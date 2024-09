Concurso público para bombeiros em escolas municipais recebe aprovação

Atenção

Em Campo Grande, o aviso prevê chuvas de até 50 mm, com possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento de até 60 km/h.

Algumas regiões de Mato Grosso do Sul tem previsão de chuva. Álvaro Rezende/ Correio do Estado

Após uma onda de calor que elevou as temperaturas em Mato Grosso do Sul, Água Clara registrou, na tarde de ontem (25), a temperatura mais alta do país, com 43,1ºC. Nesta quinta-feira (26), o tempo amanheceu mais ameno, com chuvas isoladas em diversas regiões do estado.

O clima mudou radicalmente em menos de 24 horas, criando nebulosidade, e agora o estado de Mato Grosso do Sul está sob alerta de tempestade em 48 municípios. Há possibilidade de queda de granizo, chuvas de até 100 milímetros e ventos de até 100 km/h, o que provoca risco de queda de árvores e alagamentos.

Um novo alerta de perigo severo divulgado pelo Inmet é direcionado às cidades de Amambai, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados e Guia Lopes da Laguna.

O municípios também de Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu e Vicentina estão também na rota das tempestades.

Outro alerta amarelo de tempestade que atinge diretamente Campo Grande prevê chuvas de até 50 milímetros, com possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora.

Além da Capital do estado, as cidades de Água Clara, Anaurilândia, Bandeirantes, Bataguassu, Brasilândia, Camapuã, Corguinho, Coxim, Figueirão, Jaraguari, Ladário, Nova Alvorada do Sul, Paraíso das Águas, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Sonora, Terenos e Três Lagoas., também estão na rota das chuvas.

Próximos dias

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios que devem registrar pancadas de chuva e trovoadas isoladas são Campo Grande, Corumbá, Três Lagoas, Sonora, Bonito, Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Amambai, Sete Quedas, Mundo Novo, entre outros.

A chuva promete aliviar o calorão temporariamente, reduzir temperaturas, trazer frescor, aumentar a umidade relativa do ar e melhorar a qualidade de respiração.

As pancadas farão a temperatura máxima cair de 38ºC para 25ºC e a mínima de 24ºC para 15 na maioria dos municípios. Isto significa que permanecerá calor, mas não tão calor como nos últimos dias.

O tempo quente promete dar uma trégua na quinta (26), sexta-feira (27) e sábado (28), mas, no domingo, volta com tudo novamente.

De acordo com o meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC-MS), Vinicius Sperling, a chuva deve vir acompanhada de queda nas temperaturas.

"A chuva não é uma unanimidade entre os modelos de previsão, mas existe a possibilidade sim, lembrando que deverá ocorrer uma queda das temperaturas", explicou o meteorologista ao Correio do Estado.