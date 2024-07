Confira a previsão do tempo para hoje (6) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Cidades

A principal novidade desta edição é que, se houver quebra de recordes da prova, haverá uma bonificação de 50% aos recordistas.

No próximo domingo, dia 7 de julho, Campo Grande se prepara para sediar a III Maratona, com largada nos altos da avenida Afonso Pena. A prova terá início às 6h, com concentração às 5h. Ao todo, serão 3 percursos de 7 km, 21 km e 42 km para corredores de todos os níveis. No sábado, será a vez das crianças de 3 a 13 anos competirem, complementando um evento que alcançou a marca de 3 mil inscritos em tempo recorde, patrocinado pela Companhia de Gás Natural de Mato Grosso do Sul (MSGÁS).

O percurso foi homologado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e será aferido pela Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS). Os vencedores da maratona principal de 42 km concorrerão a uma premiação em dinheiro totalizando R$ 20 mil, com um bônus de 50% em caso de quebra de recordes estabelecidos em 02:39:46 para homens e 03:34:27 para mulheres.

Todos os participantes que completarem a prova receberão medalhas, enquanto os primeiros colocados de cada categoria e percurso receberão troféus.

O evento contará com 400 staffs no domingo, além do apoio de órgãos de segurança como Polícia Militar, Detran-MS, Agetran, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros. A infraestrutura inclui um aumento no número de banheiros, mais de 15 pontos de hidratação com água, quatro com isotônicos e outros quatro com carbogel. Para os corredores do percurso de 42 km, haverá também pontos de distribuição de refrigerantes.

A Qualisalva coordenará o atendimento médico com uma equipe de 22 profissionais, incluindo socorristas em motos e motolâncias com enfermeiros, além de seis brigadistas e três unidades médicas básicas e avançadas.

O trajeto passará por pontos estratégicos da cidade como o Bioparque Pantanal, a Rua 14 de Julho, o Horto Florestal e o Parque dos Poderes, destacando a beleza de Campo Grande e promovendo o turismo esportivo que atrai corredores de todo o Brasil. Personalidades como Nilson Lima e Denise Amaral, com vasta experiência em maratonas internacionais, confirmam a reputação da Maratona de Campo Grande como um evento de destaque.

Nilson é de Uberlândia (MG), com 361 maratonas no currículo pelo mundo todo. Já Denise vem do Rio de Janeiro para sua primeira corrida. Ela traz no curriculum mais de 150 maratonas e tem três mandalas, que representam as seis principais maratonas do mundo.

"Ouvi depoimentos bacanas de quem correu a edição anterior. A corrida é sempre um grande motivador para visitarmos outros lugares, e é uma oportunidade para reencontrar amigos corredores de outras cidades. Na corrida estarão juntos os rápidos e os mais lentos, aqueles que estão iniciando agora e os que já tem uma longa história na corrida", afirma.

Durante a entrega dos kits, serão recebidas doações de alimentos não perecíveis para entidades locais, oferecendo aos doadores a chance de concorrer a uma inscrição com kit luxo para a edição de 2025.

A programação inclui ainda um treino gratuito de 5 km no sábado de manhã e corridas infantis à tarde, além de apresentações musicais no domingo com o DJ Marcelo Natureza e o Grupo Top Samba, culminando com a premiação geral prevista para às 10h.