Confira a previsão do tempo para hoje (30) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Nesta terça-feira (30), a previsão indica sol com variação de nebulosidade. No entanto, nas regiões oeste, sudoeste e centro-sul do estado, há condições para aumento da nebulosidade e possibilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada, embora as chuvas ainda tendem a ser irregulares. Em pontos isolados, não se descarta a ocorrência de tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento.
Essa situação meteorológica é resultado do intenso transporte de ar quente e úmido, associado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.
Estão previstas mínimas entre 18°C e 21°C e máximas entre 25°C e 35°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.
Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 19°C e 26°C e máximas entre 27°C e 38°C.
Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 22°C e 25°C e máximas entre 34°C e 40°C.
Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 20°C e 25°C e máximas entre 32°C e 35°C.
Os ventos estarão bem variáveis atuando entre o quadrante norte e sul, com valores entre 30 km/h e 50 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.
Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:
- Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 24°C e máxima de 35°C.
- A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 25°C e 38°C. Deve chover.
- Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 24°C e a máxima de 38°C. Pode chover.
- O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 22°C e máxima de 39°C.
- As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 24°C e 38°C.
- Anaurilândia terá mínima de 22°C e máxima de 36°C.
- A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 21°C e máxima de 35°C. Há previsão de chuva.
- Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 20°C e 31°C. Pode chover.
- Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 21°C e máxima de 30°C. Deve chover.