Concurso do TJMS tem 26 mil candidatos inscritos; provas são dia 12 de maio

Mais de 26,7 mil candidatos de inscreveram para o X Concurso Público de Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. A previsão inicial da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul era de 25 mil candidatos inscritos.

Ao todo, são 860 vagas para formação de cadastro reserva disponíveis entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior.

A maioria dos inscritos são para os cargos de Analista Judiciário - Área Fim, com 11.937 candidatos homologados, e Analista Judiciário - Área Meio, com 7.493 inscrições.

As vagas para Técnico de Nível Superior são divididas entre as formações em Analistas de Banco de Dados, de Governança, de Infraestrutura de Redes, de Segurança de TI, de Sistemas, de Suporte de TI e de Web Designer, bem como Contabilidade, Antropologia, Arquitetura, Arquivologia, Assistência Social, Biblioteconomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Estatística, Clínica Médica, Jornalismo, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

Houve isenção de pagamento para 3.138 das inscrições homologadas, cerca de 11,7% do total, prevista para os candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que realizaram doação de sangue ou de medula óssea, que foram convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul a participar do pleito eleitoral ou os jurados que fizeram parte do Conselho de Sentença nas Varas do Tribunal do Júri de Mato Grosso do Sul.

A Prova

O concurso será realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e tem prazo de validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, com a possibilidade prorrogação pelo mesmo período a critério do TJMS.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 12 de maio, das 13 horas às 16h30, segundo o horário oficial de Mato Grosso do Sul. O local de realização da prova será divulgado em 6 de maio de 2024. É aconselhado que o candidato chegue no local de provas com, no mínimo, 90 minutos de antecedência, tendo em vista que os portões fecharão 30 minutos antes do início das provas, às 12h30min.

A prova contará com 60 questões, sendo 15 de língua portuguesa e cinco de noções de legislação no módulo de conhecimentos básicos, além de 40 questões no módulo de conhecimentos específicos.

O gabarito oficial preliminar deverá ser divulgado no dia 14 de maio e o resultado preliminar no dia 10 de junho, ambos após as 16 horas. A homologação do resultado final está prevista para o dia 23 de julho e deve ser publicado no Diário da Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, também após as 16 horas.

Os candidatos podem conferir a lista completa de inscrições homologadas no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjms24.

