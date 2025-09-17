Comerciantes rejeitam obra do corredor de ônibus e solicitam modelo antigo na Rua Bahia

Estimativa de custo para concluir esses corredores é de R$ 100 milhões, de acordo com titular da Sisep - Gerson Oliveira

Nesta terça-feira (16), a obra inacabada do corredor de ônibus da Rua Bahia voltou a ser pauta na Tribuna da Câmara Municipal de Campo Grande. Comerciantes da região solicitam a volta do modelo antigo da via, com mais uma pista de rolamento e a faixa de ônibus ao lado direito.

O empresário Marcio Ocampos, a convite do vereador André Salineiro (PL), representou um grupo de comerciantes da região que reclamam da obra.

“Estou dando voz a quem vive no bairro. Estamos vendo o trânsito caótico, não está bom nem para os motoristas, nem para os ônibus. Há três anos surgiu o projeto de construir o corredor de ônibus e virou o caos de uma obra inacabada”

Além da indignação pela demora para concluir a obra, Marcio e o grupo levantaram outras considerações em reuniões:

trânsito de Campo Grande está cada vez mais numeroso e complexo;

ter diminuído uma pista de rolamento vai ao contrário de tudo que uma cidade inteligente precisa;

faixa da esquerda destinada aos ônibus vai contra o que a cidade precisa;

fluxo dos veículos não obedece a destinação dos ônibus e os mesmos circulam pela pista da direita;

pontos de ônibus no meio das vias nas ruas Bandeirantes e Brilhante são modelos equivocadamente copiados e que deram certos em outras cidades, mas que não são a realidade da cidade.

O grupo solicita a reversão do modelo e afirma que não terá grande gasto financeiro e de tempo ao município.

Em agosto deste ano, o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli afirmou que a estimativa de custo para concluir esses corredores é de R$ 100 milhões, entretanto, 40% desse valor, ou seja, R$ 40 milhões, deveria vir do Município.

O projeto na Rua Bahia, primeiro trecho do corredor norte, que liga a Avenida Afonso Pena com o Terminal General Osório, envolve quatro estações, localizadas nas esquinas com as ruas da Paz, Antônio Maria Coelho, das Garças e das Paineiras.

Processos anteriores

Em maio de 2021, o juiz Ariovaldo Nantes Corrêa, da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, negou liminar para suspender as obras do corredor do transporte coletivo, devido ao risco da Prefeitura de Campo Grande perder o financiamento de R$ 120 milhões.

Além disso, em fevereiro de 2024, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) rejeitou uma ação movida por 12 pessoas, que tramitava na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande.

A ação constava que não houve debate recente sobre o tema e que faltaram estudos para mostrar que a mudança na via não provocava impactos. A Justiça manteve sentença que considerou regular a criação do corredor de ônibus na Rua Bahia.

Projeto e atraso

O projeto foi aprovado em 2011 com a elaboração do primeiro Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana. A proposta segue diretrizes da Lei Federal nº 12.587/2012, que obriga os municípios a adotar políticas voltadas à mobilidade urbana sustentável.

Previstos no Plano de Mobilidade Urbana de Campo Grande, em vigor desde 2015, as obras dos corredores de ônibus na capital só começaram em 2016.