Com deságio de 3,4%, empreiteira de Rondonópolis vair reformar a Câmara de Dourados

Quase 11 meses depois da descoberta de que a Projetando Construtora e Incorporadora fraudou documentos para vencer a licitação para a reforma e ampliação do Palácio Jaguaribe, a Câmara de Vereadores de Dourados escolheu nova construtora e vai investir R$ 18,6 milhões para conclusão da obra, que deve demorar pelo menos dois anos.

Aata da licitação, que teve a Concresul Engenharia e Construções, como vencedora, foi publicada no diário oficial do Governo do Estado nesta segunda-feira (25). Com sede em Rondonópolis (MT) e única habilitada para participar da disputa, a construtora vai receber R$ 18.602.767,70

O valor é R$ 1,4 milhão acima daquilo que estava previsto no contrato anterior, que era de R$ 17,24 milhões. Porém, o valor ficou 3,4% abaixo dos R$ 19.268.782,57 que a Câmara estava disposta a pagar.

Depois da confirmação de que a Projetando, empresa com sede em Coxim, usou documentos falsos, a direção da Câmara de Dourados suspendeu as obras, no começo de maio do ano passado, e na sequência rompeu o contrato. A empreiteira se comprometeu a devolver o dinheiro que já havia recebido, R$ 165,3 mil, e a doar os materiais que estavam no canteiro de obras, avaliados em R$ 256,3 mil.

Durante a reforma, a Câmara está funcionando em um espaço alugado no Shopping Avenida Center, pagando R$ 63 mil mensais. O contrato inicial era por 24 meses, mas a metade deste prazo já se esgotou e a reforma do chamado Palácio Jaguaribe segue parado no estágio inicial.

E, o valor desse gasto extra, que deve chegar à casa dos R$ 700 mil, está sendo cobrado da empresa que acabou confessando ter utilizados documentos indevidos para vencer a primeira disputa.