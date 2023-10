Forte calor que teve início em setembro e continua em outubro deve se intensificar novamente até o fim de semana em Mato Grosso do Sul.

Campo Grande, que registrou recorde de temperatura de 37,6ºC no dia 22 de setembro deste ano, pode superar esse número nos próximos dias, chegando à casa dos 40ºC, de acordo com dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS).

Informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que acontece nas regiões central e sul de Mato Grosso do Sul, do dia 17 até o dia 19 deste mês, uma onda de calor com elevado grau de severidade.

A temperatura no Estado deve ultrapassar em 5ºC a média comum, de acordo com o Inmet, o que pode causar riscos à saúde.

Em entrevista ao Correio do Estado, o meteorologista do Cemtec-MS Vinícius Banda Sperling confirmou que nesta semana a previsão é de aumento das temperaturas em todo Mato Grosso do Sul.

"As temperaturas vão aumentar muito em todo o Estado, podendo quebrar recordes do ano, e com o calor vem a baixa umidade do ar. Em dourados, foram registrados 38,9ºC e 24% de umidade, e muitas cidades nesta terça-feira tiveram a umidade do ar em torno de 30%, muito abaixo do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde [OMS], que é de 60%", informou Sperling.

As temperaturas podem diminuir um pouco amanhã, quando haverá pancadas de chuva isoladas em Campo Grande e na região sul e sudeste do Estado, mas o calorão ainda deve prevalecer.

Conforme informado pelo meteorologista, após esta quinta-feira, que terá possibilidades de chuva, no fim de semana são esperados os maiores índices de temperatura, principalmente no domingo, quando a onda de calor poderá resultar em temperaturas que podem ultrapassar a casa dos 40ºC em municípios do Estado.

De acordo com o Cemtec-MS, hoje o tempo segue estável, com sol e variação de nebulosidade no Estado, em virtude da atuação de uma alta pressão atmosférica em médios níveis.

Para as regiões sul e leste do Estado, são previstas mínimas entre 23°C e 25°C e máximas que podem atingir 38°C. Para as regiões norte, pantaneira, Bolsão e sudoeste, são previstas temperaturas mínimas entre 23°C e 28°C e máximas de até 40°C.

Em Campo Grande, a mínima será de 25°C, e a máxima, 37°C. Além disso, esperam-se baixos índices de umidade relativa do ar, entre 15% e 35%.

De uma forma geral, no Estado, os ventos estarão bem variáveis, entre 30 km/h e 50 km/h, e pontualmente podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

PORTO MURTINHO

Ontem, foi possível perceber como serão altos os índices de temperatura nos dias que virão. Porto Murtinho, que já vinha registrando um dos climas mais quentes do País, atingiu 43,4ºC, a maior temperatura registrada em Mato Grosso do Sul este ano.

De acordo com o meteorologista Natálio Abraão, a sensação térmica em Porto Murtinho atingiu 48ºC, enquanto em Corumbá foram registrados 42,5ºC, e em Água Clara, 41,1ºC.

No fim de semana, Porto Murtinho chegou ao topo de calor no índice de maior temperatura do Brasil, registro que ocorreu no domingo, conforme informações do Inmet.

Os termômetros marcaram 42,5ºC no município, e Mato Grosso do Sul se destacou entre os estados mais quentes do País ontem, tendo nove cidades no top 20 do ranking nacional das mais quentes.

QUEIMADAS FLORESTAIS

Outro ponto de atenção até sexta-feira, conforme as previsões, é o risco de fogo crítico. De acordo com o Cemtec-MS, as altas temperaturas, que podem atingir 42°C, com umidade relativa do ar entre 10% e 30%, geram condições que tornam o ambiente atmosférico propício para a ocorrência de incêndios florestais nas regiões pantaneira e sudoeste.

"Nesse calorão, o material combustível, que é a biomassa, fica pronto para queimar a palha, a grama e o capim que estão secos. Qualquer fagulha ou ignição provocada por alguém pode causar novos incêndios", declarou o meteorologista Vinícius Banda Sperling.

Juntos, os municípios de Corumbá e Porto Murtinho concentram, neste mês, de acordo com o boletim informativo de incêndios florestais de Mato Grosso do Sul, 85% dos focos de calor no Pantanal.

Corumbá também registrou ontem um novo recorde de temperatura máxima do município neste ano, chegando a 42,5ºC.

SAÚDE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alerta sobre a onda de calor e os impactos à saúde. Essas condições podem prejudicar a saúde de toda a população, em especial a dos mais vulneráveis, como idosos, crianças, pessoas com problemas cardíacos, respiratórios ou de circulação, diabéticos e gestantes.

Os principais sinais de alerta são transpiração excessiva, fraqueza, tontura, náuseas, dor de cabeça, cãibras musculares e diarreia.