Confira a previsão do tempo para hoje (28) em Campo Grande outras regiões de MS

Cerca de 192 novas unidades habitacionais serão construídas em Campo Grande. Em reunião nesta terça-feira (27), a prefeita Adriane Lopes (PP) e o governador do estado, Eduardo Riedel oficializaram a assinatura do convênio.

O projeto, que resultará na criação do Residencial Jorge Amado no Bairro Tarumã, contará com um investimento de R$ 37,2 milhões, provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e do Governo do Estado. A cerimônia de assinatura do convênio contou com a presença de representantes da bancada federal.

"A assinatura deste convênio é um marco na nossa luta por uma cidade mais justa e acessível para todos", declarou a prefeita Adriane Lopes.

"A parceria com o Governo do Estado é fundamental para concretizar esse projeto e atender a demanda habitacional crescente. Este investimento não é apenas uma construção de paredes e telhados, mas sim a realização do sonho de muitas famílias que almejam a dignidade e o conforto de um lar", complementou.

O Residencial Jorge Amado faz parte do novo Programa Minha Casa Minha Vida - que beneficia famílias com até 3 salários mínimos.

"Cada nova unidade habitacional representa uma oportunidade para construir um futuro melhor. Continuaremos a trabalhar com dedicação para garantir que todos tenham acesso ao que é fundamental: uma casa para chamar de sua", concluiu a prefeita.

Outras ações

Entre outros feitos, no dia 19 de agosto, a prefeita Adriane Lopes (PP) anunciou o chamamento de 487 professores aprovados no concurso realizado em fevereiro deste ano, para atuar na Rede Municipal. Grande parte dos profissionais irá atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Durante a reunião com a diretoria da ACP e equipe técnica da Prefeitura de Campo Grande, foi comunicado também, a publicação no Diário Oficial, a partir do dia 2 de setembro, das promoções horizontal (mudança de letra) e vertical (títulos) para a carreira do magistério, além do adicional por tempo de serviço.

Na carreira do Magistério o tempo de serviço na rede é representado por letras, indo da letra A (início de carreira) até a letra J (final de carreira). Já a promoção vertical (títulos), é a movimentação do profissional de educação de um nível para outro superior, como graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado.