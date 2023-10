LITERATURA

Evento ocorre no Bioparque Pantanal com presença de várias autoridades estaduais e nacionais do ramo da literatura

Campo Grande (MS) é a Capital da Literatura nesta semana. Isto porque o Congresso Nacional das Academias Estaduais de Letras 2023 ocorre nesta quinta (19) e sexta-feira (20) no Bioparque Pantanal, localizado nos altos da avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

Ao todo, Academias de Letras de 20 estados brasileiros e do Distrito Federal confirmaram presença no Congresso.

O evento é organizado pela Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), com apoio da Academia Brasileira de Letras (ABL).

São dois dias de palestras, discursos, discussões, diálogos, reflexões, reuniões e mesas-redondas. Vários temas serão abordados no Congresso. Confira:

Importância das Academias Estaduais de Letras para o incentivo às atividades de educação, leitura e atividades literoculturais

Reflexão sobre possibilidades da difusão da literatura no país

Mesa-redonda sobre discussão de literatura

Pautas voltadas as inter-relações das oficiais Academias Estaduais de Letras

Diálogo da literatura entre os estados brasileiros

Literatura como suporte das manifestações culturais entre os estados

Contextualização da atual fragmentação caótica de textos na internet

Saltos e quedas da literatura em função da tecnologia e IA

As autoridades presentes no evento são governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSBD); presidente da Academia Sul-mato-grossense de Letras (ASL), Henrique de Medeiros; Secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC), Marcelo Miranda; diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes Pinto; vice presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras do Mato Grosso do Sul (ASL) e ex-senadora, Marisa Serrano; entre outros.

O governador de MS, Eduardo Riedel, ressaltou a importância da Academia Sul-mato-grossense de Letras (ASL) para a história do Estado.

"Quando a gente reúne as academias estaduais de letras, a gente deixa claro que não temos como avançar sem entender o nosso processo de consolidação como ente estadual que está vinculado a suas raizes, culturas, tradições, expressado por todos os membros que passaram e estão hoje na Academia Sul-mato-grossense de Letras. A nossa arte, literatura, música, fazem do MS o que ele é hoje. Nós temos a todo momento que valorizar, lembrar e usufruir desse mundo de conhecimento que está posto, a ASL é o celeiro nesse sentido, para que possamos ir para frente de maneira saudável, do ponto de vista da nossa alma, da nossa capacidade de compreender as nossas origens”, afirmou o chefe do executivo estadual.

Além disso, Riedel garantiu que o Estado será parceiro da ASL durante o seu mandato.

"É obrigação do estado de MS dar todo o apoio e incondicional suporte para que a academia [ASL] possa continuar os seus trabalhos, possa valorizar aqueles saudosos e imortais, que não estão mais conosco, que ajudaram a construir a nossa referência.

O presidente da Academia Sul-mato-grossense de Letras (ASL), Henrique de Medeiros, afirmou que o evento reúne diversas autoridades e profissionais da literatura brasileira para troca de conhecimentos.

"O Congresso é um investimento que não é apenas em MS, mas também no Brasil. Aqui estão reunidas as grandes mentes, academias estaduais, genuínas, federativas de cada estado, para discutir o que está sendo feito no Brasil, o que pode ser feito para ter uma troca de informações para haver o melhor resultado", explicou.