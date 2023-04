Com salário de 1,1 mil, TRT oferece vagas de estágio para 19 cursos em 18 municípios de MS

MAIS ESCOLAS

A necessidade de investimentos na educação veio principalmente após a chegada de mais de 10 mil trabalhadores à cidade

Prefeito fala sobre as iniciativas para conseguir melhorias para Ribas do Rio Pardo Gerson Oliveira

Ribas do Rio Pardo passa por um momento de mudança na estrutura e dinâmica da cidade. Devido a chegada de mais de 10 mil pessoas, entre elas, trabalhadores da nova fábrica de empresa Suzano, no município, o prefeito João Alfredo (Psol), relata que vai à Brasília em busca de recursos para diversos setores do município, entre eles a educação.

João informa que a viagem será do dia 23 ao dia 27 de abril, e vai buscar juntamente com o Ministério da Educação, a bancada federal e do senado, para buscar recursos para o município. O prefeito informa que é estimado mais 54 novas salas de aula.

“Eu vou buscar recursos para escolas de ensino fundamental, para creches, para a agricultura familiar, já que nós temos cinco assentamentos. Ou seja, são vários ministérios que nós vamos visitar”, comentou o prefeito.

Além dos investimentos na educação, João Alfredo também tentará recursos do Minha Casa, Minha Vida, para diminuir o grave problema de especulação imobiliária em que o município se encontra. O prefeito comentou também que o município precisa atualmente de seis mil novas casas populares, mas vai tentar garantir pelo menos duas mil residências pelo programa.

A migração intensa iniciou após o início da construção da fábrica de celulosa, em 2021. Entretanto, o crescimento de habitantes resultou em um efeito cascata, de falta de casas suficientes para acomodar os novos moradores, que fez aumentar o valor dos aluguéis.

Ribas do Rio Pardo era um município, segundo o Instituto de Geografia e Estatística Brasileira (IBGE) 2022, de apenas 25 mil habitantes, e com a chegada dos moradores, isso aumenta em mais de 40% o número de moradores da cidade. O que causa um impacto não apenas mobiliário, mas de necessidade de ampliação de segurança, saúde, educação e infraestrutura.

“A cidade tem várias situações problemáticas. Ela está com uma demanda grande água, com uma demanda grande de esgoto, tendo em vista a crescente construção existente”, disse João Alfredo, que também tem reuniões marcadas com a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) e tem um empréstimo pelo programa Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) da Caixa Econômica Federal, para melhorias de infraestrutura em bairros antigos e periféricos do município.