Cidades

Saúde

Com mais de 2 milhões de doses aplicadas, MS amplia campanha de vacinação em escolas

A campanha "Aluno Imunizado 2025" acontece dos dias 3 a 14 de novembro em escolas públicas e privadas, creches e UBS em todo o Estado

Karina Varjão

Karina Varjão

28/10/2025 - 14h35
Mato Grosso do Sul reafirma sua posição de liderança na imunização nacional ao mobilizar, mais uma vez, escolas na edição 2025 da campanha “Aluno Imunizado”, um programa que envolve estudantes, famílias, profissionais de saúde e educadores com o objetivo de atualizar e ampliar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes. 

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES/MS), até o momento, mais de 2 milhões de doses já foram aplicadas neste ano em Mato Grosso do Sul. 

Na prática, a estratégia “Aluno Imunizado” promove ações diretas nas escolas, com atendimentos em sala de aula ou em locais preparados dentro dos prédios escolares. A edição 2025 começa no dia 3 de novembro e segue até o dia 14, sendo o dia 7 o dia D de mobilização. 

A ação integra esforços entre as áreas da saúde e da educação por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), da Secretaria de Estado de Educação (SED), da Coordenadoria Estadual de Imunização (CDI) e do Programa Saúde na Escola (PSE) e será realizada de forma simultânea escolas públicas e privadas, creches e Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todos os municípios do Estado, a fim de ampliar ainda mais os índices de imunização.

Durante a campanha, as equipes municipais irão realizar a verificação da caderneta vacinal e poderão emitir a Declaração de Vacinação Atualizada (DVA). Também serão realizadas ações educativas e atividades sobre a importância da imunização. 

Além disso, a campanha também irá focar em adolescentes não vacinados contra o HPV (papilomavírus humano), de acordo com o calendário vacinal vigente. 

“A escola é um espaço estratégico para promover a vacinação. É onde conseguimos alcançar crianças e adolescentes de forma direta, levando informação, proteção e cuidado. Nosso foco é garantir que todos estejam com as vacinas em dia e que o ambiente escolar seja também um ambiente de promoção da saúde”, destaca o gerente de imunização da SES, Frederico Moraes. 

Os pais das crianças receberão avisos sobre a vacinação para autorizar a participação do aluno e enviar a caderneta de vacinação dos menores. 

1º semestre

No primeiro semestre de 2025, a campanha aplicou 122.837 doses de vacina em 460 escolas municipais e 175 escolas estaduais. A ação é feita duas vezes por ano, aproximando profissionais, alunos e famílias. 

“Mato Grosso do Sul tem demonstrado, com evidência e consistência, que investir em estratégias intersetoriais é o caminho para ampliar a cobertura vacinal e proteger nossas crianças e adolescentes. A Estratégia Aluno Imunizado é resultado de um planejamento robusto, baseado em microplanejamento territorial, dados epidemiológicos e articulação entre saúde e educação. Em 2025 já aplicamos mais de 122 mil doses e nossa meta é ampliar esse alcance, com foco especial no resgate de não vacinados contra o HPV”, reforçou a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone. 

Números

Apenas em 2025, já foram aplicadas 2.094.774 doses em todo o território sul-mato-grossense, reforçando o compromisso do Estado no controle de doenças. 

"Mato Grosso do Sul mostra que desenvolvimento só tem sentido quando vem acompanhado de políticas públicas, que protegem a vida. O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, está fazendo sua parte, entregando resultados concretos, e seguirá trabalhando para manter esse padrão de excelência", afirmou o secretário estadual de saúde, Mauricio Simões Corrêa. 

Em maio deste ano, o Estado liderou a vacinação contra a Influenza, onde mais de 596 mil pessoas foram imunizadas. Na ocasião, considerando o grupo prioritário composto por gestantes, crianças e idosos, MS obteve o primeiro lugar com 38,93% de imunização. 

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, Mato Grosso do Sul ocupa, hoje, a 5ª posição no ranking nacional de imunização contra Influenza, com 53,20% da população imunizada. 

Os municípios que lideram o ranking estadual de imunização contra a doença, considerando todas as doses aplicadas são:

  • Vicentina - 81,8%
  • Jateí - 79,3%
  • Rochedo - 74,6%
  • Jardim - 71,6%
  • Novo Horizonte do Sul - 70,4%
  • Brasilândia - 66,0%
  • Chapadão do Sul - 65,6%
  • Eldorado - 65,5%
  • Porto Murtinho - 63,6%
  • Figueirão - 63,3%

Campo Grande tem 52,7% da população imunizada contra a doença. 

Nos últimos dois anos, Mato Grosso do Sul também apresentou avanços satisfatórios em praticamente todos os imunizantes em crianças até dois anos de idade, além de ter completado dez anos sem nenhum registro de casos humanos de febre amarela, tendo a vacinação como a principal forma de proteção contra a doença. 

De acordo com os dados do Programa Nacional de Imunização (PNI), são destaques no Estado:

  • BCG: de 95,02% (2023) para 105,94% (2024)
  • Poliomielite: de 92,44% para 99,21%
  • Tríplice Viral (D1): de 98,90% para 105,21%
  • Pneumocócica 10v: de 94,77% para 102,21%

Os números superam a meta mínima de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde, colocando MS entre os estados mais bem-sucedidos do país em imunização.

Também avançou na imunização contra a dengue, com 21 municípios alcançando 100% na meta da campanha estadual. A introdução da dose zero contra o sarampo e a oferta da meningocócica ACWY pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todos os municípios sul-mato-grossenses reforçaram ainda mais o compromisso com a proteção infantil. 

