Confira a previsão do tempo para hoje (30) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Rodovia

Choque frontal entre duas carretas matou um caminhoneiro e fechou a via

A Motiva Pantanal informou que concluiu o trabalho de retirada dos caminhões que envolveram-se em um choque frontal na BR-163, no início da tarde desta segunda-feira (29), em Campo Grande. A pista principal da rodovia, no trecho do Anel Viário da capital sul-mato-grossense, ficou totalmente interditada por aproximadamente seis horas.

Os congestionamentos, que no auge da interdição chegaram a oito quilômetros para cada sentido da pista, só não foram maiores porque o tráfego foi desviado pelas alças do viaduto onde ocorreu o acidente, onde a BR-163 passa sobre a BR-262.

Uma imprudência, de um motorista que teria feito uma ultrapassagem indevida pode ter causado o acidente. A carreta que provocou o choque frontal invadiu a pista contrária para desviar deste outro veículo. Houve explosão e incêndio e um caminhoneiro, Daniel Herculano, 67 anos, morreu.

O outro caminhoneiro ficou preso às ferragens, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e aguardava atendimento na Santa Casa de Campo Grande.

“Quando houve a colisão, a cabine foi deformada. Então a vítima não conseguiu sair. Ela ficou presa, ficou retida, às ferragens. E aí veio o fogo. De início, a gente não teve acesso ao corpo, porque estava prensado. Então logo a perícia libera e a gente vai fazer o afastamento das carretas”, explicou o Tenente Luan Luiz Rodrigues Nogueira, do Corpo de Bombeiros, responsável pela ocorrência.

O acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira contribuiu com a sexta morte do ano no Anel Viário da Capital, um dos trechos mais violentos da BR-163 em território sul-mato-grossense. De janeiro a setembro do ano passado, morreram cinco pessoas no Anel Viário, trecho que compreende as saídas para Cuiabá e para São Paulo e passa por sobre o acesso à saída para Três Lagoas via BR-262, local do acidente fatal mais recente. (Colaboraram Alison Silva e Laura Brasil)

