Cidades

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (30) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Tempo segue nublao e com chuva em algumas regiões do estado

Mariana Piell

Mariana Piell

30/09/2025 - 04h30
Nesta terça-feira (30), a previsão indica sol com variação de nebulosidade. No entanto, nas regiões oeste, sudoeste e centro-sul do estado, há condições para aumento da nebulosidade e possibilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada, embora as chuvas ainda tendem a ser irregulares. Em pontos isolados, não se descarta a ocorrência de tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Essa situação meteorológica é resultado do intenso transporte de ar quente e úmido, associado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Estão previstas mínimas entre 18°C e 21°C e máximas entre 25°C e 35°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 19°C e 26°C e máximas entre 27°C e 38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 22°C e 25°C e máximas entre 34°C e 40°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 20°C e 25°C e máximas entre 32°C e 35°C.

Os ventos estarão bem variáveis atuando entre o quadrante norte e sul, com valores entre 30 km/h e 50 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 24°C e máxima de 35°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 25°C e 38°C. Deve chover.
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 24°C e a máxima de 38°C. Pode chover.
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 22°C e máxima de 39°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 24°C e 38°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 22°C e máxima de 36°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 21°C e máxima de 35°C. Há previsão de chuva.
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 20°C e 31°C. Pode chover.
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 21°C e máxima de 30°C. Deve chover.

Rodovia

BR-163 é totalmente liberada após seis horas de bloqueio em Campo Grande

Choque frontal entre duas carretas matou um caminhoneiro e fechou a via

29/09/2025 19h28

Acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (29)

Acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (29) Gerson Oliveira

A Motiva Pantanal informou que concluiu o trabalho de retirada dos caminhões que envolveram-se em um choque frontal na BR-163, no início da tarde desta segunda-feira (29), em Campo Grande. A pista principal da rodovia, no trecho do Anel Viário da capital sul-mato-grossense, ficou totalmente interditada por aproximadamente seis horas. 

Os congestionamentos, que no auge da interdição chegaram a oito quilômetros para cada sentido da pista, só não foram maiores porque o tráfego foi desviado pelas alças do viaduto onde ocorreu o acidente, onde a BR-163 passa sobre a BR-262. 

Uma imprudência, de um motorista que teria feito uma ultrapassagem indevida pode ter causado o acidente. A carreta que provocou o choque frontal invadiu a pista contrária para desviar deste outro veículo. Houve explosão e incêndio e um caminhoneiro, Daniel Herculano, 67 anos, morreu. 

O outro caminhoneiro ficou preso às ferragens, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e aguardava atendimento na Santa Casa de Campo Grande. 

“Quando houve a colisão, a cabine foi deformada. Então a vítima não conseguiu sair. Ela ficou presa, ficou retida, às ferragens. E aí veio o fogo. De início, a gente não teve acesso ao corpo, porque estava prensado. Então logo a perícia libera e a gente vai fazer o afastamento das carretas”, explicou o Tenente Luan Luiz Rodrigues Nogueira, do Corpo de Bombeiros, responsável pela ocorrência.

O acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira contribuiu com a sexta morte do ano no Anel Viário da Capital, um dos trechos mais violentos da BR-163 em território sul-mato-grossense. De janeiro a setembro do ano passado, morreram cinco pessoas no Anel Viário, trecho que compreende as saídas para Cuiabá e para São Paulo e passa por sobre o acesso à saída para Três Lagoas via BR-262, local do acidente fatal mais recente. (Colaboraram Alison Silva e Laura Brasil)

Cidades

BR-163: acidente fatal mantém congestionamento por 8km em viaduto de Campo Grande

Travamento foi provocado por colisão entre duas carretas no início da tarde desta segunda-feira

29/09/2025 18h12

Congestionamento persiste após 4 horas do acidente

Congestionamento persiste após 4 horas do acidente Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O congestionamento ocasionado pela colisão que ocorreu no viaduto da BR-163, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande,  nesta segunda-feira (29), já perdura por 8 km. Cerca de quatro horas após o grave acidente que provocou a morte de um caminhoneiro e deixou outro ferido, o trânsito segue lento na região.

O choque envolvendo duas carretas mantém congestionamento em 5 km no sentido norte (Cuiabá)e 3 km no sentido sul da rodovia, rumo Saõ Paulo. Em ambos os sentidos, há possibilidade de desvio cerca de 500 metros à frente do local do acidente. 

Às 17h, a pista continuava interdiata, e o tráfego pela BR-163 estava sendo realizado por meio das alças de acesso à BR-262 e a Avenida Ministro João Arinos. A operação deixa o trânsito lento para os que transitam por todas as vias citadas acima.

A colisão frontal aconteceu por volta das 13h20 e resultou em incêndio e explosão, deixando uma das cabines pendurada no viaduto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, há suspeita da participação de um terceiro caminhão, hipótese que será investigada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Civil.

A vítima fatal teria por volta de 67 anos e ao tentar desviar do  veículo que desrespeitou a sinalização de parada, existente na alça de acesso da rodovia, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com outra carreta.

Com o impacto, a cabine foi destruída e o motorista ficou preso às ferragens. A carreta do motorista morto já foi retirada da via. 

“Quando houve a colisão, a cabine foi deformada. Então a vítima não conseguiu sair. Ela ficou presa, ficou retida, às ferragens. E aí veio o fogo. De início, a gente não teve acesso ao corpo, porque estava prensado. Então logo a perícia libera e a gente vai fazer o afastamento das carretas”, explicou o Tenente Luan Luiz Rodrigues Nogueira, do Corpo de Bombeiros, responsável pela ocorrência.

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado 

As equipes controlaram as chamas e confirmaram que o condutor morreu carbonizado.

Após horas de trabalho, os bombeiros retiraram o corpo da vítima fatal que seguiu para passar por perícia e exames de DNA que irão ajudar na identificação.

O outro caminhoneiro, identificado como Miguel Foscarini, de 46 anos, que transportava ureia, foi socorrido consciente e orientado, com fratura no úmero (osso de um dos braços).

A carga se espalhou pela pista. As carretas envolvidas transportavam fertilizante e soja, que também ficaram espalhados na rodovia.

No local, equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária Motiva Pantanal, da PRF e da Polícia Militar, responsáveis pelo resgate, combateram às chamas, segurança viária e controlaram o fluxo de veículos da pista.

Nota da concessionária

Em comunicado, a Motiva Pantanal, concessionária responsável pela administração da BR-163, informou que suas equipes foram mobilizadas imediatamente após o acidente para auxiliar no atendimento às vítimas, no combate ao incêndio e na sinalização do trecho. A empresa reforçou que segue trabalhando em conjunto com as autoridades competentes para garantir a segurança dos usuários e a liberação da via o mais rápido possível.

Motorista da outra carreta, homem com cerca de 45 anos foi encaminhado à Santa Casa que, por restrição familiar, não deu mais detalhes sobre o estado de saúde do condutor. 

