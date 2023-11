Uma equipe da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv) realizava diligências para apreender veículos furtados quando se deparou com um carro "criativo" com placas adulteradas, no bairro Aero Rancho. O condutor foi identificado e preso.

O Ford Fiorino estacionado em via pública chamou a atenção dos agentes pela placa "diferentona". Além disso, conforme divulgado pela polícia, o carro estava todo adulterado.

Carro Frankestein

O número do chassi não correspondia com outros elementos de identificação do veículo como vidros e bloco de motor. Assim que o veículo foi apreendido, a equipe encontrou o dono do carro que alegou ter comprado o carro sem verificar a documentação ou procedência.

Conforme o Código Penal, adulteração de veículo é crime descrito no artigo 311, inciso III. A pena máxima prevista para a prática é de seis anos de reclusão.



Informe ao Detran sobre alterações no veículo

Importante frisar que qualquer alteração feita no veículo que altere suas características de fábrica deve ser informada ao Detran. Em agosto deste ano, para facilitar demandas, o Departamento Estadual de Trânsito revisou os procedimentos de emissão de autorização.

Com as novas medidas, proprietários não precisam mais passar por vistoria para requerer autorização. Um serviço muito utilizado, o de "envelopar" o veículo, pode ser solicitado diretamente pelo site (www.detran.ms.gov.br).

Ainda é necessário adquirir o Certificado de Segurança Veicular (CSV) que pode ser emitido por uma Instituição Técnica Licenciada. Apenas neste ponto o proprietário deve passar por uma vistoria final.

