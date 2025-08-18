Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Irregularidade

Concurso do TRT-24 é cancelado por desrespeito à política de cotas raciais

O edital, publicado em 2024, oferecia 2 vagas para candidatos negros, o que corresponde a 14% das vagas totais, não 20% como exige a lei

Karina Varjão

Karina Varjão

18/08/2025 - 17h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-24) de Mato Grosso do Sul decidiu anular o concurso público lançado em outubro de 2024 para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário após identificar irregularidades na aplicação da lei de cotas raciais. 

A decisão, publicada nesta segunda-feira (18), aponta que o edital desrespeitou a legislação federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) ao fracionar as vagas entre diferentes especialidades. 

De acordo com a decisão, o edital previa 14 vagas para ingresso imediato, mas apenas duas estavam reservadas para candidatos negros, o que representa 14,3% do total.

Segundo a Lei 12.990/2014, a reserva para os candidatos deve ser de, no mínimo, 20%, ou seja, quatro vagas. 

O desembargador presidente, Tomás Bawden de Castro Silva, destacou que, ao dividir as vagas por áreas, o edital reduziu o número de cotas na prática.

No texto da decisão, ele ainda cita a Ação Declaratória de Constitucionalidade 41, julgada pelo STF, que tornou obrigatória a aplicação de cotas sobre o total de vagas oferecidas, não do fracionamento. 

“Os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas”, registrou no documento. 

Além disso, o Tribunal apontou que não seria possível manter apenas partes do concurso, já que a irregularidade atinge todo o edital, colocando em risco a segurança jurídica do certame. 

Por conta disso, a anulação foi considerada uma medida necessária para manter a legalidade e igualdade das oportunidades. 

Também foi levado em conta a recente sanção da Lei 15.142/2025, que amplia de 20% para 30% a reserva de vagas para pessoas negras em concursos públicos federais e ainda inclui as cotas para população indígena e quilombola. 

Com a anulação, o TRT-24 determinou a devolução das taxas de inscrição aos 13.080 candidatos inscritos e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do concurso, foi comunicada. O contrato entre as instituições, no entanto, permanece válido. 

Em nota, o Tribunal afirmou que a decisão foi baseada no dever-poder de autotutela da Administração Pública e que as medidas cabíveis estão sendo tomadas. 

“O Tribunal se solidariza com os candidatos, informa que será iniciado o procedimento de devolução integral do valor das inscrições aos inscritos, que serão oportunamente informados do momento da efetiva devolução, e reafirma seu compromisso em garantir a legalidade e a transparência do certame”. 

Os próximos passos, bem como a data de divulgação de um novo edital, não foram divulgados. 

Cidades

Adolescentes são apreendidos após furtarem televisão, canetinha e até jogo de Uno em MS

Os menores foram localizados na manhã desta segunda-feira (18) após publicarem foto dos itens nas redes sociais

18/08/2025 17h33

Compartilhar

Divulgação PCMS

Continue Lendo...

Três menores, cujas idades não foram divulgadas, foram localizados e apreendidos pela polícia na manhã desta segunda-feira (18), após furtarem e divulgarem em publicação nas redes sociais itens como televisão, canetinha e até jogo de Uno.

A publicação facilitou que a polícia de Chapadão do Sul localizasse os menores. Segundo informações divulgadas, eles furtaram em dois dias diferentes: a primeira ocorrência foi registrada no dia 13 de agosto.

Por volta das 19h20, os adolescentes invadiram um local e levaram um televisor e um celular. Na segunda vez, no dia 18 de agosto, às 6h42, saíram com quatro notebooks, canetas e sete caixas de som.

Com as publicações, a equipe policial iniciou diligências e conseguiu localizar os menores em posse dos itens, que foram todos recuperados e apresentados na delegacia.

Na imagem divulgada pela polícia, é possível visualizar uma caixa de sapatos com o jogo Uno, alguns óculos de grau, um estojo de anéis, canetinhas, notebooks, materiais de escritório e um copo plástico com notas trocadas.

Os adolescentes foram encaminhados à autoridade policial de plantão para os procedimentos legais cabíveis. O caso segue sendo investigado para apurar eventuais participações de outros envolvidos e a destinação que seria dada aos produtos furtados.

Assine o Correio do Estado

 

Investimento

Centro das Artes Lageado será inaugurado amanhã com presença de ministra da Cultura

O evento integra a programação dos 126 anos da Capital

18/08/2025 17h00

Compartilhar
Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), no Bairro Lageado

Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), no Bairro Lageado Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Prefeitura de Campo Grande inaugura nesta terça-feira (19), às 14h, o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), no Bairro Lageado, com a participação da ministra da Cultura, Margareth Menezes, representando o Governo Federal.

O espaço vai atender moradores do Lageado, Parque do Sol, Dom Antônio e regiões próximas, oferecendo atividades culturais, esportivas e sociais.

A obra é fruto de parceria entre Prefeitura e Governo Federal, com recursos do PAC e contrapartida municipal, acompanhada pelo Ministério da Cultura, e integra a programação dos 126 anos da Capital.

Com 7 mil m², o CEU das Artes contará com biblioteca com telecentro, teatro com 125 lugares, quadras, pista de skate, pista de caminhada, academia ao ar livre e espaço para jogos.

O uso será compartilhado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), a Secretaria Executiva de Cultura (Secult) e a Fundação Municipal de Esporte (Funesp).

Margareth Menezes

Margareth Menezes é cantora, compositora, atriz, gestora cultural, empresária e atual ministra da Cultura do Brasil. Em 2023, foi convidada ao cargo fedeal no governo Lula

Ela é conhecida por sua trajetória musical, sendo uma das principais representantes do samba-reggae e uma voz importante na afirmação da autoestima do povo negro. 

Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), no Bairro LageadoMargareth ocupa cargo de ministra desde 2023

Além de sua carreira artística, Margareth também é fundadora da Associação Fábrica Cultural, uma organização social que desenvolve projetos culturais, educativos e sustentáveis. .

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira
Alerta laranja

/ 1 dia

Após dias críticos, MS terá alívio no tempo seco a partir de terça-feira

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3471, sábado (16/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3471, sábado (16/08): veja o rateio

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6802, sábado (16/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6802, sábado (16/08): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3469, quinta-feira (14/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 3 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3469, quinta-feira (14/08): veja o rateio

5

Campo Grande fica sem hospital de "portas abertas" a partir de segunda
SAÚDE

/ 2 dias

Campo Grande fica sem hospital de "portas abertas" a partir de segunda

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 19 horas

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 19 horas

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande