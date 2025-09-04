Comércio pode abrir no feriado de 7 de setembro em Campo Grande - Crédito: Marcelo Victor / Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Após decisão tomada durante a Convenção Coletiva de Trabalho, com o Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo), ficou estabelecido que o comércio pode funcionar no feriado de domingo (7), da Independência do Brasil, em Campo Grande.

Entretanto, a decisão acordada na convenção determinou que o empresário deve cumprir algumas normas. O gerente sindical da Fecomércio-MS, Fernando Camilo, explicou que aqueles que optarem por abrir no feriado terão de compensar o trabalhador com uma folga.

A folga deve ser concedida na semana seguinte ou em até 15 dias.

“As empresas também devem informar, com antecedência mínima de cinco dias, ao sindicato laboral, por escrito, e efetuar o pagamento de R$ 24,00 por empregado. Além disso, os empregados contribuintes ao sindicato laboral, por cada dia trabalhado, farão jus a uma indenização equivalente a 7% do valor do piso salarial, que deverá ser paga até o final do expediente”, explica.

Expediente

A jornada de trabalho será das 9h às 18h, com intervalo de 1 hora. As únicas que ficaram de fora são as lojas em shopping centers.

“As empresas que estão nos condomínios comerciais anexos aos supermercados e hipermercados acompanham o horário de fechamento desses estabelecimentos, ressalvado o limite de jornada e as escalas indicadas”, diz Camilo.

Fernando Camilo lembra, ainda, que a Convenção Coletiva estabelece o funcionamento facultativo do comércio nos seguintes feriados deste ano, na Capital:

11 de outubro

12 de outubro

15 de novembro

Desfile em Campo Grande

Menos de 15 dias depois da última festança em Campo Grande, o próximo domingo também será de grande celebração na Capital com o desfile em comemoração ao Dia da Independência do Brasil.

Neste ano, serão 18 instituições participantes e aproximadamente 4 mil integrantes, entre escolas, Forças Armadas e forças de segurança pública. A celebração terá início às 8h45 ao longo da Rua 13 de Maio, em Campo Grande.

Durante a solenidade, um momento muito especial faz parte da programação: os estudantes Maria Eduarda dos Santos (EE Cívico-Militar Marçal de Souza Tupã), Danilo Esteban Mas Lopes (EE Cívico-Militar Alberto Elpídio Ferreira Dias) e Talys Matteus Correa Meurer (Colégio Militar de Campo Grande) participarão do acendimento da Pira da Pátria, que simboliza o patriotismo e o espírito de união nacional.

Para que o dia seja tranquilo e sem intercorrências, o Governo do Estado divulgou algumas orientações para os espectadores do desfile:

Água

Para curtir a festa desde cedo, a organização recomenda que o público chegue cedo para garantir um bom lugar e que use roupas leves, bonés, protetor solar e que não esqueça a garrafa de água.

Para ajudar na hidratação, três pontos de bebedouro estarão disponíveis ao longo da Rua 13 de Maio na esquina com a Dom Aquino, no cruzamento com a Barão do Rio Branco e no trecho entre a Afonso Pena e a 15 de Novembro.

Trânsito

O trânsito no Centro passará por mudanças e as interdições começam já no sábado, às 15h, para montagem das estruturas. Atenção aos bloqueios na Avenida Afonso Pena com a Avenida Calógeras, com a 14 de Julho e com a Rui Barbosa; e na Rua 13 de Maio com a Dom Aquino e com a Barão do Rio Branco.

No domingo, a partir das 5 horas, os bloqueios se estendem pelos seguintes trechos:

R. 14 de Julho x R. Eça de Queiroz

R. 14 de Julho x Tv. Guia Lopes

R. 14 de Julho x Tv. Cel. Mario Peixoto

R. 14 de Julho x Tv. Camões

R. 14 de Julho x Tv. Cel Edgard Gomes

R. 14 de Julho x R. Gal Melo

R. 13 de Maio x Av. Mato Grosso

Av. Mato Grosso x Av. Calógeras

Av. Mato Grosso x R. Rui Barbosa

Av. Calógeras x R. Antonio Maria Coelho

R. 14 de Julho x R. Maracaju

R. 14 de Julho x R. Mal. C. M. Rondon

R. 14 de Julho x R. Barão do Rio Branco

R. 14 de Julho x Av. Fernando C. da Costa

R. 13 de Maio x Av. Fernando C. da Costa

Av. Calógeras x R. Sete de Setembro

Av. Calógeras x R. 26 de Agosto

R. Rui Barbosa x Av. Fernando C. da Costa

R. Rui Barbosa x R. 15 de Novembro

R. Rui Barbosa x R. Dom Aquino

R. Rui Barbosa x R. Maracaju

R. Rui Barbosa x Av. Mato Grosso.

A Agência de Trânsito (Agetran) orienta os motoristas que usem rotas alternativas, como a Rua Eça de Queiroz, Avenida Ernesto Geisel e Avenida Fernando Corrêa da Costa no sentido centro/bairro.

** Colaborou Karina Varjão

Assine o Correio do Estado