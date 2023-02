Com estoque baixo, Hemosul pede doações para continuar atendendo pacientes durante o Carnaval

Redução

Com isso, faixa com a segunda maior fatia de habilitados do Estado cai de 206,8 para 139,3 mil

Após atualização interna, realizada por meio de uma solicitação do Correio do Estado, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) elucidou que o número de condutores aptos a dirigirem em Mato Grosso do Sul é de 139.391 mil condutores e não de 206.817, como indicam as bases de dados do órgão. Com isso, o número sofre um déficit de 67.426 pessoas.

De acordo com os índices do departamento, a faixa etária é responsável por uma parcela de 16% de todos os condutores do Estado, o que coloca os condutores acima dos 60 anos como a segunda maior fatia de condutores por idade entre os cerca de 1,2 milhão de habilitados em MS.

Conforme o Detran-MS, o maior percentual de condutores fica na faixa dos 32 a 38 anos, 223 mil.

Atualizado na última segunda-feira (13), os números destacaram que Mato Grosso do Sul possuía 1.118 condutores centenários, alguns com 115 anos. Após revisão de condutores ativos, o número foi reduzido quase que por total, e segundo o Detran, apenas um condutor centenário, residente no interior do estado, se mantém ativo.

Na ocasião, questionados pelo Correio do Estado, o Detran por sua vez alegou que o índice se dá em razão da não baixa do documento junto ao departamento, uma vez que, segundo o departamento, muitos condutores já faleceram ou apenas mantém o cadastro ativo e não dirigem de fato.

"Essas CNH's continuam ativas no cadastro porque ou o condutor morreu e os familiares não deram baixa no documento, não comunicam o Detran, ou o condutor não usa mais a CNH e não desativou. Com certeza a maioria dessas CNHs já venceu", alegou o departamento .

Entre as comparações postas, o Detran justificou que a situação se assemelha a de veículos que são 'encostados' pelos proprietários.

"É igual o proprietário que tem um carro velho que nem anda mais e está encostado mas o dono não comunica o Detran. Então o veículo continua no cadastro", frisou.

Sobre os procedimentos cabíveis acerca de eventuais óbitos de condutores, o Detran destacou que não pode fazer nada sobre o fato, uma vez que esta é uma questão individual e cabe a cada família.

Confira a diferença após a atualização do Detran

Idade Total junto ao Detran Ativos Diferença 60 21.735 13.214 - 8.521 61 14.472 12.283 - 2.189 62 11.614 7.248 - 4.366 63 - 10.884 10.884 64 12.026 9.925 - 2.101 65 12.156 9.376 - 2.780 66 8.658 8.966 +308 67 7.034 8.241 +1.207 68 11.032 7.222 - 3.810 69 10.610 6.524 - 4.086 70 6.906 5.843 - 1.063 71 8.421 5.208 - 3.213 72 7.880 4.723 - 3.157 73 5.944 4.092 - 1.852 74 6.192 3.510 - 2.682 75 5.533 3.123 - 2.410 76 5.081 2.742 - 2.339 77 4.524 2.135 - 2.389 78 4.253 1.893 - 2.360 79 4.176 1.615 - 2.561 80 3.325 1.339 - 1.986 81 3.027 1.085 - 1.942 82 2.774 901 - 1.873 83 2.376 714 - 1.662 84 2.180 592 - 1.588 85 1.929 513 - 1.416 86 1.727 340 - 1.387 87 1.561 265 - 1.296 88 1.340 202 - 1.138 89 1.120 121 - 999 90 1.030 84 - 946 91 918 55 - 863 92 815 39 - 776 93 638 29 - 609 94 543 19 - 524 95 444 13 - 431 96 427 10 - 417 97 387 1 - 386 98 339 2 - 337 99 262 2 - 260 100 224 1 - 223 101 180 - 102 145 - 103 116 - 104 123 - 105 94 - 106 62 - 107 53 - 108 46 - 109 24 - 110 12 - 111 14 - 112 7 - 113 9 - 114 3 - 115 6 - Total 206.817 139.391 67.426

Dados (Detran/MS)