Com ventos, chuvas provocam três quedas de árvore em Campo Grande

Com ventos consideráveis, as chuvas desta sexta (10) provocaram a queda de três árvores em Campo Grande. De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), os registros foram no Jardim São Conrado e Taveirópolis, e o Nova Lima, bairro localizado na saída norte do município.

As chuvas na região do Jardim Panamá, na Capital, tiveram um acumulado de 24,4 milímetros. No Santa Luzia foram 16,4 milímetros. No interior as chuvas também foram intensas. Em Ivinhema, foram 76 milímetros, já em Aquidauana foram 52,4 e Chapadão 95,5. Já em São Gabriel do Oeste o acumulado atingiu 71,2 milímetros, Dois Irmãos do Buriti 81,6 e Ponta Porã foram 33,8 milímetros.

De acordo com um levantamento do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), o final de semana será de sol, com variação de nebulosidade e pancadas de chuvas no estado.

A previsão do tempo até o domingo (12), apontam probabilidades para chuvas de intensidade fraca a moderada, porém localmente há previsão para chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque nas regiões centro-norte e leste do estado.

Ainda conforme o Cemtec, esperam-se acumulados de chuvas que podem superar os 60-70 mm para o período. “A combinação de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados, favorece a formação de nuvens com probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada”, informou o Cemtec.

Assine o Correio do Estado