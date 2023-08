Com investimento de R$ 12 milhões, Suzano entrega 30 novos leitos em Hospital de Ribas do Rio Pardo

Cumprindo com os compromissos assumidos com a população de Ribas do Rio Pardo por meio do Plano Básico Ambiental (PBA), a Suzano, produtora mundial de celulose que constrói fábrica no município, entregou a ampliação de mais de 800 metros quadrados ao Hospital Municipal de Ribas do Rio Pardo, que conta com implantação de 30 novos leitos hospitalares.

Destes, 20 são leitos de efermagem, e foram totalmente equipados pela companhia. Outros 10 são de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), dos quais três foram equipados pela Suzano. Estes são os primeiros leitos de UTI do hospital, que ainda não possuía estrutura para oferecer este tipo de atendimento.

Ao todo, foram investidos R$ 12 milhões, R$ 3 milhões a mais do que o previsto inicialmente, devido ao aumento no número de leitos e compra de equipamentos, como monitores multi-paramétricos, ventiladores pulmonares, desfibriladores, mobiliário, sistema de filtragem e condicionamento de ar.

Além disso, a companhia também se empenhou na instalação de gases medicinais como compressores, bomba de vácuo, central de oxigênio, entre outros assim como foi feita recuperação dos corredores e recepção do prédio.

Na mesma área ampliada, também foram estruturadas salas para preparação de medicação, farmácia e banheiros.

A Suzano ainda entregou R$ 470 mil adicionais em equipamentos para dar suporte à realização de novos exames no laboratório do hospital, visando ampliar a capacidade e velocidade das análises médicas.

"A ampliação do hospital e a entrega de novos equipamentos irão permitir que o município passe a disponibilizar atendimentos de média complexidade à população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), diminuindo a necessidade de transportar pacientes para outros municípios", destacou Maurício Miranda, diretor de Engenharia da Suzano.

De acordo com o prefeito de Ribas do Rio Pardo, João Alfredo Danieze, a ampliação do Hospital Municipal é uma das obras mais esperadas pela população.

“O desenvolvimento econômico acelerado da cidade fez elevar muitas demandas, principalmente na saúde. A garantia desta obra no Programa Básico Ambiental (PBA) da Suzano é de fundamental importância para o município. O número de médicos já saltou de 14 para 48. Os atendimentos de farmácia saltaram de 12.940 para 121.738, do ano passado para cá. A quantidade de remédios entregues à população aumentou de 334.525 unidades, para 3.116.626. Estes são dois dados representam aumento de serviços acima de 930%, o que demonstra que a reforma do hospital é de suma importância para a população”, ressaltou.

Compromisso

Com essa entrega, a Suzano cumpre mais uma etapa do Plano Básico Ambiental (PBA). Somente na área da saúde, além dos equipamentos já entregues e os R$ 470 mil para a viabilização de exames médicos nas dependências do Hospital Municipal, a Suzano deve entregar até o final do ano um ônibus equipado para consultas médicas, que servirá como um instrumento a mais na prevenção e tratamento dos cidadãos de Ribas do Rio Pardo, principalmente aqueles que vivem em comunidades mais afastadas, e a construção da Unidade Básica de Saúde no Bairro Estoril II.

Ainda por meio do PBA, já foram entregues três viaturas à Polícia Civil do município e uma ao Corpo de Bombeiros Militar, e a Casa de Passagem à prefeitura. Nos próximos meses ainda estão previstas a entrega de uma viatura para uso exclusivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e um caminhão autobomba tanque florestal para o Corpo de Bombeiros Militar, assim como a implantação do sistema de vídeo monitoramento de segurança com 28 câmeras, a construção e entrega da Unidade Operacional da PRF, da nova delegacia da Polícia Civil, das Casas de Acolhimento e de Apoio ao Trabalhador, e de 50 unidades habitacionais – todas as obras em andamento.

As iniciativas previstas no PBA foram aprovadas por representantes do Poder Público e da sociedade civil em 2021, sendo que o Programa de Adequação de Infraestrutura Urbana, conta com um investimento de R$ 48 milhões (valor inicial) nas áreas de saúde, educação, desenvolvimento social, habitação, segurança pública e segurança no trânsito do município.

Projeto Cerrado

Com investimento que já chega a R$ 22,2 bilhões, a Suzano constrói próximo às margens do Rio Pardo, entre as cidades de Ribas do Rio Pardo e Água Clara, sua nova fábrica de celulose, que deve começar a operar até junho de 2024.

O "Projeto Cerrado", como foi chamado pela companhia, produzirá 2,55 milhões de toneladas ao ano, ampliando a capacidade instalada de celulose da Suzano para 13,5 milhões de toneladas anuais. A empresa já possui uma unidade em Três Lagoas.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras de origem renovável. Os produtos da companhia, que fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas e abastecem mais de 100 países, incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, canudos e copos de papel, embalagens de papel, absorventes higiênicos e papel higiênico, entre outros. A Suzano é guiada pelo propósito de Renovar a vida a partir da árvore. A inovabilidade, a busca da sustentabilidade por meio da inovação, orienta o trabalho da companhia no enfrentamento dos desafios da sociedade. Com 99 anos de história, a empresa tem ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ).

Assine o Correio do Estado.