COMBATE AO TRÁFICO

Caminhão na BR-262, em Dois Irmãos do Buriti, tinha quase 650 kg de pasta base e foi pego horas após Polícia Civil apreender outros 338 kg da droga em Rio Brilhante

Segunda maior apreensão do ano no Estado aconteceu horas depois da Polícia Civil apreender outros 300 kg da droga em MS Reprodução/PRF

Equipes das polícias Rodoviária Federal e Militar do Estado realizaram a segunda maior apreensão de pasta base do ano em Mato Grosso do Sul, ao apreenderem quase 650 kg da droga na noite desta terça-feira (05) em Dois Irmãos do Buriti.

Esse montante fica atrás apenas da 1,8 tonelada da droga, apreendida em 27 de fevereiro com ajuda dos cães da PRF, Amélia e Thor, no município de Sidrolândia. Além de maior do ano, esse foi o mais alto volume de droga única apreendida na história da própria Polícia Rodoviária Federal.

Na noite de ontem (05), as polícias Militar e Rodoviária Federal do Estado abordaram na BR-262 o caminhão Scania que transportava a droga, e era transportado por condutor que cumpria pena em liberdade condicional por tráfico de drogas.

Desconfiados das informações do condutor, a equipe do Canil do Batalhão de Choque da PMMS foi chamada para vistoria, e encontraram compartimento no reboque, momento em que o motorista assumiu que levaria drogas - pesadas em 649 kg totais - com rumo à Campo Grande.

Ainda, essa apreensão aconteceu horas após a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul apreender 338,5 kg de cocaína, carga estimada no valor de R$ 17 milhões, transportada em um ônibus de empresa de turismo, na cidade de Rio Brilhante.

Ao todo, as polícias em Mato Grosso do Sul apreenderam quase uma tonelada (987,5 kg totais) em menos de 24h, distante cerca de 230 km um ponto do outro.

Apreensões do ano

Nos primeiros sete meses de 2023, Mato Grosso do Sul já havia registrado o ano recorde em apreensão de cocaína em rodovias federais do Estado e, mesmo que o recorde de cocaína apreendida tenha sido batido logo em fevereiro, o trabalho de combate ao tráfico de drogas rendeu bons resultados

De janeiro a julho deste ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 10.824 kg do entorpecente, 96 kg a mais do que o apreendido em 2022, ano em que foram interceptados 10.728 kg da droga.

Nos primeiros 11 meses do ano, a quantidade apreendida passava dos 14.341 kg, antes mesmo do fim de novembro, sendo que 2022 já havia sido um ano recorde em comparação com os anos anteriores.

Em 2021, foram 5.201 kg apreendidos, e em 2020, primeiro ano que se tem registro no Observatório de Dados da Polícia Rodoviária Federal, foram interceptados 5.041 kg do entorpecente.

Se compararmos os anos de 2020 e 2021, podemos notar um certa estabilidade. Entre 2021 e 2022, tivemos o primeiro "boom", com aumento de 106% na quantidade apreendida.

Cabe destacar a vulnerabilidade das regiões de fronteira, entre elas a de Paranaíba, que fica na divisa com Minas Gerais, ponto onde em oito meses já haviam sido feitas sete grandes apreensões e mais de 2,3 toneladas.

Em março foram apreendidos 217 kg, no mês seguinte quase 485 kg, encontrados em caminhão com carne resfriada. Além de apreensões pontuais mês a mês, uma única em 27 de julho rendeu 431 quilos de cocaína retirados de circulação.

