Com direito a cochilo no carro, mais de mil fãs esperam pela inauguração da Sephora, em Campo Grande

Nesta sexta-feira (3), o Shopping Campo Grande recebeu um grande público para a inauguração da primeira loja da Sephora em Mato Grosso do Sul. Antes da abertura das lojas do Shopping, cerca de 1.300 pessoas ocuparam os corredores do local.
Para inaugurar a nova unidade, Lele Burnier e Franciny Ehlke, influenciadoras com fama nacional, referências em moda, maquiagem e estilo de vida, foram convidadas especiais da Sephora.
A abertura oficial da loja estava marcada para às 12h30, porém os fãs começaram a chegar por volta das 1h da madrugada, alguns até dormindo dentro do carro para poderem ocupar os primeiros lugares na fila, como foi o caso da Maytê Garcia e Marcela Guimarães, de 13 anos, que chegaram acompanhadas da mãe de Marcela.
“Valeu muito a pena esperar todo esse tempo. Elas (influencers) são muito lindas e simpáticas, estamos emocionadas demais. Amamos as marcas da Sephora, sempre que viajamos vamos à loja e agora temos uma nossa”, contou Maytê, emocionada, já com a cesta de compras em mãos.
Os primeiros 150 clientes ainda foram presenteados com vouchers de R$ 150, garantindo uma experiência completa de boas-vindas.
Espaço premium
Com área total de 310m², sendo 241m² dedicados ao espaço de vendas, a nova unidade traz o conceito global da Sephora. A arquitetura segue a identidade internacional da marca, com fachada de listras iluminadas, logo flutuante e laje técnica branca, que reforçam modernidade e sofisticação.
Um dos grandes diferenciais é o Beauty Spa, serviço exclusivo da rede, que oferece tratamentos premium e personalizados, ampliando a experiência de autocuidado dos clientes.
Para o diretor de retail da Sephora no Brasil, Décio Bueno, a escolha de Campo Grande para receber sua primeira filial da rede foi estratégica, sobretudo pelo fato de ter mais que dobrado o valor de seu Produto Interno Bruto (PIB) em aproximadamente 15 anos.
“Campo Grande é hoje um dos principais polos econômicos da região Centro-Oeste do Brasil. Entre 2010 e 2021, o PIB da cidade mais que dobrou — saltando de cerca de R$ 15 bilhões para quase R$ 35 bilhões, um crescimento de mais de 130%, segundo o IBGE. Apesar dos impactos da pandemia, em 2021 a cidade já havia registrado um aumento de aproximadamente 15% no PIB, mostrando uma recuperação rápida. Além disso, a economia local é dinâmica: mais de 59% do PIB vem do setor de serviços, complementado pela indústria e administração pública”, explicou o gestor da Sephora em entrevista ao Correio do Estado.
Com presença em mais de 34 países e parte do Grupo LVMH, a Sephora é símbolo de prestígio, inovação e lifestyle. Sua chegada a Campo Grande marca não apenas a inauguração de uma loja, mas um novo capítulo no setor de beleza do estado, conectando consumidores sul-mato-grossenses às maiores tendências e marcas do mundo.