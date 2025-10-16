Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ESTIAGEM PROLONGADA

Com demora das chuvas, incêndios levam MS a declarar estado de emergência

O decreto estadual leva em conta a estiagem prolongada e o alto risco de queimadas

Tamires Santana

Tamires Santana

16/10/2025 - 10h30
Foi publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul desta quinta-feira (16), o decreto de situação de emergência no Estado válido por 180 dias, devido aos incêndios florestais que atingem o território sul-mato-grossense nos últimos meses.

De acordo com a publicação, o decreto permite a mobilização de órgãos públicos e voluntários para combater os incêndios e minimizar os impactos ambientais e à saúde da população.

Cabe ressaltar que, conforme a Portaria GM/MMA nº 1.327, de 27 de fevereiro de 2025, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, já havia definido Estado de Emergência Ambiental entre os meses de março a dezembro de 2025 para as mesorregiões Centro Norte, Leste, Pantanais Sul e Sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Agora, o decreto estadual leva em conta a estiagem prolongada e o alto risco de queimadas apontados em nota técnica do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima - (Cemtec), além do parecer da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - (CEPDEC-MS), que confirmou a ocorrência de desastres registrados no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.

Conforme divulgado pelo Correio do Estado, os focos mais críticos estão em Corumbá, onde as chamas atingem a Serra do Amolar e em Alcinópolis, no norte do estado, onde o fogo se concentra no Parque Estadual das Nascentes do Taquari.

A medida se baseia em pareceres técnicos da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e em relatório do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), que apontam estiagem prolongada, baixa umidade do ar e risco extremo de incêndios em várias regiões.

Com o decreto, o governo autoriza:

  • A mobilização de órgãos estaduais para ações de combate ao fogo, reabilitação das áreas afetadas e reconstrução de estruturas danificadas;
  • A convocação de voluntários e campanhas para arrecadação de recursos e doações;
  • A entrada de agentes públicos em propriedades para prestar socorro ou determinar evacuação em situações de risco iminente;
  • O uso temporário de propriedades particulares em casos de perigo público, com indenização posterior, se houver dano;
  • A dispensa de licitação para compras e serviços diretamente relacionados à emergência, conforme a Lei Federal nº 14.133/2021, desde que os contratos não ultrapassem um ano.

Operação Bloodworm

Justiça mantém condenação de 10 réus por favorecimento ao Comando Vermelho

Advogados e policiais penais eram corrompidos para facilitar entrada de celulares na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira

16/10/2025 10h45

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul confirmou as condenações de dez réus investigados na Operação Bloodworm, a qual advogados e policiais penais eram corrompidos para facilitar entrada de celulares na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira.

A investigação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), revelou um esquema que envolvia a entrada e o uso de aparelhos celulares nas cadeias para manter comunicação ilícita entre detentos e comparsas do lado de fora da cadeia. 

As apelações que pediam anulação das provas e alegavam quebra da cadeia de custódia foram rejeitadas, mantendo-se as penas e o entendimento de que os acusados integravam a estrutura armada da facção e atuavam no envio de celulares para dentro de unidades prisionais.

No total, a Operação Bloodworm já resultou na condenação de 73 pessoas, cujas penas somam 428 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão.

Ao analisar os recursos, os desembargadores da 3ª Câmara Criminal consideraram válidas as provas produzidas pelo Gaeco/MPMS. A corte entendeu que as apreensões de celulares foram realizadas de forma regular durante revistas prisionais e que os procedimentos de apreensão, perícia e documentação das evidências foram devidamente formalizados, preservando a cadeia de custódia. Assim, as alegações de nulidade trazidas pelas defesas não foram acolhidas.

Em contrarrazões, o Gaeco ressaltou que aparelhos de comunicação interna em presídios configuram objetos ilícitos no contexto da investigação e, portanto, não gozam da mesma proteção de privacidade ou sigilo que outros bens ou comunicações legais. A Corte, com base nas provas técnicas e documentais apresentadas, confirmou integralmente as condenações impostas em primeira instância.

Operação

Deflagrada em 5 de maio de 2023, a Operação Bloodworm cumpriu 92 mandados de prisão preventiva e 38 de busca e apreensão em várias cidades de Mato Grosso do Sul, além de ações em outros estados como Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso.

O objetivo era desarticular o núcleo de uma facção criminosa que vinha se estruturando no sistema prisional sul-mato-grossense e expandindo sua atuação com apoio interno — criando uma rota estratégica para o tráfico de drogas e armas, em razão da localização geográfica do estado.

As investigações apontaram que policiais penais e advogados corrompidos facilitaram, de diferentes maneiras, a entrada de celulares e o fluxo de informações entre presos e operadores externos, permitindo a coordenação de crimes e o fortalecimento da organização criminosa fora das grades.

O apelido “Bloodworm” — referência a um verme conhecido pela ferocidade e resistência — foi escolhido para simbolizar a característica da organização investigada: agressividade operacional e capacidade de persistir mesmo diante de ações repressivas.

