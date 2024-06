Confira a previsão do tempo para hoje (1) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

INCÊNDIO

Devido a falta de chuvas o Corpo de Bombeiros da cidade já estava em alerta para ocorrências no bioma

Fogo foi registado na região do canal do Tamengo, no Pantanal de Corumbá, na tarde deste domingo (2) Foto: Divulgação / Vivi Amorim

Incêndio em região do canal do Tamengo, no Pantanal de Corumbá, foi registrado na tarde deste domingo (2).

Segundo informações equipes do Corpo de Bombeiros se deslocaram para a região as 5 horas, porém o fogo atingiu grandes porpoções no bioma, e as equipes aguarda a oportunidade de combate as chamas, o trabalho de combate deve seguir durante o dia.

O local onde está ocorrendo os focos de incêndio fica próximo ao porto de Corumbá.

Nesta semana as equipes do Corpo de Bombeiros (CBMMS) em Corumbá já estavam em alerta para possíveis focos de incêndio no Patanal, isto porque a cidade de Corumbá enfrenta um período sem chuvas, trazendo o clima seco que poderia acarretar incêndios na mata.

Segundo o Capitão do Corpo de Bombeiros, Silvanei Coelho, informou nas redes sociais, a corporação está atuando em bases avançadas dentro do Patanal, para fiscalizar possíveis focos de incêndio, devido a escassez de chuva que deixou os bombeiros militares em alerta para combater ocorrências de incêndio na região.

Ao todo foram criadas no mês de maio 7 Bases Avançadas de Combate aos Incêndios Florestais no Pantanal, sendo elas uma resposta estratégica às crescentes ameaças de incêndios florestais na região do Pantanal, especialmente influenciadas pelos efeitos climáticos do El Niño, que têm provocado temperaturas elevadas e escassez de chuvas.

Com a instalação de sete bases avançadas no Pantanal, sendo uma às margens do rio Paraguai, três às margens do rio São Lourenço (ao norte, próximo à divisa com o estado do Mato Grosso) e duas em Nhecolândia, o CBMMS vem buscando posicionar suas guarnições estrategicamente para prevenção, educação ambiental e capacitação da população local.

O objetivo primordial das bases é capacitar a população em noções básicas de combate a incêndios florestais, além de reduzir o tempo de resposta diante de focos de incêndio.

TEMPO SECO

Conforme informado pelo meteorologista Olívio Bahia do Sacramento Neto, do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), neste mês de junho há uma tendencia para que volte no Mato Grosso do Sul o período de incêndios florestais.

Isto porque o tempo no Estado ficará proprio para a queima de mata seca, devido ao clima seco e a escassez de chuvas, deixando assim o mato sem umidade.