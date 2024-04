Concurso unificado: saiba o que o candidato pode e não pode levar

Nova Caderneta

Após uma interrupção de quatro anos, o Ministério da Saúde lançou uma nova edição da Caderneta da Criança – Passaporte da Cidadania, e iniciou a impressão e distribuição dos exemplares.

Mato Grosso do Sul recebeu 33,5 mil unidades, sendo 21 mil destinadas à Capital. Também foram entregues cerca de 4 mil unidades da caderneta no Distrito Sanitário Especial Indígena de Campo Grande. Estima-se que aproximadamente 3,2 milhões de cadernetas sejam distribuídas ao longo do primeiro semestre deste ano em todo o País.

A atual gestão do Ministério da Saúde realizou grande esforço em 2023 e, neste ano, retomou o envio para os estados. Atualmente, todas as regiões do Brasil já foram contempladas com um total de 6,4 milhões de exemplares.

Segundo a ministra da Saúde, Nísia Trindade, o lançamento da sexta edição representa a retomada de um direito das crianças e das famílias.

“Ela orienta os responsáveis desde o primeiro momento de vida, sobre as vacinas e todos os cuidados com a criança. É uma caderneta da saúde e da cidadania”, pontuou.

A caderneta serve como um registro de saúde abrangente para crianças até 9 anos, que inclui o histórico de vacinação e orientações sobre desenvolvimento físico e mental, e até mesmo aspectos da educação, direitos garantidos e prevenção a violências.

A coordenadora de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente do Ministério da Saúde, Sonya Isoyama Venancio, reforçou o papel desse instrumento como um documento técnico que apoia todas as ações da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança.

“Um dos seus objetivos é reduzir a mortalidade infantil, mas não somente isso: é uma garantia do pleno desenvolvimento de todas as crianças”, assegurou.

Trata-se de uma ferramenta valiosa tanto para os pais quanto para os profissionais de saúde, desenvolvida para oferecer uma visão completa do bem-estar da criança, com base em informações atualizadas sobre questões como aleitamento materno, alimentação saudável, desenvolvimento da visão e audição, saúde bucal e até recomendações para uso seguro de eletrônicos.



Formato digital

Ela também está disponível de forma digital, em formatos para meninas e para meninos. O Ministério da Saúde realiza distribuição para todas as 26 secretarias estaduais e do Distrito Federal, bem como, para todas as secretarias municipais de saúde das capitais e para os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). A nova edição também apresenta uma mudança nas cores de capa – de azul para verde, na versão para os meninos, e de rosa para roxo no caso das meninas.

O cálculo para distribuição do material contempla uma margem de segurança para o caso de eventualidades tais como enchentes, deslizamentos, incêndios ou demais perdas ou extravios - uma preocupação da pasta com a promoção da saúde da criança em todos os territórios e em quaisquer condições. Os responsáveis por crianças que passarem por estas situações, podem se dirigir a uma Unidade Básica de Saúde ou à Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde de sua localidade para solicitar outro exemplar.

COMO FUNCIONA

A primeira parte da caderneta é direcionada à família/quem cuida da criança. Contém informações e orientações sobre os seguintes temas:

Direitos e garantias sociais;

Cuidando da saúde da criança;

Amamentando o bebê;

Alimentando para garantia à saúde;

Estimulando o desenvolvimento infantil;

Percebendo alterações no desenvolvimento;

Percebendo alterações na visão e audição;

Promovendo a saúde bucal;

Observando com cuidado o uso de eletrônicos e o consumo;

Prevenindo acidentes;

Protegendo a criança da violência.

A segunda parte da Caderneta da Criança é destinada aos profissionais de saúde, com espaço para registro de informações importantes relacionadas à saúde da criança. Contém, também, os gráficos de crescimento, instrumentos de vigilância do desenvolvimento e tabelas para registro de vacinas aplicadas.

A última versão da Caderneta da Criança também possui espaços para registros dos profissionais de outros setores, a fim de favorecer o diálogo entre os profissionais de saúde, de assistência social e de educação, para que, de forma transversal e conjunta (família e profissionais) possam avaliar e acompanhar como a criança está crescendo e se desenvolvendo.

COMO TER ACESSO?

Toda criança nascida em maternidades públicas ou privadas no Brasil tem direito a receber gratuitamente a Caderneta da Criança - Passaporte da Cidadania no momento da alta. A caderneta deve ser devidamente preenchida pelo profissional de saúde.

