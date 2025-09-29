Confira a previsão do tempo para hoje (29) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Previsão

São esperadas chuvas com rajadas de vento de até 60 km/h em grande parte do Estado, mas as altas temperaturas também continuam

Chuva pode chegar a maior parte dos municípios de MS Gerson Oliveira / Correio do Estado

O mês de Setembro vai dizendo adeus trazendo chuva para praticamente todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao menos 72 municípios sul-mato-grossenses estão em alerta amarelo para tempestades até às 10 horas desta segunda-feira (29).

O alerta avisa para os riscos de potenciais chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos, podendo chegar a 60 km/h, com chances de queda de granizo.

Também há riscos, mesmo que baixos, de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos.

As maiores possibilidades de precipitação são nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Sul, mas é esperado um aumento da nebulosidade em todo o Estado, devido ao grande transporte de calor e umidade, junto com a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, quando o ar quente da superfície sobe para a atmosfera e, ao se encontrar com o ar frio, se condensa, formando nuvens.

As mínimas previstas nas regiões sul, cone-sul e da grande Dourados podem chegar a 18°C entre o domingo e a segunda-feira, e as máximas variam entre 24°C e 32°C.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas chegam a 21°C e as máximas variam entre 27°C e 35°C.

Entre Três Lagoas, Paranaíba e Coxim, as mínimas não ficam abaixo de 19°C e as máximas podem atingir os 37°C.

Na Capital, as temperaturas variam entre 23°C e 34°C no início desta semana. O início do mês de outubro deve ser marcado pelo tempo nublado e pancadas de chuvas por volta de quarta-feira (1), de acordo com o Clima Tempo.

Até o final desta semana, as temperaturas variam na Capital, com mínimas entre 21°C e 23°C e máximas podendo chegar a 38°C, possibilidade de rajadas de vento moderadas. Mesmo com a nebulosidade e pancadas de chuvas isoladas, é necessário manter o cuidado com a baixa umidade do ar, que pode chegar a 20%, considerado perigoso para a saúde.

Previsão do tempo para MS nesta segunda-feira (29)/Fonte: Cemtec

Municípios em alerta para tempestade

Os municípios de Mato Grosso do Sul em alerta para perigo potencial de tempestade até o final da manhã desta segunda-feira (29) são:

Aquidauana

Aral Moreira

Bandeirantes

Bataguassu

Batayporã

Bela Vista

Bodoquena

Bonito

Brasilândia

Caarapó

Camapuã

Campo Grande

Caracol

Corguinho

Coronel Sapucaia

Corumbá

Costa Rica

Coxim

Deodápolis

Dois Irmãos do Buriti

Douradina

Dourados

Eldorado

Fátima do Sul

Figueirão

Glória de Dourados

Guia Lopes da Laguna

Iguatemi

Itaporã

Itaquiraí

Ivinhema

Japorã

Jaraguari

Jardim

Jateí

Juti

Ladário

Laguna Carapã

Maracaju

Miranda

Mundo Novo

Naviraí

Nioaque

Nova Alvorada do Sul

Nova Andradina

Novo Horizonte do Sul

Paraíso das Águas

Paranhos

Pedro Gomes

Ponta Porã

Porto Murtinho

Ribas do Rio Pardo

Rio Brilhante

Rio Negro

Rio Verde de Mato Grosso

Rochedo

Santa Rita do Pardo

São Gabriel do Oeste

Sete Quedas

Sidrolândia

Sonora

Tacuru

Taquarussu

Terenos

Vicentina



