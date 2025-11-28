Com fuzil, dois homens são presos por tráfico de drogas

RELIGIÃO

O professor-doutor Fábio do Vale ocupará a Cadeira nº 22, da Patronesse Santa Teresinha do Menino Jesus

Responsável por estudar e divulga o conhecimento sobre santos, candidatos à santidade, movimentos messiânicos e outras manifestações sagradas da Igreja Católica Apostólica Romana, a Academia Brasileira de Hagiologia (ABRHAGI), em consonância com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e com o Vaticano, elegeu o professor-doutor sul-mato-grossense Fábio do Vale para ocupar a sua 22ª cadeira, de um total de 40.

Com sede em Fortaleza, capital do Ceará, a ABRHAGI tem como atividades a realização de pesquisas, publicações de livros e revistas e a organização de cursos, palestras e congressos sobre o tema. Na prática, a Academia estuda os fatos extraordinários para - havendo correspondência canônica e litúrgica - iniciar os processos de canonização em todo o território nacional.

Além de quantificar, auxiliar e promover essas questões iniciais de forma biográfica, a ABRHAGI também contribui com o início de possíveis causas bem como o monitoramento das que tão em andamento. Hoje, o Brasil tem 37 santos, 54 bem-aventurados, 31 veneráveis e 88 Servos de Deus, números que revelam a riqueza da santidade florescida em solo brasileiro e seu potencial de evangelização a partir das atividades extraordinárias que obtiveram em vida.

Em entrevista ao Correio do Estado, o campo-grandense Fábio do Vale informou que a posse dos novos acadêmicos está marcada para o dia 11 de fevereiro de 2026, durante missa solene na sede da Academia. “Sou pesquisador da vida e da obra do Missionário Salesiano Padre João Crippa. Em 2025, recebi a Medalha Legislativa São Carlos Acutis concedida pela Câmara Municipal de Campo Grande pelos méritos e empenhos para com a juventude católica campo-grandense”, declarou.

Aluno da Escola Diaconal São João Paulo II, da Arquidiocese de Campo Grande, ele é graduado em Letras e Pedagogia, além de graduando em Teologia pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Também é membro efetivo da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), onde ocupa a cadeira nº 14, e pós-graduado em Teologia.

O pesquisador é doutor e pós-doutor em Estudos de Linguagem pelo PPGEL/FAALC, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), sendo que ainda realizou ainda outros dois pós-doutorados pela USP, no Programa Interunidades em Integração da América Latina da ECA, e pela UFSC, no Programa de Relações Internacionais.

Atualmente, Fábio do Vale atua como diretor-acadêmico da Faculdade Insted e é coordenador de Pesquisa e Iniciação Científica e editor-chefe da revista científica RECAM. Ainda é pesquisador visitante da UFMS no projeto sobre a Rota Bioceânica e integra a Associação Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC), bem como o Núcleo de Estudos Culturais Comparados (NECC/UFMS) e o NAV(r)E da UEMS/CNPq, atuando nas áreas de Literatura Comparada, Estudos da Linguagem, Educação, América Latina e Estudos Culturais.

Ele ainda é pós-graduado em Tecnologias e Educação a Distância, docência no Ensino Superior, Educação Especial e Neuropsicopedagogia, tem ampla experiência docente nos segmentos universitário, colegial e pré-vestibular. Foi diretor de Cultura da União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (2018–2021) e participou, a convite do Vaticano, do Congresso do CELAM em Bogotá, contribuindo com o debate sobre a linguagem simbólica da cultura popular.

