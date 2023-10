OPORTUNIDADE

Primeiros dois dias contabilizaram 500 simulações e a meta para o bônus moradia é 2.200 unidades

Oportunidade para conquistar o sonho da casa própria, o 1º Feirão MS Moradia encerra às 22h deste sábado, porém o bônus oferecido pelo Governo do Estado seguirá disponível para as famílias que optarem para deixar para outro momento.

Diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez revela que só nos dois primeiros dias de Feirão, cerca de 500 simulações de análise de crédito foram realizadas, mas também há quem esteve "só olhando" as oportunidades.

"Como é um financiamento, você não pode ter restrição cadastral. Mas as pessoas, aqui, veem que é possível conseguir uma moradia financiada mesmo tendo uma renda em torno de 1.600, 1.700 reais, então se planejam e voltam num segundo momento, porque o Feirão é três dias, mas o programa continua", explica.

Cabe lembrar que o Estado está disponibilizando o Bônus Moradia, de até R$ 25 mil para a entrada do imóvel, e os interessados também podem receber subsídios do Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal do FGTS, para auxiliar no valor da entrada.

Aurimar Galeano é personal trainner e, com sua esposa, Ana Paula Centurion, vistou o feirão no primeiro dia para tirar dúvidas sobre as possibilidades de financiamento. O casal relata que devido aos auxílios, a parcela do primeiro imóvel da família ficou dentro do orçamento e reservaram uma unidade.

Agora, com os documentos em mão, a expectativa ficou alta, após olhar a planta e notar que a futura primeira casa própria, localizada na Vila Nasser, é maior que a atual casa em que vivem.

"No primeiro dia a gente veio para aquela coisa assim, será que vai dar certo. Quando ela fez a simulação, que disse que encaixou e deu certo, nossas chances aumentaram... não fica mais só na teoria, agora a gente vê que é possível e, se Deus quiser, a gente vai conseguir fechar a venda", completa Ana Paula.

Bom para os dois lados

Com sete empresas participantes, a expectativa da Agehab é que até mil pessoas façam suas simulações durante esses três dias de feirão, além dos diversos atendimentos e dúvidas esclarecidas.

"A meta do bônus moradia é 2.200 unidades. Nós já temos de subsídios reservados, 750 famílias que já garantiram o seu atendimento. Só no ontem foram 500 atendimentos e hoje deve ser mais forte", cita Maria do Carmo.

Fernando Bezerra, diretor de incorporação Engepar, que trazia a expectativa de 3 milhões em vendas, cita que a empresa teve vendas e visitas acima do esperado.

"A gente tem conseguido ofertar e realizar bons negócios aqui na feira. Alcançamos nossa meta de vendas ainda na sexta-feira e as mesas estão sempre ocupadas" cita ele.

Governador do Estado, Eduardo Riedel também esteve presente no feirão este sábado (28), comentando que o bônus oferecido motivou a construção dos empreendimentos, já que as entradas por parte da população, que variam entre 15 e 25 mil reais, foram asseguradas para o financiamento.

"É o caso daquele casal recém-casado, filhinha nova, ele, desempregado, ela trabalhando, ganhando R$ 2,5 mil, e teve acesso à compra do imóvel devido aos vinte e cinco mil do governo para compra do imóvel", comentou o governador em coletiva.

Riedel frisa que o programa roda por todo o Mato Grosso do Sul, porém, sendo esse o primeiro feirão para aquisição da casa própria, o governador garante ainda uma edição semelhante à da Capital para o município de Dourados.

