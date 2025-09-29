Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira a previsão do tempo para hoje (29) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Há possibilidade de chuva em praticamente quase todo o estado

Mariana Piell

Mariana Piell

29/09/2025 - 04h30
Nesta segunda-feira (29), a previsão indica sol com variação de nebulosidade. No entanto, nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Sul, há condições para aumento da nebulosidade ao longo do dia, com possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Em pontos isolados, não se descarta a ocorrência de tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Essa situação meteorológica é resultado do intenso transporte de calor e umidade, associado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Estão previstas mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 24°C e 32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 21°C e 26°C e máximas entre 27°C e 35°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 19°C e 24°C e máximas entre 34/C e 37°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 23°C e 25°C e máximas entre 32°C e 34°C.

Os ventos atuam do quadrante norte e giram para o quadrante sul, com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 23°C e máxima de 33°C. Há previsão de chuva.
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 22°C e 35°C. Deve chover.
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 21°C e a máxima de 33°C. Pode chover.
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 20°C e máxima de 37°C. Pode chover.
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 22°C e 34°C. Há previsão de chuva.
  • Anaurilândia terá mínima de 21°C e máxima de 32°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 19°C e máxima de 31°C. Há previsão de chuva.
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 18°C e 27°C. Pode chover.
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 18°C e máxima de 31°C. Deve chover.

Previsão

Última semana de setembro começa com alerta de tempestade em 72 municípios de MS

São esperadas chuvas com rajadas de vento de até 60 km/h em grande parte do Estado, mas as altas temperaturas também continuam

28/09/2025 17h30

Chuva pode chegar a maior parte dos municípios de MS

Chuva pode chegar a maior parte dos municípios de MS Gerson Oliveira / Correio do Estado

O mês de Setembro vai dizendo adeus trazendo chuva para praticamente todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao menos 72 municípios sul-mato-grossenses estão em alerta amarelo para tempestades até às 10 horas desta segunda-feira (29). 

O alerta avisa para os riscos de potenciais chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos, podendo chegar a 60 km/h, com chances de queda de granizo.

Também há riscos, mesmo que baixos, de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos. 

As maiores possibilidades de precipitação são nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Sul, mas é esperado um aumento da nebulosidade em todo o Estado, devido ao grande transporte de calor e umidade, junto com a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, quando o ar quente da superfície sobe para a atmosfera e, ao se encontrar com o ar frio, se condensa, formando nuvens. 

As mínimas previstas nas regiões sul, cone-sul e da grande Dourados podem chegar a 18°C entre o domingo e a segunda-feira, e as máximas variam entre 24°C e 32°C. 

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas chegam a 21°C e as máximas variam entre 27°C e 35°C. 

Entre Três Lagoas, Paranaíba e Coxim, as mínimas não ficam abaixo de 19°C e as máximas podem atingir os 37°C. 

Na Capital, as temperaturas variam entre 23°C e 34°C no início desta semana. O início do mês de outubro deve ser marcado pelo tempo nublado e pancadas de chuvas por volta de quarta-feira (1), de acordo com o Clima Tempo. 

Até o final desta semana, as temperaturas variam na Capital, com mínimas entre 21°C e 23°C e máximas podendo chegar a 38°C, possibilidade de rajadas de vento moderadas. Mesmo com a nebulosidade e pancadas de chuvas isoladas, é necessário manter o cuidado com a baixa umidade do ar, que pode chegar a 20%, considerado perigoso para a saúde.

