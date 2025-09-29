Confira a previsão do tempo para hoje (29) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Nesta segunda-feira (29), a previsão indica sol com variação de nebulosidade. No entanto, nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Sul, há condições para aumento da nebulosidade ao longo do dia, com possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Em pontos isolados, não se descarta a ocorrência de tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento.
Essa situação meteorológica é resultado do intenso transporte de calor e umidade, associado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.
Estão previstas mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 24°C e 32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.
Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 21°C e 26°C e máximas entre 27°C e 35°C.
Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 19°C e 24°C e máximas entre 34/C e 37°C.
Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 23°C e 25°C e máximas entre 32°C e 34°C.
Os ventos atuam do quadrante norte e giram para o quadrante sul, com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.
Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:
- Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 23°C e máxima de 33°C. Há previsão de chuva.
- A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 22°C e 35°C. Deve chover.
- Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 21°C e a máxima de 33°C. Pode chover.
- O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 20°C e máxima de 37°C. Pode chover.
- As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 22°C e 34°C. Há previsão de chuva.
- Anaurilândia terá mínima de 21°C e máxima de 32°C.
- A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 19°C e máxima de 31°C. Há previsão de chuva.
- Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 18°C e 27°C. Pode chover.
- Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 18°C e máxima de 31°C. Deve chover.