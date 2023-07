Com investimento de R$ 22 milhões, governo federal irá implantar 2ª Casa da Mulher Brasileira em MS

TRANSTORNO TEMPORÁRIO

Manutenção que deve durar oito dias gera desvio de pelo menos 200 km para quem sai de Bonito ou Campo Grande para a região do Pantanal

Apesar do desvio de 200 km e trecho com balsa, hotéis apontam que turismo é favorável na região Reprodução/ Comunicação Agesul

Por pelo menos oito dias um trecho de acesso à região pantaneira do Passo do Lontra, que deveria ser feito em cerca de 8 km, ganhou desvio de pelo menos 200 km, em trajeto que inclui até mesmo travessia de balsa pelo Rio Paraguai, graças à manutenção em uma ponte da região.

Conforme a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), as interdições na rodovia MS-184, para o serviço na ponta de madeira sobre a vazante 49, devem começar hoje, com duração de pouco mais de uma semana.

Vale lembrar que, a liberação do trecho só deverá acontecer quando essa obra - de reparos na cabeira da estrutura da ponte da MS-184 - for concluída. Até lá o desvio alternativo por Albuquerque é a única alternativa para quem vai rumo ao oeste de Mato Grosso do Sul.

Com isso, turistas que saem de Bonito ou da Capital em direção ao Pantanal, para o passeio na Estrada Parque, além dos cerca de 192 km adicionados ao trajeto, precisam esperar a demorada balsa para atravessar o Rio Paraguai.

Como detalha um atendente de hotel da região, os turistas até chegam ao local, mas precisam atravessar o distrito de Albuquerque e pegar a Curva do Leque até sair no asfalto.

"Atravessa a ponte do Rio Paraguai e depois chega no Buraco das Piranhas. Dá quase 200 km", frisa a atendente do hotel Pantanal Jungle Lodge, que fica localizado na Estrada Parque.

Quanto à localização da ponte em manutenção, ela frisa que é, sim, a que dá acesso ao Passo do Lontra, em trecho entre o Buraco das Piranhas e a ponte de concreto, "antiga de madeira aqui onde dá acesso à região de fato", pontua.

Turismo

Foco do turismo pantaneiro, mesmo quem aproveita as férias ou um passeio em Bonito, tem - ou tinha, até então - a oportunidade de percorrer a Estrada Parque e voltar para pernoitar no município de rios com águas translúcidas de Mato Grosso do Sul.

Ainda assim, como aponta a rede de turismo local, mesmo na cheia a Estrada Parque não chegou a ficar submersa, atualmente, inclusive, terminando de secar o acúmulo de água na região.

Criada pelo Governo do Estado em março de 1993, essa Área de Especial Interesse Turístico (AEIT) [Estrada Parque Pantanal], tem área de cerca de 6.800 hectares, dos quais 85% no município de Corumbá, conforme levantamento do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

Com trechos das rodovias MS 184 e 228, a Estrada Parque compreende ainda os municípios de Miranda e Ladário, com 116 km de estrada de terra e 74 pontes de madeira.

Antiga estrada boiadeira, do tempo das expedições do sertanista Cândido Mariano Rondon, a estrada tem conexão com a BR-262 nos dois extremos, cruzando planície até Corumbá, com trecho atrativo (60 km) pegando o trevo com essa rodovia, a 100 km de Miranda, até o Rio Paraguai, no Porto da Manga.

Uma das regiões mais biodiversas, é possível encontrar toda sorte de fauna, com as próprias vazantes - que escoam as águas de cheias - sendo uma ótima parada para observar jacarés, lontras, capivaras, tuiuiús e garças.

É possível até mesmo a pesca de piranhas, onde no Passo do Lontra encontram-se comunidades de pescadores e catadores de iscas que margeiam o Rio Miranda e oferecem estadia para turistas.

Há também área de acampamento para até 150 pessoas, assim como redes hoteleiras que oferecem estrutura diversificada de lazer e descanso.