Chuva pode chegar a maior parte dos municípios de MSPrevisão do tempo para MS nesta segunda-feira (29)/Fonte: Cemtec

Municípios em alerta para tempestade

Os municípios de Mato Grosso do Sul em alerta para perigo potencial de tempestade até o final da manhã desta segunda-feira (29) são: 

  • Aquidauana
  • Aral Moreira
  • Bandeirantes
  • Bataguassu
  • Batayporã
  • Bela Vista
  • Bodoquena
  • Bonito
  • Brasilândia
  • Caarapó
  • Camapuã
  • Campo Grande
  • Caracol
  • Corguinho
  • Coronel Sapucaia
  • Corumbá
  • Costa Rica
  • Coxim
  • Deodápolis
  • Dois Irmãos do Buriti
  • Douradina
  • Dourados
  • Eldorado
  • Fátima do Sul
  • Figueirão
  • Glória de Dourados
  • Guia Lopes da Laguna
  • Iguatemi
  • Itaporã
  • Itaquiraí
  • Ivinhema
  • Japorã
  • Jaraguari
  • Jardim
  • Jateí
  • Juti
  • Ladário
  • Laguna Carapã
  • Maracaju
  • Miranda
  • Mundo Novo
  • Naviraí
  • Nioaque
  • Nova Alvorada do Sul
  • Nova Andradina
  • Novo Horizonte do Sul
  • Paraíso das Águas
  • Paranhos
  • Pedro Gomes
  • Ponta Porã
  • Porto Murtinho
  • Ribas do Rio Pardo
  • Rio Brilhante
  • Rio Negro
  • Rio Verde de Mato Grosso
  • Rochedo
  • Santa Rita do Pardo
  • São Gabriel do Oeste
  • Sete Quedas
  • Sidrolândia
  • Sonora
  • Tacuru
  • Taquarussu
  • Terenos
  • Vicentina


 

Verba

MS recebe R$ 17,4 milhões para construir postos de saúde em sete municípios

Liberação do recurso acontece por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC)

28/09/2025 16h30

Foto: Arquivo / Correio do Estado

Sete municípios sul-mato-grossenses vão receber R$  17,403 milhões para construir Unidades Básicas de Saúde (UBS), mais conhecidas como postos de saúde. A liberação do recurso, que é do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), foi autorizada pelo Ministério da Saúde, por meio das portarias 8.205 e 8.206, publicadas no Diário Oficial da União (DOU) na última terça-feira (23).

As autorizações para construção destinam R$ 1,7 bilhão a 800 municípios em todo o país, segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

De acordo com as portarias, no art. 3º, o Fundo Nacional de Saúde ficará responsável por repassar os recursos aos fundos municipais de saúde em uma única parcela. O pagamento será feito após as prefeituras cumprirem as condições exigidas para esse tipo de transferência.

Entre elas a construção e modernização das UBSs terão de  garantir qualidade e acessibilidade e as propostas de construção devem ser enviadas pelos municípios à pasta  acompanhadas de documentação específica e seguindo padrões arquitetônicos fornecidos pelo ministério para serem aprovadas.

Com a publicação das portarias que indicou os municípios beneficiados, os gestores têm até 270 dias para realizar a licitação e mais 90 dias para começarem as obras.

Em Mato Grosso do Sul, o maior valor foi destinado a Sidrolândia, que vai receber R$ 4,270 milhões, seguido de Nova Andradina, com R$ 3,278 milhões. Foram beneficiados com R$ 1,971 milhões os municípios de Amambai, Aquidauana, Coronel Sapucaia, Douradina e Tacuru. 

Segundo o Ministério da Saúde, as UBSs são centros de atendimento primário à saúde, onde equipes de Saúde da Família realizam uma gama de ações, oferecendo atendimento de saúde primário, incluindo prevenção, diagnóstico e tratamento. Elas  representam a principal porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS), atendendo a necessidades de saúde individual e coletiva. O Novo PAC Saúde busca modernizar essas unidades, promovendo sustentabilidade e integrando tecnologias como teleconsulta.

Preocupação

Em virtude de ter ocorrido paralisações em obras do PAC anteriormente, a CNM alertou os prefeitos sobre os cuidados com o uso de recursos próprios na execução das obras, caso os repasses do PAC não sejam suficientes para a conclusão. A entidade ainda orienta que os Municípios observem rigorosamente os prazos estabelecidos, a fim de evitar a devolução de recursos e a suspensão dos contratos destinados à construção das UBS.

