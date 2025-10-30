UEMS lança pacote de 12 obras e investimentos que somam R$ 15 milhões

Serão assinadas ordens de serviço para 12 obras na UEMS - Foto: Divulgação

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), com apoio do Governo do Estado, assina, nesta sexta-feira (31), ordem de serviço para construção de quatro novos Restaurantes Universitários (RUs), sendo um deles no campus de Campo Grande, além de outras obras que somam mais de R$ 15,3 milhões em investimentos.

Conforme a UEMS, o ato oficializa um pacote de 12 obras e investimentos que contemplam a consolidação da UEMS em diferentes municípios, segundo o reitor Laércio Alves de Carvalho.

"A assinatura dessas ordens de serviço e licitações, especialmente a garantia de quatro novos Restaurantes Universitários, reflete um investimento sem precedentes na infraestrutura que impacta diretamente a vida dos nossos estudantes. É a materialização do nosso compromisso com a educação pública, gratuita e de qualidade”, afirmou.

O evento contará com a presença do grupo dirigente da Universidade, incluindo todos os Pró-Reitores, Diretores e Assessores, além dos gerentes das 15 Unidades Universitárias da UEMS, demonstrando a capilaridade e o alcance estadual dos investimentos.

Investimentos e obras

A autorização será assinada para os quatro restaurantes universitários e outras obras, que incluem salas de aulas e construção de novos blocos.

Confira as obras, investimentos e fonte da verba:

1 - Restaurante Universitário de Campo Grande (obra em andamento)

Valor: R$ 2.174.100,00 / Tesouro do Estado: R$ 2.174.100,00

2 - Autorização de licitação do Restaurante Universitário de Paranaíba

Valor: R$1.191.769,72 / Tesouro do Estado: R$ 15.225,56

FNDE/Emenda de Bancada: R$ 1.176.544,16

3 - Ordem de serviço para construção de 2 salas de aulas de Paranaíba

Valor: R$ 520.200,00 / Tesouro do Estado: R$ 50.836,95

Emenda de Bancada / FNDE: R$ 469.363,05

4 - Autorização de licitação do Restaurante Universitário de Aquidauana

Valor: R$ 3.016.074,70 / Fonte Tesouro do Estado: R$ 761.405,38

Fonte do FNDE/Emenda de Bancada: Valor: R$ 2.254.669,32

5 - Ordem de Serviço para construção do Restaurante Universitário de Dourados

Valor: R$ 2.199.991,24 / Valor do tesouro do Estado: R$ 1.662.641,94

Fonte FNDE/Emenda de Bancada: R$ 537.349,30

6 - Autorização da licitação para construção do Bloco de laboratório de Dourados

Valor: R$ 1.139.497,44 / Tesouro do Estado: R$ 174.621,56

Emenda de Bancada / FNDE: R$964.875,88

7 - Entrega da ampliação da rede elétrica da Unidade de Dourados

Valor: R$ 1.168.021,32 / Tesouro do Estado: R$ 1.168.021,32

8 - Autorização da licitação para construção de 2 salas de aula Casa da Cultura em Dourados

Valor: R$ 350.000,00 / Tesouro do Estado: R$ 34.295,50

Emenda de Bancada / FNDE: R$ 315.704,50

9 - Autorização da licitação para construção de 2 laboratórios em Mundo Novo

Valor: R$ 439.000,00 / Tesouro do Estado: R$ 35.831,92

Emenda de Bancada / FNDE: R$ 403.168,08

10 - Autorização da licitação para construção de 2 salas de aulas em Nova Andradina

Valor: R$ 518.200,00 / Tesouro do Estado: R$ 43.784,93

Emenda de Bancada / FNDE: R$ 474.415,07

11 - Autorização da licitação para construção de 2 salas de aulas em Maracaju

Valor: R$ 655.883,11 / Tesouro do Estado: R$ 163.097,47

Emenda de Bancada / FNDE: R$ 492.785,64

12 - Academia Sangue Bom

Valor: R$ 1.050.000,00 / Fonte CNPq

Celebração com o Grupo Sampri

A solenidade será realizada no auditório da UEMS de Campo Grande, às 9h, com a presença do governador Eduardo Riedel (PP), do reitor Laércio Alves de Carvalho e da vice-reitora Luciana Ferreira da Silva. O evento contará com show do grupo Sampri.