Hemosul faz alerta para baixa de estoque de sangue dos tipos O+, O-, A- e B+

O estoque de sangue segue sendo um problema nas unidades da Rede Hemosul em Mato Grosso do Sul neste período de inverno, em que as doenças respiratórias acabam impossibilitando as doações. A situação é de emergência para os tipos sanguíneos O+, O-, A- e B+.

No primeiro quadrimestre de 2023, a instituição coletou em média 4.368 bolsas de sangue, quando o ideal seria ter aproximadamente 5.300 no estoque. Para a gerente Relações Públicas da Rede Hemosul MS, Mayra Franceschi. é necessário que a população tenha consciência da importância de doar sangue, qualquer que seja a tipagem. A doação pode salvar vidas.

“Estamos na época do ano crítica de doenças respiratórias e de seca que compreendem os meses de junho a setembro. Está fraco de doação, todo ano é um período difícil, por isso quando alguém precisa de doação é pedido aos familiares que contribuam com a reposição do estoque. No Hemosul Coordenador funcionamos de segunda a sexta, das 7h às 17h e aos sábados das 7h às 12h. No 1º e 3º sábado do mês abrimos o dia todo, das 7h às 17h”, reforçou a gerente.

Escreva a legenda aqui

Onde doar

Na Capital, além do Hemosul Coordenador, as doações também podem ser feitas na Santa Casa e no Hospital Regional. No interior, as unidades coletoras funcionam nos municípios de Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Paranaíba e Coxim.

A rede também possui unidades de armazenamento e distribuição em Aquidauana, Corumbá, Naviraí e Nova Andradina.

Quem pode doar

Para doar sangue é necessário comparecer a uma das unidades de coleta levando documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores entre 16 e 17 anos devem estar acompanhados pelo pai ou mãe ou responsável legal, pesar 51kg ou mais, estar bem alimentado e saudável.



O Hemosul também reforça que doenças respiratórias deixam o doador inapto enquanto estiver doente. Homens podem doar sangue até quatro vezes ao ano com intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três, com intervalo mínimo de três meses.

Horário de atendimento



No Hemosul Coordenador, em Campo Grande, as doações podem ser feitas de segunda a sexta das 7h às 17h e aos sábados das 7h às 12h. No ponto facultativo do dia 8 de setembro, o Hemosul também abrirá das 7h ao meio dia.

Na Capital, as doações também podem ser feitas na Santa Casa e no Hospital Regional No interior é preciso consultar o horário próprio de cada unidade.

Hemosul recebe novos equipamentos

O Hemosul coordenador de Campo Grande dois laboratorios inteiros que apuram os vírus e doenças em amostras dos sangues doados. Uma das máquinas trocadas pode detectar até mesmo a malária e pertence à unidade Bio-Manguinhos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e ao Ministério da Saúde (MS).

O novo maquinário que chegou ao Hemosul reduz a detectação de doenças de 18h para 12 horas de checagem. O coordenador de tecnologia do Hemosul, Rinaldo Nunes Rodrigues, explica que a institução passa agora a contar com mais agilidade para o processamento de exames de diversas doenças, como HIV, Malária e outros vírus. "Essa tecnologia reduz a janela imunológica dele e reduz de 16 para 6 a 10 dias a possível identificação", afirmou.

Assine o Correio do Estado