CAMPO GRANDE

Prefeita derruba projeto de bancada bolsonarista para banir atletas trans de competições

PL foi inicialmente apresentado por Rafael Tavares (PL), com os seguintes vereadores como coautores: André Salineiro (PL), Ana Portela (PL), Herculano Borges (Republicanos), Wilson Lands (Avante) e Leinha (Avante)

16/10/2025 10h15

No art.3° inclusive, o PL deixava clara a previsão para que

No art.3° inclusive, o PL deixava clara a previsão para que "o atleta transgênero que omitir sua condição da respectiva entidade de administração do desporto ou entidade de prática desportiva" fosse banido do esporte em Campo Grande Reprodução/CMCG e Freepik

Em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) de ontem (15), a prefeita Adriane Lopes trouxe assinatura no veto e derrubou o projeto da "bancada bolsonarista" aprovado há menos de um mês na Câmara Municipal, que buscava proibir e até banir atletas trans de competições esportivas. 

Esse projeto foi inicialmente apresentado pelo vereador Rafael Tavares (PL), com os seguintes parlamentares acompanhando o dito P.L.11.526 como coautores: André Salineiro (PL), Ana Portela (PL), Herculano Borges (Republicanos), Wilson Lands (Avante) e Leinha (Avante).

A publicação do veto total aponta inclusive que, durante a tramitação do projeto na Casa de Leis de Campo Grande, a própria Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal havia opinado pela não tramitação do texto, por tratar-se de tema de competência da União e concorrente aos Estados e ao Distrito Federal.

A Procuradoria-Geral do Município (PGM) justificou que o projeto de lei "padece de vício formal de inconstitucionalidade por violação à repartição constitucional de competências estabelecida no artigo 24, IX, da Constituição Federal, não podendo o Município de Campo Grande legislar sobre o assunto". 

Através das redes sociais, a Associação das Travestis e Transsexuais e Mato Grosso do Sul (ATTMS), que é presidida por Cris Stefanny Venceslau, exaltou o veto ao projeto, dizendo que tal assunto ultrapassa a pauta LGBTQIAPN+, parabenizando a figura de Adriane Lopes. 

"Pela coragem de não se deixar levar por pressões, por entender que a lei é para todos e deve ser respeitada na sua essência. Parabéns por ter tido fibra e coragem de uma mulher sábia, em respeitar não a pauta ( LGBTQIAPN+), mas respeitar seres humanos que merecem Dignidade e Cidadania, respeitar as leis e a constituição", cita a publicação. 

Co-autor da proposta, o vereador André Salineiro já sinalizou a intenção de insistir na criação de uma lei específica de segregação de pessoas transgêneras. 

"Vou lutar para derrubar o veto no plenário e tentar tornar lei essa regra, porque estamos defendendo o direito das mulheres, que não querem isso. É o que as esportistas esperam de nós e estamos na Câmara para representá-las. Esse projeto visa proteger as mulheres. A pessoa trans pode competir com trans. A força biológica do homem é diferente, isso é científico", afirmou Salineiro em nota. 

Entenda

Na Capital, o estopim que levou à aprovação do projeto que proíbe atletas trans em competições esportivas na Câmara Municipal foi a recusa de atletas, do time Leoas de Campo Grande, de pisar no gramado contra a equipe Fênix pela Taça Tony Gol. 

Com uma atleta transgênero de 24 anos no time, a técnica Solange Rosa, mais conhecida como Sol, de 39 anos, chegou a afirmar que o projeto de lei só buscava tirar vantagem da competidora e que pautar o assunto sem discussões aprofundadas seria puro preconceito. 

"No futebol feminino a gente joga com homens, somos treinadas por homens e, no entanto, nunca debatemos isso. O que aconteceu no episódio do dia 6 [recusa das Leoas de entrar em campo] foi puro preconceito. Então, eu vejo que, ao aprovar essa lei, eles estão simplesmente jogando uma atleta na cova dos leões", argumentou Sol.

Antes desse episódio, vários outros jogos aconteceram normalmente sem esse tipo de intercorrência que pegou todas as atletas de surpresa, já que a jogadora em questão treina e joga no clube há quatro anos. 

Na Casa de Leis de Campo Grande, o PL para proibir atletas trans em competições anotou os seguintes votos:

Favoráveis

  • André Salineiro (PL);
  • Ana Portela (PL);
  • Carlão (PSB);
  • Clodoilson Pires (Podemos);
  • Dr. Jamal (MDB);
  • Dr. Victor Rocha (PSDB);
  • Fábio Rocha (União);
  • Herculano Borges (Republicanos);
  • Leinha (Avante);
  • Maicon Nogueira (PP);
  • Marquinhos Trad (PDT);
  • Neto Santos (Republicanos);
  • Otávio Trad (PSD);
  • Prof. Juari (PSDB);
  • Prof. Riverton (PP);
  • Rafael Tavares (PL);
  • Ronilço Guerreiro (Podemos);
  • Veterinário Francisco (União);
  • Wilson Lands (Avante).

Contra

  • Beto Avelar (PP);
  • Delei Pinheiro (PP);
  • Flávio Cabo Almi (PSDB);
  • Jean Ferreira (PT);
  • Landmark (PT);
  • Luiza Ribeiro (PT).

Como bem esclarece o veto, já no 1° artigo o PL apontava para o sexo biológico como "úniço critério definidor do gênero dos competidores em competições esportivas oficiais" em Campo Grande. 

Enquanto o artigo seguinte estabelece as penalidades, o terceiro inclusive deixava expresso a previsão para que "o atleta transgênero que omitir sua condição da respectiva entidade de administração do desporto ou entidade de prática desportiva será banido do esporte no âmbito do Município de Campo Grande/MS". 

 

