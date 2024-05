Confira a previsão do tempo para hoje (22) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Boletim

No boletim divulgado nesta quinta-feira (23) foram dezoito óbitos, entre elas um bebê com apenas um mês

Uma bebê de um mês de vida e um menino de 1 ano, estão entre as dezesseis vítimas da dengue, em Mato Grosso do Sul.

A informação consta no boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (23) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) que indica 15 óbitos em análise aguardando confirmação e 18 óbitos.

Conforme os dados em Mato Grosso do Sul são 19.310 casos prováveis e 9.155 confirmados de dengue. Em comparação com o mesmo período no ano anterior, em 2023 o estado registrou 43 óbitos.

Óbitos

A bebê de apenas 1 mês, é natural de Maracaju, começou a ter sintomas no dia 31 de janeiro, não resistiu e veio a óbito no dia 5 de fevereiro. O resultado da causa da morte foi confirmado no dia 16 de fevereiro.

O menino de 1 ano, era de Laguna Carapã, começou a sentir os sintomas no dia 6 de março e veio a óbito seis dias depois. A confirmação ocorreu no dia 18 de março. Em ambos os caso nenhum dos bebês apresentava comorbidades.

Entre as crianças, de Dourados, um menino de 7 anos, com problemas renais crônicos e hipertensão arterial sistêmica, não resistiu e morreu dois dias após começar a sentir os sintomas. A confirmação de morte causada pela dengue saiu no dia 26 de março.

Mulher, de 32 anos, de Amambai (sem comorbidade)

Homem, de 33 anos, de Dourados (sem comorbidade)

Mulher, de 55 anos, de Ponta Porã (com comorbidade)

Idoso, 81 anos, de Chapadão do Sul (com comorbidade)

Idosa, 73 anos, de Coronel Sapucaia (com comorbidade)

Idoso, 73 anos, de Naviraí (com comorbidade)

Idosa, 64 anos, de Sete Quedas (sem comorbidade)

Idosa, 88 anos, de Amambai (com comorbidade)

Idosa, 70 anos, de Paranhos (sem comorbidade)

Homem, 81 anos, de Naviraí (sem comorbidade)

Idosa, 90 anos, de Ponta Porã (sem comorbidade)

Idoso, 91 anos, de Amambai (sem comorbidade)

Idoso, 74 anos, de Ponta Porã (sem comorbidade)

Idoso, de 75 anos, de Laguna Carapã (com comorbidade)

Idoso, 85 anos, de Ponta Porã (com comorbidade)

Veja os municípios com alta incidência para dengue

Juti - 1501

Laguna Carapã - 823,7

Iguatemi 811,8

Figueirão 734,7

Antônio João 730,9

Itaquiraí 653,5

Rio Negro 433,8

Japorã 429,6

Vicentina 378,8

Brasilândia 362,7



O Correio do Estado, noticiou que a primeira vítima da dengue deste ano, em Mato Grosso do Sul, foi uma bebê de um mês, que residia em Maracaju. A morte ocorreu no dia 5 de fevereiro, entretanto o laudo saiu apenas no dia 16 do mesmo mês.

Vacinação

Em fevereiro, foi iniciada a vacinação contra a dengue na rede pública de saúde. A Qdenga é aplicada gratuitamente em crianças/adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

Ainda conforme o boletim, 36.408 doses do imunizante já foram aplicadas na população-alvo para a vacinação.

O esquema completo da vacina é composto por duas doses, a serem administradas por via subcutânea com intervalo de 3 meses entre elas. Quem já teve dengue também deve tomar a dose.

Quem está fora da faixa etária classificada como prioritária deve procurar a vacina na rede particular.

A Qdenga previne exclusivamente casos de dengue e não protege contra outros tipos de arboviroses, como Zika, Chikungunya e febre-amarela.

Baixa procura

O município de Dourados, o primeiro a receber o imunizante no país, teve que estender a aplicação até o dia 31 de julho. Conforme levantado pelo Correio do Estado, dos 150 mil esperados para receber a vacina, apenas 79 mil procuraram as unidades de saúde.

