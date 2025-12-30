Com menor preço médio, só em MS compensa abastecer com etanol

Pesquisa da ANP aponta que o preço do etanol subiu em 19 estados e no Distrito Federal entre os dis 21 e 27 de dezembro

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 19 Estados e no Distrito Federal (DF), caíram em outros 3 e ficaram estáveis em 3 na semana de 21 a 27 de dezembro. No Acre não houve medição na semana anterior e não foi possível uma base de comparação. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas. Somente em Mato Grosso do Sul compensa abastecer com etanol

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 1,36% na comparação com a semana anterior, a R$ 4,48 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 1,42% na comparação semanal, a R$ 4,28 o litro.

A maior alta porcentual na semana, de 4,15%, foi registrada na Bahia, a R$ 4,77 o litro. A maior queda, de 0,85%, ocorreu no Maranhão, para R$ 4,66 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,59 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,49, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,00, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Acre, de R$ 5,99 o litro.

Competitividade

O etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina em apenas um Estado na semana de 21 a 27 de dezembro. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 72,03% ante a gasolina no período, portanto desfavorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da ANP compilado pelo AE-Taxas.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.

O etanol é mais competitivo em relação à gasolina apenas em Mato Grosso do Sul, onde o litro vale R$ 4 e a paridade é de 67,23%.