimentos, aos quais podemos destacar principais ocorrências no período:

18.02 - Recuperação de veículo furtado por três menores sendo apreendidos e encaminhados, a vítima que notou o desaparecimento de seu veículo procurou os agentes que estava na esplanada e de imediato já de posse das características do veículo localizou o mesmo nas proximidades rua 13 de Maio.

18.02 - Detenção de um homem de 46 anos que assediava uma mulher de 21 anos no transporte coletivo onde o motorista pediu apoio a GCM na PB próximo à praça Ary coelho sendo este pego em flagrante e encaminhado para a DEAM.

20.02 - Flagrante de roubo em banca no centro, visualizado por câmeras de videomonitoramento da Gerência do Centro de Controle de Operações – GCCO/GCM. Foi realizada a prisão de um homem de 37 anos por furto na rua 14 de Julho, as equipes da área que localizaram o acusado próximo à rua Calógeras e efetuaram a prisão.

20.02 - Durante Trabalhos de bloqueio de via na Av. Mato grosso com rua 14 julho, a equipe GCM foi acionada por populares para denunciar possível comercialização de drogas próximo à Guarnição. Com as características dos suspeitos a equipe efetuou abordagem sendo encontrados cerca de 21 pinos de substância característica a cocaína e cerca de 300 reais em dinheiro trocado, 02 jovens foram encaminhados à Delegacia.

21.02 - Prisão de agressor com descumprimento de medida protetiva no Bairro Estrela do Sul. Moradores procuraram a Gerência Operacional da Guarda Civil Metropolitana, região segredo - GOS, para atender denúncia de esfaqueamento no Bairro Estrela do Sul. Os agentes se deslocaram até o local e entrou em contato com a vítima, mulher (29).

Na abordagem relatou a equipe que tinha medida protetiva contra o marido (23), segundo a mesma, ele a agrediu jogando gelo em sua cabeça e para se defender a vítima usou uma faca atingindo o braço do autor.

A vítima e o autor foram encaminhados para o Upa Coronel Antonino para ser avaliados pelo médico e posteriormente a DEAM para medidas cabíveis.

Praça do Papa

20.02 – Realizado Desfile das Escolas de Samba na Praça do Papa, público estimado de 10 mil pessoas - não sendo constatado nenhum ato ilícito.

21.02 – Realizado Desfile das Escolas de Samba na Praça do Papa, público estimado de 15 mil pessoas - não sendo constatado nenhum ato ilícito.

Totalizando

Foram 40 viaturas e um efetivo de 96 GCMS Diariamente para atendimento dos eventos em festividades no Carnaval 2023, auxiliando na segurança da população, apoio às demais forças de segurança e sempre prontos para atender os munícipes.

