Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (26) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Dia terá grande amplitude térmica em todo o estado

Mariana Piell

Mariana Piell

26/09/2025 - 04h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nesta sexta-feira (26), o tempo permanece firme em grande parte de Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nebulosidade, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

O destaque do dia são as altas temperaturas, com máximas que podem variar entre 37°C e 40°C em várias regiões do estado.

Além do calor intenso, a umidade relativa do ar tende a ficar em níveis críticos, especialmente durante a tarde, com valores entre 15% e 35%, o que exige atenção redobrada com hidratação e cuidados com a saúde e queimadas.

Estão previstas mínimas entre 14°C e 18°C e máximas entre 28°C e 34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 20°C e 26°C e máxima de até 40°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 15°C e 24°C e máximas entre 30°C e 38°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 19°C e 22°C e máximas entre 33°C e 36°C. Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante leste, com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 19°C e máxima de 33°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 22°C e 37°C.  
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 20°C e a máxima de 37°C. 
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 17°C e máxima de 37°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 17°C e 31°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 15°C e máxima de 30°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 15°C e máxima de 30°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 15°C e 28°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 14°C e máxima de 28°C. 

Assine o Correio do Estado

Polícia

Três são assassinados a tiros em restaurante na fronteira

As vítimas eram paraguaias e foram executadas por tiros em Ponta Porã, a poucos metros da linha de divisa entre os países

25/09/2025 18h00

Compartilhar
Polícia Civil de Ponta Porã investiga o caso

Polícia Civil de Ponta Porã investiga o caso Divulgação

Continue Lendo...

Três homens foram executados a tiros na tarde desta quinta-feira (25) em Ponta Porã, distante aproximadamente 312 quilômetros de Campo Grande. 

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 13 horas, em um restaurante na Avenida Paraguai, a poucos metros da linha internacional que divide Brasil e Paraguai. 

Equipes da 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã se dirigiram ao local juntamente da perícia científica, que confirmaram a morte de três homens identificados como Rodrigo Ramón Ferreira Barrios, Virgilio Fretes Marecos e Aldo Gimenez Velázquez. 

As vítimas eram paraguaias e residiam no Brasil. Os três foram atingidos por disparos de arma de fogo. 

No momento do ataque, estavam presentes também a esposa de Virgílio, que está grávida, e a filha do casal de 10 anos. Nenhuma das duas foi atingida. 

Em depoimento, a mulher disse que, no momento do ataque, apenas conseguiu visualizar um homem armado com uma pistola e mais nenhum detalhe sobre os executores pois estava muito assustada e em pânico. 

Outras testemunhas foram ouvidas e a Polícia Civil fez a coleta de imagens de câmeras de segurança das imediações. 

As investigações preliminares apontam que o crime foi executado por dois homens que chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta, dispararam contra as vítimas e fugiram. 

O caso segue em investigação pela 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã a fim de identificar os possíveis autores e a motivação do crime. 

A Polícia ressalta que “a cooperação da população é fundamental para esclarecer os fatos e solicitam que qualquer informação relevante seja repassada pelos canais oficiais”. 
 

QUITAÇÃO DE DÍVIDA

Vereadores aprovam Programa Minha Casa Legal, com desconto e renegociação de dívidas

O programa se aplica aos beneficiários de imóveis sob a administração da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA)

25/09/2025 17h45

Compartilhar
Prazo para quitação dos financiamentos ampliou de 30 para 35 anos

Prazo para quitação dos financiamentos ampliou de 30 para 35 anos Paulo Ribas

Continue Lendo...

Vereadores da Câmara Municipal aprovaram o Programa Minha Casa Legal, que prevê o reparcelamento das dívidas e a concessão de descontos para os beneficiários de casas da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA). A emenda da Mesa Diretora ampliou o prazo para quitação dos financiamentos, de 30 para 35 anos.

Conforme a proposta do Projeto de Lei Complementar 982/25, de autoria do Executivo, que foi aprovado em única discussão, o programa de renegociação se aplica aos beneficiários de imóveis de propriedade que estejam sob a administração da EMHA, tais como, imóveis do Jardim Ouro Verde, do Programa CREDIHABITA e imóveis objeto de regularização fundiária urbana caracterizados como REURB-S e REURB-E.

Para contratos adimplentes, em caso de quitação, em parcela única, será concedido desconto de 30% sobre o valor nominal da parcela. 

Já para os contratos inadimplentes, as possibilidades de pagamento são:

  • em parcela única com desconto de 100% sobre o valor dos juros e multa contratual e mais 10% sobre o valor nominal das parcelas atrasadas;
  • pagamento parcial de, no mínimo, 10 parcelas vencidas, com desconto de 50% sobre o valor dos juros e multa;
  • ou reparcelamento do saldo devedor, mediante assinatura de Termo de Novação de Dívida, com pagamento de entrada equivalente a 30% do valor nominal das parcelas atrasadas, com desconto de 80% dos juros e multas.

O projeto de lei prevê ainda sorteios para quitações de algumas parcelas, para quem estiver em dia com as contas. De acordo com a prefeitura, a proposta busca beneficiar os adimplentes como forma de reconhecimento pelo compromisso com suas obrigações, garantindo descontos progressivos. Além de contemplar os inadimplentes com condições especiais de renegociação, incentivando a quitação de débitos.

A emenda da Mesa Diretora assegurou a ampliação de 360 para 420 meses do prazo máximo para quitação dos financiamentos habitacionais, seguindo a regulamentação do Programa Minha Casa, Minha Vida. 


 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Concurso da Polícia Civil publica 84% dos candidatos como 'reprovados e ausentes'
MATO GROSSO DO SUL

/ 20 horas

Concurso da Polícia Civil publica 84% dos candidatos como 'reprovados e ausentes'

2

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 288, quarta-feira (24/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 21 horas

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 288, quarta-feira (24/09): veja o rateio

3

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)

4

Resultado da Loteria Federal extração 06003-8, quarta-feira (24/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 21 horas

Resultado da Loteria Federal extração 06003-8, quarta-feira (24/09): veja o rateio

5

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal
TRAGÉDIA

/ 1 dia

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 horas

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois