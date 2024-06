Condutor que atropelou e matou mulher na avenida Fábio Zahran é condenado a 21 anos de prisão

Nesta sexta-feira (21), a Justiça de Mato Grosso do Sul deu a sentença que condena Charles Goes Júnior a 21 anos, 7 meses e 6 dias de prisão em regime fechado, pela morte por atropelamento de Michelli Alves Custódio, na madrugada do dia 13 de outubro de 2022. Charles ainda era acusado de ferir outras três pessoas.

O réu foi considerado culpado pelos seguintes crimes: homicídio de Michelli, tentativa de homicídio contra Samantha, amiga da vítima, e lesão corporal contra a passageira do veículo que ele dirigia. Os delitos envolvendo Michelli e Samantha foram classificados como hediondos.

Além das três vítimas, Victor Nunes Uchoa Cavalcanti - amigo de Michelli, também se envolveu no acidente, entretanto, o júri absolveu Charles pelo crime em que era acusado, em relação a Victor.

Charles também deverá pagar uma indenização de R$15 mil para os dependentes de Michelli, R$10 mil para Samantha e R$5 mil para a passageira que estava presente no carro conduzido por ele.

Os respectivos valores, por serem dano moral, devem ser corrigidos monetariamente desde a data da adesão, e com juros de mora de 1% ao mês, contados da data do crime.

Relembre o caso

Na madrugada do dia 13 de outubro de 2022, o condutor do veículo que atropelou e matou uma mulher, no cruzamento da Avenida Fábio Zahran com a Rua Ouro Branco, no Bairro Vila Carvalho, em Campo Grande (MS), teria participado da briga de torcidas organizadas do Corinthians e Flamengo no mês de agosto do mesmo ano na Capital. Na ocasião, três pessoas foram feridas a tiros.

Charles Goes perdeu o controle do veículo que conduzia, Renault Sandero, ao bater no meio-fio da Avenida Fábio Zahran e atropelou Michelli Custódio e Samantha. De acordo com o boletim de ocorrência, o integrante da “Pavilhão 9” estava embriagado - o teste do bafômetro resultou em 0,83 miligramas por litro de ar expirado – e foi preso em flagrante por homicídio simples, pois a mulher morreu na hora, enquanto a outra vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa de Campo Grande.

O marido da prima de Michelli Custódio, um homem de 32 anos, ainda tentou impedir que Charles Goes fugisse do local do acidente fatal se jogando na frente do veículo, mas foi arrastado por duas quadras, sendo também socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa.

Ao ser preso, o condutor estava com o braço direito machucado, recebeu atendimento no local do acidente e foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

No momento em que foi preso, conforme testemunhas, Charles Goes estava com o uniforme da “Pavilhão 9”, pois teria acabado de sair do galpão utilizado pela torcida organizada do Corinthians para acompanhar os jogos do time transmitidos pela TV.

Briga de torcida organizada

Assim como nesta noite de quarta-feira para quinta-feira, em 2 de agosto Charles Goes, da “Pavilhão 9” também estava na sede da torcida organizada quando aconteceu o confronto com torcedores do Flamengo, pois as sedes das duas torcidas organizadas ficam a 700 metros de distância uma da outra.

À época, a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande abriu inquérito para investigar a briga generalizada entre torcedores do Corinthians e Flamengo, que terminou com pelo menos três baleados.

A ordem de serviço para investigação de tentativa de homicídio foi pedida pelo delegado Antônio Ribas Junior, considerando que uma das vítimas foi ferida gravemente no abdômen e ficou internada na Santa Casa.

Passados cinco dias da briga, o delegado Antônio Ribas Júnior, responsável pelo caso, informou que tinha identificado o homem de 33 anos que atirou contra os torcedores do Flamengo.

No dia 8 de agosto, ele foi preso no Bairro Jardim Los Angeles, mas negou qualquer envolvimento no crime, alegando apenas que esteve na torcida organizada no dia, mas não participou da briga.

Porém, as informações dele contrariam a versão das três vítimas e das testemunhas que foram ouvidas pela Polícia Civil. Pelo menos duas vítimas e uma testemunha confirmaram que viram o autor participando da briga. Devido a isso e por a arma não ter sido localizada, o homem foi indiciado por tentativa de homicídio.