Com mais de 2 milhões de doses aplicadas, MS amplia campanha de vacinação em escolas

Campanha leva vacinação e atualização da caderneta de vacina dos alunos - FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul reafirma sua posição de liderança na imunização nacional ao mobilizar, mais uma vez, escolas na edição 2025 da campanha “Aluno Imunizado”, um programa que envolve estudantes, famílias, profissionais de saúde e educadores com o objetivo de atualizar e ampliar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES/MS), até o momento, mais de 2 milhões de doses já foram aplicadas neste ano em Mato Grosso do Sul.

Na prática, a estratégia “Aluno Imunizado” promove ações diretas nas escolas, com atendimentos em sala de aula ou em locais preparados dentro dos prédios escolares. A edição 2025 começa no dia 3 de novembro e segue até o dia 14, sendo o dia 7 o dia D de mobilização.

A ação integra esforços entre as áreas da saúde e da educação por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), da Secretaria de Estado de Educação (SED), da Coordenadoria Estadual de Imunização (CDI) e do Programa Saúde na Escola (PSE) e será realizada de forma simultânea escolas públicas e privadas, creches e Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todos os municípios do Estado, a fim de ampliar ainda mais os índices de imunização.

Durante a campanha, as equipes municipais irão realizar a verificação da caderneta vacinal e poderão emitir a Declaração de Vacinação Atualizada (DVA). Também serão realizadas ações educativas e atividades sobre a importância da imunização.

Além disso, a campanha também irá focar em adolescentes não vacinados contra o HPV (papilomavírus humano), de acordo com o calendário vacinal vigente.

“A escola é um espaço estratégico para promover a vacinação. É onde conseguimos alcançar crianças e adolescentes de forma direta, levando informação, proteção e cuidado. Nosso foco é garantir que todos estejam com as vacinas em dia e que o ambiente escolar seja também um ambiente de promoção da saúde”, destaca o gerente de imunização da SES, Frederico Moraes.

Os pais das crianças receberão avisos sobre a vacinação para autorizar a participação do aluno e enviar a caderneta de vacinação dos menores.

1º semestre

No primeiro semestre de 2025, a campanha aplicou 122.837 doses de vacina em 460 escolas municipais e 175 escolas estaduais. A ação é feita duas vezes por ano, aproximando profissionais, alunos e famílias.

“Mato Grosso do Sul tem demonstrado, com evidência e consistência, que investir em estratégias intersetoriais é o caminho para ampliar a cobertura vacinal e proteger nossas crianças e adolescentes. A Estratégia Aluno Imunizado é resultado de um planejamento robusto, baseado em microplanejamento territorial, dados epidemiológicos e articulação entre saúde e educação. Em 2025 já aplicamos mais de 122 mil doses e nossa meta é ampliar esse alcance, com foco especial no resgate de não vacinados contra o HPV”, reforçou a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone.

Números

Apenas em 2025, já foram aplicadas 2.094.774 doses em todo o território sul-mato-grossense, reforçando o compromisso do Estado no controle de doenças.

"Mato Grosso do Sul mostra que desenvolvimento só tem sentido quando vem acompanhado de políticas públicas, que protegem a vida. O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, está fazendo sua parte, entregando resultados concretos, e seguirá trabalhando para manter esse padrão de excelência", afirmou o secretário estadual de saúde, Mauricio Simões Corrêa.

Em maio deste ano, o Estado liderou a vacinação contra a Influenza, onde mais de 596 mil pessoas foram imunizadas. Na ocasião, considerando o grupo prioritário composto por gestantes, crianças e idosos, MS obteve o primeiro lugar com 38,93% de imunização.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, Mato Grosso do Sul ocupa, hoje, a 5ª posição no ranking nacional de imunização contra Influenza, com 53,20% da população imunizada.

Os municípios que lideram o ranking estadual de imunização contra a doença, considerando todas as doses aplicadas são:

Vicentina - 81,8%

Jateí - 79,3%

Rochedo - 74,6%

Jardim - 71,6%

Novo Horizonte do Sul - 70,4%

Brasilândia - 66,0%

Chapadão do Sul - 65,6%

Eldorado - 65,5%

Porto Murtinho - 63,6%

Figueirão - 63,3%

Campo Grande tem 52,7% da população imunizada contra a doença.

Nos últimos dois anos, Mato Grosso do Sul também apresentou avanços satisfatórios em praticamente todos os imunizantes em crianças até dois anos de idade, além de ter completado dez anos sem nenhum registro de casos humanos de febre amarela, tendo a vacinação como a principal forma de proteção contra a doença.

De acordo com os dados do Programa Nacional de Imunização (PNI), são destaques no Estado:

BCG: de 95,02% (2023) para 105,94% (2024)

Poliomielite: de 92,44% para 99,21%

Tríplice Viral (D1): de 98,90% para 105,21%

Pneumocócica 10v: de 94,77% para 102,21%

Os números superam a meta mínima de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde, colocando MS entre os estados mais bem-sucedidos do país em imunização.

Também avançou na imunização contra a dengue, com 21 municípios alcançando 100% na meta da campanha estadual. A introdução da dose zero contra o sarampo e a oferta da meningocócica ACWY pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todos os municípios sul-mato-grossenses reforçaram ainda mais o compromisso com a proteção infantil.