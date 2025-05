Com temperatura de 0,7ºC, geada atinge centro-sul de MS

Cidades

Durante fiscalização de rotina, motorista afirmou que traria os entorpecentes para Campo Grande

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu durante a noite desta quinta-feira (29), 162kg de cocaína que estavam escondidos dentro de um caixão funerário, em Terenos (MS).

Por meio de uma fiscalização de rotina, os policiais abordaram um carro, modelo Chevrolet Montana, de cor preta, que ao solicitar a documentação, o condutor apresentou sua CNH, uma certidão de óbito e uma autorização de traslado, indicando o transporte de um corpo.

Durante a vistoria obrigatória, a equipe policial percebeu um forte odor de produto químico vindo do interior do veículo. Ao tentar abrir a tampa do caixão, os policiais perceberam que ela estava apenas encaixada, e após retirá-la, encontraram diversos tabletes da droga.

Quando questionado sobre os entorpecentes, o motorista afirmou que levaria a carga de Corumbá até Campo Grande (MS). Foram encontrados 150 tabletes de pasta base de cocaína, que totalizaram 162,37kg.

Tanto o veículo, a droga e o condutor foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Terenos (MS) para os procedimentos legais cabíveis.

Outras apreensões inusitadas

Em fevereiro deste ano, um homem de 39 anos foi preso por estar envolvido no transporte de drogas dentro de um veículo funerário com dois corpos, em Costa Rica.

Através de uma denúncia anônima, o que abre a interpretação para que este esquema já fosse feito inúmeras vezes, os policiais abordaram o carro e o motorista, cuja identificação é A.R.S.O, de 31 anos, que inicialmente falou que estava transportando ambos os cadáveres de Campo Grande até o município do interior.

Durante a inspeção, foi encontrado uma certa quantidade de drogas: 712 gramas de maconha, 1 kg de pasta base e 9,2 gramas de cocaína. Posteriormente, os agentes efetuaram a prisão de E.R.B, de 39 anos, que receberia os entorpecentes e também guardava ilícitos na sua residência.

Outra apreensão semelhante foi realizada em julho do ano passado, quando a Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante abordagem, desconfiou do braço engessado de um jovem, devido a qualidade duvidosa, e acabou se deparando com mais uma tentativa de transporte de cocaína, em Mato Grosso do Sul.

Os agentes que rotineiramente se deparam com situações inusitadas, desta vez, enquanto abordaram um veículo na BR-262, em Terenos, desconfiaram da atadura que devia simular um braço engessado, de um jovem de 21 anos.

Conforme divulgado pela PRF, o jovem estava no banco traseiro do veículo com o braço imobilizando por gesso "meia boca" que acabou chamando atenção dos agentes.

Em conversa o rapaz acabou confessando que estava transportando pasta base de cocaína adquirida em Miranda cujo destino seria Campo Grande. Com relação aos outros dois homens que ocupavam o veículo, ele disse que pegou carona e não havia envolvimento.

Um dos agentes abriu o gesso de "mentirinha" que estava preso com durex na mão, enrolado com um plástico branco similar ao de bolha, e outro na cor branca. Após efetuar a pesagem detectaram que tratava-se de 2 kg do entorpecente.

O jovem terminou preso e encaminhado à Polícia Federal em Campo Grande.

