Comunidades rurais irão receber atendimento médico e odontológico gratuito em MS

Novela aérea

Procuradoria da República em Dourados quer saber o que deu errado na obra, e porque sistema de aproximação da pista está com defeito

O Procurador da República em Dourados, Caio Hideki Kusaba, vai investigar os motivos do atraso das obras do Aeroporto Regional de Dourados.

O aeródromo teve suas atividades suspensas em maio de 2021, há quase quatro anos, e ainda não foi aberto à aviação comercial.

Para abrir a investigação, o procurador da República entendeu que manter o aeroporto de Dourados fechado traz sérios prejuízos à população e à economia local.

As notícias de que a reabertura do aeroporto atrasou ainda mais depois que foram constatadas irregularidades no sistema de aproximação por precisão de aeronaves instalado no aeroporto (Papi - Precision Approach Path Indicator) da cabeceira 24 da pista e a presença de infiltrações nas instalações do terminal de passageiros do aeródromo.

Conduzida pela prefeitura de Dourados, as obras do aeroporto local foram financiadas com recursos federais e parte delas foi executada pelo Exército Brasileiro.

Neste ano, a gestão do aeroporto, que pertencia ao município, foi repassada à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Tanto a prefeitura de Dourados quanto a Infraero serão notificadas para aprensetar informações sobre o atraso e problemas nas obras ao Ministério Público Federal.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) também deverá prestar informações sobre o atual andamento do procedimento de homologação das obras de reforma do aeroporo e informar quais medidas estão pendentes de efetivação nas obras e, ainda, se uma nova vistoria será necessária.

Inauguração às pressas

No fim do ano passado, o ex-prefeito da cidade, Alan Guedes (PP), chegou a "inaugurar" as obras do aeroporto. A pista, porém, está aberta apenas a voos privados de aeronaves de pequeno porte.

Os moradores de Dourados que precisam da aviação comercial tem se deslocado à Ponta Porã, cidade distante 100 quilômetros, ou à capital Campo Grande, distante 230 quilômetros.

Alternativas no interior do Paraná e em São Paulo também são usadas por moradores de Dourados.

Depois de tomar posse como prefeito no dia 1º deste mês, Marçal Filho (PSDB) foi à São Paulo e negocia com as empresas Azul e Gol o retorno das operações na cidade.

