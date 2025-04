Com emergência na saúde, prefeitura busca ampliar leitos em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com o aumento de doenças respiratórias e consequente alta expressiva na busca por atendimentos hospitalares, que levaram a Prefeitura de Campo Grande a decretar situação de emergência por 90 dias, o Executivo busca agora por leitos em hospitais públicos e privados para atender a demanda na saúde.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, disse que uma reunião será feita ainda nesta segunda-feira (28) com a Santa Casa, para um possível convênio para ampliação do quantitativo de leitos de internação, especialmente infantis.

Ainda segundo a secretária, desde março o Executivo Municipal está em tratativas com hospitais, mas em nenhum havia disponibilidade, devido a alta demanda.

“Os casos de Influenza A e do Vírus Sincicial Respiratório estão aumentando significativamente e os leitos já estão lotados. A maioria dos casos são graves, o tempo de internação é grande, o que dificulta a rotatividade de leitos, correndo o risco de faltar leitos nas próximas 4 ou 6 semanas”, afirmou a secretária no último sábado (26).

Com relação as demais medidas adotadas para tentar evitar o caos na saúde, já foram contratados médicos na sexta-feira (25), enquanto os medicamentos, que são adquiridos via ata de registro de preços, também já foi feita a solicitação de novas remessas.

Decreto de emergência

O decreto que declara situação de emergência na saúde de Campo Grande, inicialmente pelo período de 90 dias, foi publicado no sábado (28), em edição extra do Diário Oficial do Município.

Conforme reportagem do Correio do Estado, Rosana Leite, a situação é crítica em Campo Grande para os casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e já estão sendo adotadas para frear o aumento de ocorrência.

Com o decreto de emergência, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) instituiu algumas medidas de urgência, como:

Liberação da vacinação para todos os públicos a partir de segunda-feira (28), em todas as unidades de saúde de Campo Grande;

Obrigatoriedade da utilização de máscaras dentro das Unidades Básicas de Saúde - (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

Instituição do Plano de Contingência de Atendimento Pediátrico, com atendimento pediátrico 24h em duas UPAs — Universitário e Coronel Antonino — além do Pronto Atendimento Infantil do CRS Tiradentes, com a transferência e o referenciamento de casos entre as UPAs.

A pasta atuará também na organização de insumos, medicamentos, reestruturação física e reforço de recursos humanos (RH); haverá cooperação técnica e financeira da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde, além de ações de comunicação para orientar a população sobre os cuidados essenciais neste período.

A vacinação contra a Influenza foi ampliada para toda a população no domingo, dia 27 de abril e está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde.