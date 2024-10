Com duas novas mortes, MS tem 121 mortes por Covid-19

DENÚNCIA

O advogado Acrísio da Cunha Filho e a empresária Karina Moraes teriam praticado os crimes nas cidades de Ivinhema e Nova Alvorada do Sul

A Polícia Civil instaurou inquérito policial contra o advogado Acrísio Venâncio da Cunha Filho e a esposa dele, a empresária Karina Moraes, proprietária da empresa Projeta Soluções em Consultoria e Assessoria Ltda., por suspeita de terem praticados os crimes de fraude em licitação, associação criminosa e lavagem de dinheiro nas cidades de Ivinhema (MS) e Nova Alvorada do Sul (MS).



O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) também está apurando as irregularidades e determinou prazo de 60 dias para que a Polícia Civil conclua todas as diligências contra o casal.





Conforme o inquérito policial obtido pelo Correio do Estado, o advogado Acrísio Venâncio teria ido até a Prefeitura de Nova Alvorada do Sul em companhia do proprietário de uma construtora em março de 2023 na tentativa de fraudar um procedimento licitatório.



No Paço Municipal, o advogado teria utilizado nome de funcionários para forçar o setor de protocolo a emitir o recebimento retroativo de envelope de uma determinada licitação que estava em andamento.





Ainda segundo as investigações, Acrísio Venâncio tinha clara intenção de fraudar o procedimento licitatório e colocar a empresa que ele acompanhava na disputa do certame, mas foi pego em flagrante delito e denunciado à Polícia Civil que instaurou o inquérito criminal.



Já a esposa, que é proprietária da empresa Projeta Soluções em Consultoria e Assessoria Ltda. e presta assessoria em convênio e captação de recursos nas prefeituras de Mato Grosso do Sul, também é investigada, respondendo por fraude à licitação na cidade de Ivinhema.





De acordo com a Polícia Civil, Karina Moraes teria agido em conluio com outras empresas e servidores. De forma dolosa, mediante ajuste e combinação, eles cometeram fraude no processo de licitação em dois pregões presenciais. Além disso, o casal ostenta uma vida de luxo com dinheiro público.





A reportagem tentou entrar em contato com o casal investigado, mas, até o fechamento desta matéria, não obteve sucesso, sendo que o espaço continua aberto.