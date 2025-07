Comunidade de Ribeirinhos no Pantanal recebem ação regulatória para atividade pesqueira

Cidades

Ainda não há dados sobre o estado de saúde dele nem se havia passageiros no veículo

Equipes do Corpo de Bombeiros localizaram, na manhã deste domingo (13), o veículo que havia caído nas águas do Rio Paraguai, em Porto Murtinho, durante a madrugada. O acidente aconteceu por volta de 0h40, mas ainda não há confirmação oficial sobre o número de ocupantes que estavam dentro do carro no momento da queda.

De acordo com o jornal Porto Murtinho Notícias, o motorista seria funcionário de uma empresa de fora da cidade. Ainda não há dados sobre o estado de saúde dele nem se havia passageiros no veículo.

Duas testemunhas que estavam às margens do rio presenciaram o acidente e tentaram socorrer as vítimas. Elas pularam na água para tentar abrir uma das portas do carro, mas a tentativa de resgate foi frustrada, já que o automóvel afundou rapidamente.

Os bombeiros iniciaram as buscas logo após serem acionados e seguiram até as 4h da manhã, sem sucesso. Com o reinício das buscas nas primeiras horas do dia, os mergulhadores conseguiram localizar o veículo submerso.

A dinâmica do acidente ainda é desconhecida. Imagens de câmeras de segurança instaladas próximas ao local poderão ajudar a esclarecer o que aconteceu. A ocorrência segue em andamento, e outras informações devem ser divulgadas pelas autoridades ao longo do dia.

Veja o vídeo divulgado pelo jornal Porto Murtinho Notícias sobre o momento do acidente:

Assine o Correio do Estado