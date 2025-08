Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Agosto é o mês para proprietários de veículos com placas final 7 e 8 pagarem o licenciamento anual em Mato Grosso do Sul. O prazo termina no dia 30 e os proprietários devem ficar atentos, pois, a partir deste mês, as guias de licenciamento não serão mais impressas e enviadas para as residências dos proprietários.

O calendário para o ano de 2025 foi divulgado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) no início do ano. Em setembro, será a vez de pagamento das placas de final 9, enquanto outubro encerra o calendário, com pagamento para placas final 0.

O licenciamento é um procedimento anual e obrigatório que autoriza o veículo a circular pelas vias, atestando que o automóvel encontra-se em conformidade com as normas de segurança e ambiental para o setor automotivo.

O valor é de 4,53 Unidades Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul (Uferms), para todos os tipos de veículos. A Uferms é definida mensalmente e, para agosto o valor é de R$ 52,62.

Desta forma, para pagamentos dentro do prazo de vigência o valor do licenciamento é de R$ 238,36. Caso o pagamento seja feito após, o valor sobe para 5,88 Uferms, o que equivale a R$ 309,40, na cotação de agosto.

O Detran alerta para que cada proprietário se atente ao prazo de pagamento para sua placa, pois trafegar com o veículo não licenciado é uma infração gravíssima, com aplicação de multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira nacional de habilitação (CNH).

Fim da impressão de boletos

Conforme reportagem do Correio do Estado, a partir de 1º agosto o Detran-MS deixará de enviar para as residências as guias de licenciamento veicular impressas referentes a veículos com finais de placa de 7 a 0. A partir de 2026, a medida será estendida a todas as placas, encerrando de vez o envio pelos Correios.

A mudança é baseada em dados internos que apontam a baixa taxa de adimplência por meio das guias físicas.

Segundo o Detran, apenas 9,2% das guias enviadas pelos Correios resultam em pagamento, enquanto 54% dos pagamentos já são realizados pelo portal Meu Detran.

A decisão também está alinhada às diretrizes do Estado Verde, que busca reduzir o uso de papel e o impacto ambiental, e da política do Estado Digital, que visa facilitar o acesso da população aos serviços públicos por meio da tecnologia.

“A análise de dados nos mostrou que a adesão aos canais digitais já é uma realidade para a maioria dos sul-mato-grossenses. Estamos apenas formalizando e incentivando essa transição para o benefício de todos”, afirma Rudel Trindade, diretor-presidente do Detran-MS.

Como pagar

O proprietário do veículo, no mês correspondente a sua placa, pode pagar a taxa utilizando os seguintes canais digitais e presenciais:

Portal Meu Detran ( www.meudetran.ms.gov.br )

) Aplicativo Detran-MS: Disponível para download em dispositivos móveis.

WhatsApp da Glória, assistente virtual do Detran (67 3368-0500)

Agências do Detran-MS: Para aqueles que preferem o atendimento presencial, as agências continuarão disponíveis para consulta de débitos e emissão da guia.

Quem realiza o pagamento em dia pode parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes, com a regularização imediata da situação do veículo.

Com a quitação do licenciamento, proprietário pode emitir o Certificado de Registro Veicular (CRV) e o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV), que desde 2021 foi unificado e passou a ser digital: o CRLV-e, ou CRVL Digital.

O documento é de porte obrigatório e deve ser apresentado à autoridade de trânsito quando solicitado, seja por documento físico ou digital pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Motorista que não efetuar o pagamento e for flagrado com veículo não licenciado comete infração gravíssima.

Em caso de trafegar com veículo não licenciado, o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê aplicação de multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo.