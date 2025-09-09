Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Mato Grosso do Sul

Com títulos irregulares, 88 mil eleitores correm risco de não votar em 2026; veja lista

Eleitor com título cancelado deve comparecer a uma unidade da Justiça Eleitoral, ou acessar o aplicativo "e-título"

Alison Silva

Alison Silva

09/09/2025 - 13h35
A Justiça Eleitoral cancelou 88.124 títulos eleitorais em Mato Grosso do Sul, o que corresponde a 4,33% do eleitorado do estado. No Brasil, o total de documentos cancelados chega a 5.042.047, representando 3,17% dos eleitores.

Quem não regularizar sua situação pode ficar impedido de votar nas eleições de 2026, quando serão escolhidos presidente e vice da República, dois senadores, oito deputados federais, governador e vice, além de 24 deputados estaduais.

Além da impossibilidade de votar, a situação irregular pode gerar suspensão de benefícios sociais, dificuldades para emissão de documentos como passaporte e carteira de identidade, restrição para assumir cargos públicos e renovar matrícula em instituições de ensino, além de entraves para a realização de atos que dependem de quitação eleitoral ou do serviço militar.

De acordo com o Código Eleitoral, o título é cancelado quando o cidadão com voto obrigatório deixa de comparecer a três eleições consecutivas, considerando cada turno como uma eleição, sem apresentar justificativa em até 60 dias nem pagar as multas correspondentes. O processo de cancelamento foi concluído em 2 de junho de 2025 e já afeta milhões de brasileiros.

Para evitar transtornos, a Justiça Eleitoral recomenda que todos os eleitores consultem sua situação. A verificação pode ser feita pela internet, no sistema Autoatendimento Eleitoral disponível no site do TSE, pelo aplicativo e-título no celular ou presencialmente em cartórios eleitorais, centrais de atendimento e postos de atendimento ao eleitor. Se o título estiver cancelado, é necessário iniciar imediatamente a regularização.

O procedimento de reativação também pode ser feito online ou presencialmente. Nos casos em que o eleitor ainda não possui dados biométricos cadastrados, será preciso comparecer ao cartório em até 30 dias após o pedido.

Se a biometria já estiver registrada e válida, a regularização pode ser concluída inteiramente pela internet. Uma resolução do TSE ainda estabelece que eleitores com biometria coletada há mais de dez anos e que não tenha sido utilizada nesse período precisarão realizar nova coleta.

A Justiça Eleitoral reforça que manter o título em situação regular é fundamental para garantir o pleno exercício da cidadania, evitar restrições na vida civil e assegurar o direito ao voto. "Não deixe para a última hora", recomenda o órgão, que conclama todos os eleitores a regularizarem sua situação o quanto antes.

Confira a lista de títulos cancelados por município

Município Títulos
Cancelados		 Município Títulos
Cancelados		 Município Títulos
Cancelados
Água Clara 905 Coxim 1050 Nova Alvorada do Sul 973
Alcinópolis 78 Deodápolis 438 Nova Andradina 1856
Amambai 1022 Dois irmãos do Buriti 282 Novo Horizonte do Sul 74
Anastácio 877 Douradina 51 Paranaíba 1368
Anaurilândia 164 Dourados 4948 Paranhos 349
Angélica 457 Eldorado 436 Paraíso das Águas 131
Antônio João 178 Figueirão 36 Pedro Gomes 160
Aparecida do Taboado 881 Fátima do Sul 589 Ponta Porã 2702
Aquidauana 1536 Glória de Dourados 245 Porto Murtinho 558
Aral Moreira 131 Guia Lopes da Laguna 352 Ribas do Rio Pardo 961
Bandeirantes 247 Iguatemi 568 Rio Brilhante 1203
Bataguassu 788 Inocência 378 Rio Negro 127
Batayporã 299 Itaporã 231 Rio Verde de Mato Grosso 545
Bela Vista 688 Itaquiraí 855 Rochedo 147
Bodoquena 144 Ivinhema 817 Santa Rita do Pardo 199
Bonito 829 Japorã 149 Selvíria 164
Brasilândia 540 Jaraguari 196 Sete Quedas 256
Caarapó 786 Jardim 1023 Sidrolândia 1560
Camapuã 369 Jateí 114 Sonora 551
Campo Grande 33308 Juti 264 São Gabriel do Oeste 1144
Caracol 59 Ladário 421 Tacuru 297
Cassilândia 525 Laguna Carapã 65 Taquarussu 117
Chapadão do Sul 1008 Maracaju 1290 Terenos 313
Corguinho 68 Miranda 785 Três Lagoas 4020
Coronel Sapucaia 221 Mundo novo 687 Vicentina 143
Corumbá 2315 Naviraí 2078 Mato Grosso do Sul 88124
       
Fonte/ TRE

Cidades

Desembargador ordenou megaoperação contra corrupção em Terenos com 59 alvos; confira a lista

O prefeito Eduardo Henrique Budke (PSDB) foi preso em sua residência

09/09/2025 12h59

Prefeito Eduardo Henrique Budke (PSDB) foi preso em sua residência

Prefeito Eduardo Henrique Budke (PSDB) foi preso em sua residência Foto: Reprodução

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS) autorizou a megaoperação "Spotless” de busca e apreensão contra um suposto esquema criminoso na cidade de Terenos. A decisão, assinada pelo desembargador Jairo Roberto de Quadros, mira 59 alvos, incluindo a sede da Prefeitura Municipal, secretarias, residências e empresas de servidores e empresários em Terenos e Campo Grande.

O prefeito Eduardo Henrique Budke (PSDB) foi preso em sua residência. O secretário de administração também está na lista de alvos do Gaeco, porém não foi confirmada sua prisão.  

A Operação Spotless, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) e Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção), é continuação da operação Vellutus, iniciada em 2024 e que investigou esquema de fraudes em licitações de obras. 

A ordem judicial, expedida em 29 de agosto de 2025, lista 59 alvos entre endereços de empresas e pessoas físicas, incluindo a sede da Prefeitura Municipal, secretarias, residências e empresas de servidores e empresários em Terenos e Campo Grande.

As investigações da Operação Velatus e, posteriormente, da Operação Spotless desvendam um sistema em que empresários e servidores públicos operavam em conluio para desviar recursos. A estrutura do grupo criminoso indicava ser dividida em dois núcleos principais. O primeiro é o núcleo político-administrativo, representado pelo ex-secretário de obras Isaac Cardoso Bisneto e pelo servidor Valdecir Batista Alves, que possuíam a capacidade de direcionar editais e simular a concorrência em processos licitatórios.

O segundo é o núcleo empresarial, composto por empreiteiros como Genilton da Silva Moreira, Arnaldo Santiago, Hander Luiz Correa Grote Chaves e Sandro José Bortoloto, que se beneficiavam dos contratos fraudados.

A Operação Velatus também apontou para a criação de empresas sem estrutura ou experiência, demonstrando um esforço deliberado para criar fachadas para as atividades ilícitas.

Conversas obtidas pela investigação de 2024 mostram o ex-secretário de Obras de Terenos, Isaac Cardoso Bisneto, questionando Genilton da Silva Moreira, que foi preso preventivamente em março deste ano, sobre quais empreiteiros participariam do certame.

Segundo o MPMS, as mensagens sugerem um acerto prévio entre os concorrentes. Em outro diálogo, um dos envolvidos menciona que uma nova licitação seria publicada e indica que o resultado já estaria definido.

A operação de busca e apreensão autorizada pelo TJ/MS mirou diversas empresas do setor de construção e serviços de engenharia, além de seus sócios ou responsáveis. Abaixo estão listadas as empreiteiras e construtoras citadas no mandado:


    1. Arnaldo Santiago Ltda.
        Responsável Associado: Arnaldo Santiago
        Localidade: Campo Grande/MS

    2. Bonanza Comércio e Serviços Ltda.
        Responsável Associado: Cleberson Jose Chavoni Silva
        Localidade: Campo Grande/MS

    3. Conect Construções
        Responsável Associado: Eduardo Schoier
        Localidade: Terenos/MS

    4. Tercam Construções Ltda.
        Responsáveis Associados: Fábio André Hoffmeister Ramires e Jucélia Maria de Oliveira
        Localidade: Campo Grande/MS

    5. Construtora Kurose Ltda.
        Responsável Associado: Fernando Seiji Alves Kurose
        Localidade: Terenos/MS

    6. Base Construtora e Logística
        Responsável Associado: Genilton da Silva Moreira
        Localidade: Terenos/MS

    7. HG Empreiteira & Negócios Ltda.
        Responsável Associado: Hander Luiz Correa Grote Chaves
        Localidade: Terenos/MS

    8. Lopes Construtora e Empreiteira Ltda.
        Responsável Associado: Nadia Mendoça Lopes
        Localidade: Terenos/MS

    9. Angico Construtora e Prestadora de Serviços Ltda.
        Responsável Associado: Sandro José Bortoloto
        Localidade: Campo Grande/MS

    10. Construtora e Empreiteira Real
        Responsável Associado: Sansão Inácio Rezende
        Localidade: Terenos/MS

    11. D'aço Construção e Logística Ltda.
        Responsável Associado: Tiago Lopes de Oliveira
        Localidade: Terenos/MS

    12. Fortes Construtora Ltda.
        Responsável Associado: Alexandre Oliveira Pinheiro
        Localidade: Campo Grande/MS

    13. Agpower Engenharia e Construções Ltda.
        Responsável Associado: Arnaldo Godoy Cardoso Glagau
        Localidade: Terenos/MS

    14. GS Serviços e Construtora Ltda.
        Responsáveis Associados: Celso Ricardo Gazola e Fernando Gomes Camargo
        Localidade: Campo Grande/MS

    15. Construtora Queiroz Ltda.
        Responsável Associado: Daniel Matias Queiroz
        Localidade: Terenos/MS

    16. B2 Empreendimentos Ltda.
        Responsáveis Associados: Felipe Braga Martins e Luziano dos Santos Neto
        Localidade: Campo Grande/MS

    17. Tecnika Construção e Locação de Equipamentos Ltda.
        Responsável Associado: Rinaldo Cordoba de Oliveira
        Localidade: Campo Grande/MS

    18. Marsoft Informática, Construções e Serviços
        Responsável Associado: Rogério Luís Ribeiro
        Localidade: Terenos/MS

    19. RS Construções e Serviço Ltda.
        Responsável Associado: Stenia Sousa da Silva
        Localidade: Terenos/MS

    20. Gomes & Azevedo Ltda.
        Responsável Associado: Marcos do Nascimento Galitzki
        Localidade: Campo Grande/MS

A decisão do Desembargador Jairo Roberto de Quadros determinou a busca e apreensão nos endereços residenciais e/ou profissionais das seguintes pessoas:

  •     1. Henrique Wancura Budke (Prefeito de Terenos)
  •     2. Arnaldo Santiago (Empresário)
  •     3. Cleberson Jose Chavoni Silva (Empresário)
  •     4. Eduardo Schoier (Empresário)
  •     5. Fábio André Hoffmeister Ramires (Empresário)
  •     6. Fernando Seiji Alves Kurose (Empresário)
  •     7. Genilton da Silva Moreira (Empresário)
  •     8. Hander Luiz Correa Grote Chaves (Empresário)
  •     9. Isaac Cardoso Bisneto
  •     10. Leandro Cícero Almeida de Brito
  •     11. Nadia Mendoça Lopes (Empresária)
  •     12. Orlei Figueiredo Lopes
  •     13. Sandro José Bortoloto (Empresário)
  •     14. Sansão Inácio Rezende (Empresário)
  •     15. Tiago Lopes de Oliveira (Empresário)
  •     16. Valdecir Batista Alves
  •     17. Alexandre Oliveira Pinheiro (Empresário)
  •     18. Arnaldo Godoy Cardoso Glagau (Empresário)
  •     19. Celso Ricardo Gazola (Empresário)
  •     20. Daniel Matias Queiroz (Empresário)
  •     21. Edneia Rodrigues Vicente (Empresária)
  •     22. Felipe Braga Martins (Empresário)
  •     23. Fernanda Fidelis de Souza
  •     24. Fernando Gomes Camargo (Empresário)
  •     25. Jucélia Maria de Oliveira (Empresária)
  •     26. Luziano dos Santos Neto (Empresário)
  •     27. Maicon Bezerra Nonato (Secretário de Administração de Terenos)
  •     28. Marcos do Nascimento Galitzki (Empresário)
  •     29. Rinaldo Cordoba de Oliveira (Empresário)
  •     30. Rogério Luís Ribeiro (Empresário)
  •     31. Stenia Sousa da Silva (Empresária)
  •     32. Vanuza Candida Jardim (Empresária)

retificação

Leiloeiro corrige edital que apontava empréstimo bancário a presidiário

Edital dizia que o Sicoob emprestou em 16 de dezembro de 2024 R$ 1 milhão a aos irmãos Valrter e Marcel Martis, quando um estava foragido e o outro, preso

09/09/2025 12h40

PF desencadeou a Operação Prime em 15 de maio do ano passado e irmãos Martins foram os principais alvos

PF desencadeou a Operação Prime em 15 de maio do ano passado e irmãos Martins foram os principais alvos

Publicação do diário oficial desta terça-feira (9) corrige a informação de que um empréstimo de R$ 1 milhão concedido pela cooperativa de crédito Sicoob concedido à empresa Paris Construtora & Transportadora, pertencente ao foragido da Justiça Valter Ulisses Martins Silva, tenha sido liberado no dia 16 de dezembro de 2024. Na realidade, conforme o edital de hoje, a operação de crédito ocorreu em 22 de dezembro de 2022. 

Em maio do ano passado, Valter Ulisses e seu irmão, Marcel Martins Silva, foram alvos da Operação Prime, uma operação da Polícia Federal contra suposto esquema de tráfico de cocaína e lavagem de dinheiro.

Os irmãos, segundo a PF, teriam acumulado patrimônio da ordem de R$ 100 milhões em menos de uma década por conta de suas atividades supostamente ilegais. O primeiro conseguiu escapar, mas o segundo foi preso preso e ficou detido até julho de 2025.

E mesmo estando na prisão, ele teria sido aceito como avalista do irmão foragido, conforme o edital publido no começo do mês. 

E, com base no edital publicado no diário oficial do Governo do Estado no dia 1º de setembro, o Correio do Estado publicou reportagem informando que os irmãos Martins, mesmo um estando preso e outro foragido, conseguiram empréstimo milionário no Sicoob de Dourados 

Porém, a retificação de agora revela que o empréstimo foi concedido dois anos antes. A operação de crédito veio à tona agora porque os irmãos não pagaram o empréstimo e por isso a cooperativa de crédito está levando a leilão um terreno em um condomínio de alto padrão que foi dado em garantia pelo empréstimo. 

Segundo o advogado Márcio Widal, que defende Marcel Martins e sua esposa,  Evelyn Zobiole Marinelli Martins, o empréstimo foi concedido em dezembro de 2022 à empresa Paris Construtora,  “que é de exclusiva propriedade de Valter Martins Silva desde 2023. Marcel M. Silva e sua esposa participaram apenas na condição de avalistas do negócio".

Como garantia deste empréstimo foi dado um terreno de 944 metros quadrados no  luxuoso condomínio “Hectares Park & Resort”, em Dourados. Se houver interessados no leilão, o valor mínimo do terreno é de R$ 1,2 milhão. Se não houver interesse no início, o valor cai para R$ 1,1 milhão. Em sites do setor, terrenos do mesmo tamanho são oferecidos por até R$ 1,7 milhão. 

PF desencadeou a Operação Prime em 15 de maio do ano passado e irmãos Martins foram os principais alvosErrata do edital do leilãodi terreno foi publicada no diário oficial do Estado nesta terça-feira (9)

Os lances, com valor mínimo de R$ 1,2 milhão podem ser dados somente até esta terça-feira (9). Se não houver oferta, o certame segue até o dia 16, com redução de 100 mil reais. A divulgação do leilão apareceu no diário oficial porque tanto o proprietário da empresa (Valter Martins) quanto o casal foram procurados em três datas e endereços diferentes, mas ninguém foi localizado ao longo da segunda quinzena de agosto.

 A mulher de Marcel também chegou a ser alvo das operações da Polícia Federal, em 15 de maio do ano passado, mas não chegou a ser detida. 

O terreno no condomínio de alto padrão e uma série de outros bens foram sequestrados pela Justiça em maio do ano passado, em meio à Operação Prime. A Justiça Federal comunicou ao cartório nos dias 15 e 20 de maio que o terreno havia sido sequestrado.

Na época da operação, a Polícia Federal informou que em três anos os irmãos Martins acumularam patrimônio da ordem de R$ 100 milhões. E, conforme a PF, este patrimônio seria fruto da lavagem de dinheiro procedente da movimentação de R$ 300 milhões com o tráfico de cocaína.

ANULAÇÃO

Marcel Martins Silva chegou a ficar detido até meados de julho deste ano, mas acabou sendo liberado porque seus advogados conseguiram no Superior Tribunal de Justiça (STJ) uma decisão dizendo que as provas utilizadas pelo Polícia Federal que levaram à decretação de sua prisão eram ilegais. 

De acordo com o advogado Márcio Vidal, “após a decisão do Superior Tribunal de Justiça declarando a ilicitude das provas, a Justiça Federal de Campo Grande, a pedido da Defesa, anulou a ação penal e, também, o inquérito policial, além de todas as medidas cautelares relacionadas”. 

Ainda conforme Márcio Vidal, “a Justiça Federal não recebeu a denúncia por tráfico de drogas contra Marcel M. Silva, permanecendo as acusações de suposta participação em organização criminosa e lavagem de capitais, contra as quais Marcel M. Silva se defendeu na ação penal, que, contudo, não teve decisão sobre o seu mérito em razão da nulidade integral do processo pelo uso de provas ilícitas pela Acusação”.


SICOOB

Depois da correção do edital do leilão, que alterou a data da concessão do crédito, o Sicoob enviou nota ao Correio do Estado informando que “através do advogado Fernando Duque Estrada o Sicoob Centro Sul comprovou categoricamente que não houve a concessão do referido empréstimo na data mencionada e jamais desrespeitaria decisões judiciais para beneficiar ou favorecer quem quer que seja, estando à disposição de todos para eventuais esclarecimentos”.

A nota acrescentou ainda que “o Sicoob Centro Sul reafirma que toda a sua atividade financeira obedece estritamente os ditames legais, respeitando a legislação aplicável, as normas do BACEN, COAF e do Banco Sicoob, bem como as determinações judiciais. Assim, retifica o seu compromisso com todos os seus cooperados e com a sociedade em geral, com os princípios do Cooperativismo, com base na transparência, honestidade, idoneidade, legalidade e respeito a todos que fazem parte da história do Sicoob Centro Sul”.
 