SEGURANÇA

Campo Grande: passageiras agora podem solicitar viagem com motoristas mulheres

Novo projeto no aplicativo de corrida começa a valer nesta terça-feira (28) na Capital e outras seis cidades do Brasil

28/10/2025 16h55

A proposta é reduzir o desconforto que mulheres sentem ao solicitarem viagens com motoristas desconhecidos

A proposta é reduzir o desconforto que mulheres sentem ao solicitarem viagens com motoristas desconhecidos

A Uber, multinacional americana que presta serviços de transporte urbano,  lançou o novo recurso "Women Preferences" (preferências para mulheres, na tradução), em Campo Grande. Trata-se de uma modalidade a qual permite que passageiras optem apenas por viagens com motoristas mulheres. A novidade começa a ser testada a partir desta terça-feira (28), em alguns estados. 

Outras cidades foram selecionadas para receberem o projeto piloto da empresa. Em São Paulo, os municípios de Campinas, Piracicaba, São José dos Campos e Ribeirão Preto foram os escolhidos; Uberlândia, em Minas Gerais ; e Curitiba, no Paraná.

A proposta deste recurso é reduzir a sensação de insegurança que muitas mulheres sentem ao solicitarem viagem e o motorista ser um homem desconhecido. 

Feminicídio 

De acordo com dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado (Sejusp), em 2024, Mato Grosso do Sul registrou 35 feminicídios e 90 tentativas. Já em 2025, até o momento, foram contabilizadas 68 tentativas e 30 vítimas.

O país registrou 1.492 feminicídios em 2024, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). É o maior número de casos desde o início da série histórica, em 2015.

Funcionamento do novo recurso

Ao solicitar uma viagem sob demanda, as passageiras verão uma opção chamada "Motoristas Mulheres" no aplicativo da Uber. Só que se o tempo de espera for maior do que o previsto, elas sempre poderão optar por outra viagem com embarque mais rápido. 

Caso nenhuma condutora esteja na região, o aplicativo vai conectar diretamente com o motorista parceiro mais próximo.

Para ter mais planejamento e certeza, as passageiras ainda podem utuilizar o recurso do "Reserve" para pré-reservar uma viagem com motoristas mulheres. 

Além disso, as passageiras podem definir uma preferência para uma motorista mulher nas configurações do aplicativo. Embora não seja garantido, ativar essa opção aumenta suas chances de ser pareado com uma condutora do sexo feminino.

Motoristas

Já para as motoristas mulheres, há a opção "Preferência de Passageiras" nas configurações do aplicativo. Se quiserem receber solicitações de viagem de qualquer passageiro, podem desativar a preferência a qualquer momento.

Outra ferramenta é a "U-Elas", a empresa habilita para as motoristas opção de receber somente chamadas de passageiras mulheres. Atualmente, a funcionalidade está em atividade em todo o território nacional e em outros 40 países.

A ferramenta faz parte do projeto "Elas na Direção". O programa, ativo desde 2019, busca incentivar mais mulheres a gerar renda por meio do aplicativo.

Cidades

MP que isenta taxa do taxímetro segue para o Senado

Essa mudança, segundo o Sintaxe, é um compromisso do Governo Federal com a categoria e destaca a alteração na regra de transferência do alvará do táxi

28/10/2025 16h33

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O texto da Medida Provisória 1305/2025, que trata da isenção da taxa de verificação do taxímetro, foi aprovado nesta segunda-feira (27), passou pela Câmara dos Deputados e agora segue para apreciação dos senadores.

Além da alteração que muda o prazo de verificação dos taxímetros, atualmente anual, no valor de R$ 52, podendo chegar a cinco anos, outro ponto trata da outorga do serviço.

O presidente do Sindicato dos Taxistas de Mato Grosso do Sul (Sintaxe), Flavio Panissa, afirmou em conversa com o Correio do Estado que a MP é uma promessa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a categoria.

"Esse projeto que votaram é a medida provisória do presidente que, no passado, retirou as taxas de aferição dos taxímetros", explicou.

O texto foi enviado para a Câmara Federal, onde o relator da matéria, deputado federal José Nelito (União-GO), incluiu uma emenda para que a cessão da outorga volte a ser como antes.

"Há algum tempo, a transferência foi julgada inconstitucional e, com a promulgação da lei, os táxis poderão voltar a passar para os familiares. Digamos que um taxista falece, o táxi vai para a viúva, mas não só isso: quem ganha é o município", pontuou Flavio.

Com a aprovação, o texto segue para o Senado Federal e deve passar pelo crivo dos senadores; em caso de aprovação, seguirá para sanção do presidente.

Mudanças

O taxista Paulo Pereira de Lima, de 54 anos, conhecido como Paulinho, que exerce a profissão há cerca de vinte anos, enxerga o benefício como válido, mas é crítico em outros pontos que realmente ajudariam a categoria.

"Essa taxa de R$ 52 não prejudica tanto a categoria; isso é tranquilo. O que precisamos, e está difícil de conseguir a nível nacional, seria um crédito para a renovação da frota", explicou Paulinho.

Com relação à transferência, Paulinho destacou a importância de manter a continuidade do serviço, já que não há mais aumento de profissionais nessa área.

"Então, a pessoa falece e tinha que devolver o alvará para o Estado ou município, e ele não voltava mais. Passando para a família, às vezes, sustenta a viúva. No ponto do aeroporto, por exemplo, morreu um taxista na época da Covid; a esposa do trabalhador está até hoje trabalhando porque o alvará foi passado para ela, mas com ordem judicial."

