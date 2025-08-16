Com foco em ressocialização, detentos de Campo Grande participam de oficina de costura

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Nesta sexta-feira (15), o Instituto Penal de Campo Grande começou a receber o Programa Malharia Social, que oferece aos detentos oficinas de corte e costura com foco na ressocialização.

O Programa é resultado de uma parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul -(Agepen) e a Secretaria Nacional de Políticas Penais - (Senappen), e oferece qualificação profissional a internos, geração de renda e remição de pena, fortalecendo o caráter transformador do trabalho prisional.

O Malharia Social foi criado pela Senappen para promover a ressocialização de detentos por meio do trabalho, aliando qualificação profissional, geração de renda e benefícios como a remição de pena. A proposta prevê a produção de peças de vestuário e outros itens têxteis, que também poderão atender instituições sociais e hospitais, contribuindo diretamente para a sociedade.

No Instituto Penal de Campo Grande, a estrutura conta com duas salas., sendo uma de corte e outra de costura, equipadas com banheiros, ventiladores e exaustores. A capacidade é para até 10 internos trabalhando simultaneamente.

O programa está em expansão no estado, com implantação também nas unidades de São Gabriel do Oeste, Jardim, Caarapó, Penitenciária da Gameleira 2 e Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi. Ao todo, Mato Grosso do Sul recebeu 24 máquinas de costura e três mesas de corte.

A chefe da Divisão de Trabalho da Agepen, Elaine Alencar, ressaltou que outros projetos da Senappen estão previstos para o Estado, como Cidade Digna, com a fabricação de artefatos de concreto. “No Malharia Social, IPCG foi contemplado com uma oficina completa. Dá para produzir desde peças acolchoadas até puffs, couro e outros itens. Também teremos capacitações, como um curso de moda em parceria com a Fundação de Cultura do Estado. É um espaço com muito potencial para transformar vidas”, destacou.

O diretor do IPCG, Leoney Martins, lembrou a importância de investir tanto na melhoria para os internos quanto na valorização do trabalho dos servidores. “Essa é a unidade mais antiga do Estado, mas é possível melhorar para todos. Ao oferecer condições de estudo e trabalho para os internos, também qualificamos nosso ambiente laboral. Hoje temos mais de 35% da população carcerária trabalhando em Mato Grosso do Sul, índice superior à média nacional de 19%, e isso nos abre portas para novas parcerias. É prova de que, com boa vontade, se constrói muito”, afirmou.

O diretor-geral da Polícia Penal, Anderson Moreno, enfatizou que a ressocialização é parte essencial da missão institucional. “Estamos dando ocupação produtiva aos internos porque sabemos que, mais cedo ou mais tarde, eles retornarão à sociedade. O trabalho e a educação têm poder de transformar pessoas, e isso reflete na qualidade do que fazemos dentro e fora das unidades. Cabe aos policiais penais identificar quem quer evoluir e trabalhar, para que possamos devolver à sociedade cidadãos melhores e lidar de forma diferente com quem ainda não está pronto para isso”, declarou.

Assine o Correio do Estado.