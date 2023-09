Com salário de até R$ 9 mil, município de MS abre concurso para nível médio e superior

São Gabriel do Oeste encontra-se a 139 quilômetros de Campo Grande - Foto: Divulgação

Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste está com inscrições abertas para concurso público com 13 vagas, em 12 cargos, para nível médio e superior.

São Gabriel do Oeste é um município localizado na região centro-norte de Mato Grosso do Sul, a 139 quilômetros de Campo Grande.

Os salários variam de R$ 3.450,00 a R$ 9.200,00. A carga horária semanal é de 40h. Todas as vagas são para ampla concorrência. Dos 12 cargos, 3 são para nível médio e 9 para nível superior.

Veja a tabela com os requisitos, carga horária semanal, número de vagas, salário e valor da prova:

INSCRIÇÃO

Inscrições devem ser feitas exclusivamente neste site até 22h59min (horário de MS) de 24 de setembro de 2023.

Deve-se escolher apenas um cargo no ato da inscrição. Não é permitido que o candidato altere o cargo escolhido após a efetivação do pagamento da inscrição.

Os valores da taxa de inscrição são de R$ 90 para cargo de nível médio e R$ 150 para nível superior.

Confira o passo a passo para efetuar a inscrição:

acessar este site

selecionar o concurso pretendido;

declarar ter lido e concordado com os termos deste edital;

inserir o número de Cadastro de Pessoa Física - CPF;

preencher os campos de dados pessoais, endereço, contato, e definir uma senha de acesso pessoal;

selecionar o cargo pretendido;

selecionar a modalidade de Concorrência (Afrodescendente, Ampla Concorrência, Pessoa com Deficiência), quando houver;

selecionar a condição especial, caso necessário;

selecionar o campo “Efetuar Pagamento”

imprimir o boleto bancário do Banco do Brasil

conferir se os três primeiros números da linha Digitável iniciam-se com n.º 001, bem como, conferir se os últimos dígitos da linha Digitável confere com o valor da taxa de inscrição de acordo com a(s) tabela(s) do item 3. Caso haja divergência nos números dispostos no boleto bancário, NÃO realize o pagamento, e imediatamente entre em contato com a Fundação FAFIPA por meio dos canais de comunicação

PROVAS

As provas serão aplicadas exclusivamente no município de São Gabriel do Oeste em 22 de outubro de 2023.

O concurso terá duas etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos

Prova de títulos, de caráter classificatório para os cargos de nível superior

Horário e local da prova devem ser informados futuramente. O aluno deve comparecer com 40 minutos de antecedência no local, portanto documento oficial com foto e caneta esferográfica preta.

Não haverá segunda chamada para a prova objetiva, portanto, se o candidato estiver ausente por qualquer motivo, será eliminado do Concurso Público.

REQUISITOS

Os requisitos para participar do concurso são:

Ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;

Ter, na data da nomeação, pelo menos 18 anos completos;

Estar em dia com o Serviço Militar, para o sexo masculino;

Estar quite com obrigações eleitorais;

Não estar ocupando cargo ou emprego na administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nem ser empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas, salvo os casos de acumulação expressas em lei;

Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a nomeação no cargo público;

Não exercer outro cargo, emprego, ou função pública e não possuir aposentadoria de regime próprio de previdência social, em quaisquer das esferas de governo