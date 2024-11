Confira a previsão do tempo para hoje (7) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Campo Grande

Aparelho de última geração, substituirá o atual equipamento por nova e avançada tecnologia

Com o objetivo de melhorar a estrutura e oferecer equipamentos modernos para os pacientes oncológicos que realizam o tratamento no Hospital do Câncer Alfredo Abrão, em Campo Grande, o Ministério da Saúde formalizou, na última semana, um acordo para a compra de um novo Acelerador Linear . O aparelho, que é um moderno equipamento de radioterapia, substituirá o atual por uma tecnologia mais avançada.

A informação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), no último dia 21 de outubro.

De acordo com o extrato do convênio, o acordo formalizado entre o Governo Federal e a Fundação Carmem Prudente de Mato Grosso do Sul para a compra de um moderno aparelho de radioterapia substituirá o equipamento atual por uma tecnologia nova e avançada.

Para a aquisição do novo aparelho, o Ministério da Saúde liberou R$ 9,3 milhões, enquanto o hospital fez uma contrapartida de R$ 1,2 milhão, totalizando R$ 10,5 milhões.

Segundo o documento, duas empresas especializadas, uma sueca e outra norte-americana, estão aptas a participar do processo.

“Compraremos um aparelho de última geração, que será o mais sofisticado de Mato Grosso do Sul, com atualizações e protocolos de tratamentos mais avançados do mundo. A tecnologia embarcada é a mesma utilizada em hospitais de ponta dos Estados Unidos, França, Alemanha, Noruega, Suécia, Japão e Nova Zelândia. Para termos uma ideia, estamos adquirindo a mesma tecnologia que atende pacientes oncológicos do Hospital Albert Einstein, em São Paulo”, detalhou o Coordenador Operacional do HCAA, Luciano G. Nachif. analogia para ilustrar a importância dessa conquista para a oncologia de Mato Grosso do Sul: “Muito em breve, será como se estivéssemos saindo de uma TV simples para um cinema com tela de última geração será o avanço tecnológico, a qualidade e as soluções da última geração; nova radioterapia”, declarou."

O Deputado Federal Geraldo Resende (PSDB-MS), responsável por essa conquista em Brasília, comemorou a formalização do convênio.

“Com este novo aparelho de radioterapia, o hospital poderá fornecer tratamentos oncológicos mais eficazes, seguros e precisos, renovando as esperanças dos pacientes com tratamentos de última geração. Na verdade, estou muito feliz e realizado por poder ajudar a levar este aparelho sofisticado ao Mato Grosso do Sul”, comemorou o parlamentar."

De acordo com o cronograma inicial, a empresa vencedora fabricará o Acelerador Linear em até quatro meses. Em seguida, o equipamento será desmontado e transportado por navio em uma viagem de até 60 dias. Por fim, o prazo para sua instalação, testes finais E pleno funcionamento será de até seis meses. Até lá, o hospital possui peças de reposição para atender ao atual aparelho de radioterapia.

Aumento no número de atendimentos

Responsável por 72% dos atendimentos oncológicos de Mato Grosso do Sul, o Hospital do Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão realiza diariamente entre 95 e 105 tratamentos de radioterapia em pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a presidente do HCAA, Sueli Lopes Telles, o novo equipamento será um marco histórico para a instituição: 'Teremos condições de atender mensalmente mais pacientes oncológicos. Com a precisão e tecnologia do novo aparelho, os pacientes serão submetidos a menos sessões de radioterapia, abrindo espaço para novos agendamentos', declarou.

