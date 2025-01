Com farmácias e hospital sem remédios, Bandeirantes decreta emergência em saúde

Cidades

Estudantes que fizeram o Enem vão receber R$ 200 extras

Na última semana, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que o pagamento das poupanças previstas pelo programa Pé-de-Meia será feito ainda em fevereiro.

Os valores a serem pagos neste início de ano correspondem aos R$ 1 mil para os alunos que concluíram o Ensino Médio, e uma parcela extra de R$ 200 para aqueles que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Lançado em 2023, o programa tem como objetivo oferecer incentivo financeiro para estudantes matriculados no Ensino Médio da Rede Pública e beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Para receber o pagamento, o estudante precisa comprovar matrícula e frequência. Mensalmente, é pago um incentivo de R$ 200, que fica disponível para saque.

Ao fim de cada ano do ensino médio, o estudante recebe R$ 1 mil pela conclusão, valor que só pode ser retirado da conta após a formatura do ensino médio.

Além disso, são oferecidos R$ 200 extras para aqueles que fizerem a prova do Enem.

Considerando as parcelas de incentivo, os depósitos anuais e o adicional de R$ 200, os valores chegam a R$ 9,2 mil por aluno.

No ano de 2024, o primeiro do Pé-de-Meia, o Governo Federal, beneficiou 44.589 estudantes de Mato Grosso do Sul. Em todo o Brasil, foram mais de 3,9 milhões de estudantes beneficiados.

Ao participar de entrevista a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Camilo Santana lembrou que os incentivos financeiros figuram como "políticas importantes para manter o aluno em sala de aula".

Pé-de-Meia Licenciatura

Na última sexta-feira (17), o Ministério da Educação (MEC) publicou o Edital nº 1/2025, que regulamenta a seleção do estudante e os procedimentos para participação no Pé-de-Meia Licenciaturas, do programa Mais Professores para o Brasil.

De acordo com o edital, os interessados em receber o apoio financeiro precisam ter participado do Enem, obtido nota igual ou maior do que 650 pontos e escolher um curso presencial de licenciatura por meio de um dos programas do MEC: Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) ou Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), nessa ordem de prioridade.

Se aprovado nos programas, o estudante deve manifestar interesse em receber a bolsa, por meio da Plataforma Freire, no período de 17 de fevereiro a 30 de março, conforme cronograma previsto no edital.

O estudante que se matricular e mantiver a frequência em cursos de graduação voltados à formação de professores receberá mensalmente R$ 1.050.

Do total ofertado pelo Pé-de-Meia Licenciaturas, R$ 700 serão pagos mensalmente durante todo o período do curso, com prorrogação de um ano em casos excepcionais. Os outros R$ 350 serão depositados mensalmente em uma poupança de incentivo à docência, que se acumulará por até 48 meses. Metade do valor poderá ser retirado ao se completar o primeiro ano como professor em escola da rede pública e o restante após dois anos de trabalho.

Com informações de MEC e Agência Brasil