Com títulos irregulares, 88 mil eleitores correm risco de não votar em 2026; veja lista

A Justiça Eleitoral cancelou 88.124 títulos eleitorais em Mato Grosso do Sul, o que corresponde a 4,33% do eleitorado do estado. No Brasil, o total de documentos cancelados chega a 5.042.047, representando 3,17% dos eleitores.
Quem não regularizar sua situação pode ficar impedido de votar nas eleições de 2026, quando serão escolhidos presidente e vice da República, dois senadores, oito deputados federais, governador e vice, além de 24 deputados estaduais.
Além da impossibilidade de votar, a situação irregular pode gerar suspensão de benefícios sociais, dificuldades para emissão de documentos como passaporte e carteira de identidade, restrição para assumir cargos públicos e renovar matrícula em instituições de ensino, além de entraves para a realização de atos que dependem de quitação eleitoral ou do serviço militar.
De acordo com o Código Eleitoral, o título é cancelado quando o cidadão com voto obrigatório deixa de comparecer a três eleições consecutivas, considerando cada turno como uma eleição, sem apresentar justificativa em até 60 dias nem pagar as multas correspondentes. O processo de cancelamento foi concluído em 2 de junho de 2025 e já afeta milhões de brasileiros.
Para evitar transtornos, a Justiça Eleitoral recomenda que todos os eleitores consultem sua situação. A verificação pode ser feita pela internet, no sistema Autoatendimento Eleitoral disponível no site do TSE, pelo aplicativo e-título no celular ou presencialmente em cartórios eleitorais, centrais de atendimento e postos de atendimento ao eleitor. Se o título estiver cancelado, é necessário iniciar imediatamente a regularização.
O procedimento de reativação também pode ser feito online ou presencialmente. Nos casos em que o eleitor ainda não possui dados biométricos cadastrados, será preciso comparecer ao cartório em até 30 dias após o pedido.
Se a biometria já estiver registrada e válida, a regularização pode ser concluída inteiramente pela internet. Uma resolução do TSE ainda estabelece que eleitores com biometria coletada há mais de dez anos e que não tenha sido utilizada nesse período precisarão realizar nova coleta.
A Justiça Eleitoral reforça que manter o título em situação regular é fundamental para garantir o pleno exercício da cidadania, evitar restrições na vida civil e assegurar o direito ao voto. "Não deixe para a última hora", recomenda o órgão, que conclama todos os eleitores a regularizarem sua situação o quanto antes.
Confira a lista de títulos cancelados por município
|Município
|Títulos
Cancelados
|Município
|Títulos
Cancelados
|Município
|Títulos
Cancelados
|Água Clara
|905
|Coxim
|1050
|Nova Alvorada do Sul
|973
|Alcinópolis
|78
|Deodápolis
|438
|Nova Andradina
|1856
|Amambai
|1022
|Dois irmãos do Buriti
|282
|Novo Horizonte do Sul
|74
|Anastácio
|877
|Douradina
|51
|Paranaíba
|1368
|Anaurilândia
|164
|Dourados
|4948
|Paranhos
|349
|Angélica
|457
|Eldorado
|436
|Paraíso das Águas
|131
|Antônio João
|178
|Figueirão
|36
|Pedro Gomes
|160
|Aparecida do Taboado
|881
|Fátima do Sul
|589
|Ponta Porã
|2702
|Aquidauana
|1536
|Glória de Dourados
|245
|Porto Murtinho
|558
|Aral Moreira
|131
|Guia Lopes da Laguna
|352
|Ribas do Rio Pardo
|961
|Bandeirantes
|247
|Iguatemi
|568
|Rio Brilhante
|1203
|Bataguassu
|788
|Inocência
|378
|Rio Negro
|127
|Batayporã
|299
|Itaporã
|231
|Rio Verde de Mato Grosso
|545
|Bela Vista
|688
|Itaquiraí
|855
|Rochedo
|147
|Bodoquena
|144
|Ivinhema
|817
|Santa Rita do Pardo
|199
|Bonito
|829
|Japorã
|149
|Selvíria
|164
|Brasilândia
|540
|Jaraguari
|196
|Sete Quedas
|256
|Caarapó
|786
|Jardim
|1023
|Sidrolândia
|1560
|Camapuã
|369
|Jateí
|114
|Sonora
|551
|Campo Grande
|33308
|Juti
|264
|São Gabriel do Oeste
|1144
|Caracol
|59
|Ladário
|421
|Tacuru
|297
|Cassilândia
|525
|Laguna Carapã
|65
|Taquarussu
|117
|Chapadão do Sul
|1008
|Maracaju
|1290
|Terenos
|313
|Corguinho
|68
|Miranda
|785
|Três Lagoas
|4020
|Coronel Sapucaia
|221
|Mundo novo
|687
|Vicentina
|143
|Corumbá
|2315
|Naviraí
|2078
|Mato Grosso do Sul
|88124