Com salários de até 14,8 mil, Superior Tribunal Militar abre inscrições para concurso

Mais uma boa notícia para os concurseiros! O Superior Tribunal Militar (STM) publicou nesta sexta-feira (28), o novo edital para o concurso público. As inscrições irão acontecer do dia 07 de março a 04 de abril.

Ao todo, serão ofertadas 80 vagas imediatas de nível superior para analista judiciário e técnico judiciário, com remuneração inicial de até R$ 14,8 mil e carga horária de 40h semanais.

O certame será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e deve contemplar diversas áreas de atuação, entre elas: Administração, Tecnologia da Informação, Comunicação Social e Contabilidade.

Confira a distribuição abaixo:

CR = Cadastro Reserva

Vale ressaltar que de acordo com as normas de inclusão, o edital prevê:

20% para candidatos negros (pretos e pardos);

para candidatos negros (pretos e pardos); 5% para pessoas com deficiência;

para pessoas com deficiência; 3% para candidatos indígenas.

Provas

A aplicação será no dia 08 de junho, em todas as capitais do país, além de cidades como Juiz de Fora (MG), Santa Maria (RS) e Bagé (RS). Ao todo serão três fases para o processo seletivo:

Prova objetiva (eliminatória e classificatória) para todos os cargos;

para todos os cargos; Prova discursiva (eliminatória e classificatória) exclusivamente para os cargos de Analista Judiciário;

exclusivamente para os cargos de Analista Judiciário; Teste de aptidão física (eliminatório) apenas para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial

É importante ressaltar que os candidatos poderão ser convocados para tomar posse em qualquer cidade onde estão sediados o Superior Tribunal Militar e as Auditorias da Justiça Militar da União, quais sejam: Bagé/RS, Belém/PA Brasília/DF, Campo Grande/MS, Curitiba/PR, Fortaleza/CE, Juiz de Fora/MG, Manaus/AM, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA, Santa Maria/RS e São Paulo/SP.

O concurso será válido por dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por uma vez, em igual período.

Inscrições

As inscrições estarão abertas das 10h do dia 7 de março até as 18h do dia 4 de abril de 2025 e deverão ser realizadas exclusivamente no site do Cebraspe.

As taxas de inscrição são as seguintes:

Analista Judiciário: R$ 120,00

R$ 120,00 Técnico Judiciário: R$ 80,00

Vale lembrar que os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa de inscrição, conforme as regras estabelecidas no edital.

Confira o edital completo:

