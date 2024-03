Comunidade Homex recebe 'melhorias tão esperadas' como abastecimento de água e esgoto

guerra de facções

Verdadeiro alvo dos bandidos, um jovem de 19 anos, chegou a ser atingido pelos disparos, mas conseguiu escapar

Além do professor Jair Ferreira Jara, de 49 anos, o jovem João Vitor Oliveira, de 21 anos, executado nesta sexta-feira (15) por bandidos em um ginásio de esportes em Sonora, também era inocente. O verdadeiro alvo dos pistoleiros, apesar de ferido, conseguiu escapar. Testemunhas relataram que o professor foi morto porque tentou impedir que os disparos atingissem as crianças que estavam no ginásio.

As revelações são da Polícia Civil, que conseguiu prender os dois assassinos, João Paulo Kataguiri, de 18 anos, e Wanderson Ferreira Alves, de 26 anos, na madrugada deste sábado, em uma boate, na cidade de Coxim, a mais de 110 quilômetros do local do crime.

Por causa da gravidade da ocorrência, equipes do Bope (PM), Choque (PM) e do Garras foram enviadas a Sonora e Coxim para auxiliar nas investigações, que resultaram na prisão dos envolvidos pouco mais de 12 horas depois do atentado.

A informação inicial era de que o alvo dos assassinos fosse João Vitor Oliveira, de 21 anos. Porém, em nota divulgada na manhã deste sábado, a Polícia Civil revelou que o verdadeiro alvo era um jovem de 19 anos, que conseguiu escapar depois de invadir o ginásio durante sua fuga.

Neste ginásio havia dezenas de crianças que participavam de aulas de Educação Física coordenadas pelo professor Jari Jara. João Vitor estava no local porque estava trabalhando em uma pequena reforma no interior do prédio.

Testemunhas ouvidas pela polícia disseram que os agressores estavam em uma motocicleta e já entraram no ginásio atirando. As investigações mostram que os tiros que atingiram João foram disparados pelo garupa da moto.

Apavorado e ferido, o jovem tentou buscar refúgio dentro do ginásio, mas foi perseguido e morto pelo atirador. E nesta perseguição, também atirou no professor Jair, que tentou socorrer a vítima. O professor era servidor público municipal e a previsão era de que o sepultamento ocorresse no começo da tarde deste sábado.

Além de mirar o alvo, que seria o homem que sobreviveu, e de matar dois inocentes, a Polícia Civil apurou que os acusados ainda descarregaram dois revólveres calibre 38, atirando em direção das pessoas que estavam no ginásio, inclusive das crianças.

As armas utilizadas nos crimes foram localizadas e apreendidas por uma equipe da Polícia Militar, enterradas no quintal da casa do irmão de um dos autores, que também foi preso. A moto foi encontrada pelas equipes policiais abandonada em um matagal.

De acordo com as testemunhas, conhecidos como Samurai, de Rio Verde de de Mato Grosso, e Mossoró, de São Gabriel do Oeste, descarregaram os dois revólveres atirando na direção das crianças e pessoas inocentes. O professor Jair Jara teria entrado na frente deles para que não atingissem as crianças que estavam no ginásio.

A investigação apontou que eles integram uma facção criminosa, possivelmente o Comando Vermelho, e estariam tentando matar um integrante de uma facção rival.

Durante as investigações os policiais localizaram e prenderam ainda pessoas que teriam dado fuga e apoio logístico aos autores, tanto em Sonora, emprestando casa, armas, transporte e alimentação, como aqueles que deram abrigo aos criminosos no município de Coxim, para onde fugiram.

Conforme a Polícia Civil, no ato das prisões, os acusados estavam bebendo em uma boate e comemorando os homicídios. O dono do estabelecimento, que tinha conhecimento dos fatos, também foi preso.

Ao todo, seis pessoas foram presas por envolvimentos diretos e indiretos no crime, entre eles alguns integram uma organização criminosa. Além de serem autuados pelo duplo homicídio, os presos ainda vão responder por organização criminosa armada, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo.