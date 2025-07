Confira a previsão do tempo para hoje (7) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Religião

O pastor Erton Köhler foi eleito na Assembleia Geral da Igreja Adventista, evento que ocorre nos Estados Unidos

Presente em mais de 200 países e com mais de 23 milhões de membros ao redor do mundo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia escolheu, neste final de semana, seu novo presidente mundial. Na 62ª Assembleia da Associação Geral, que ocorre nos Estado Unidos, o pastor Erton Carlos Köhler foi escolhido para liderar a denominação até o ano de 2030.

Essa é a primeira vez desde 1863, data da fundação da igreja, que um pastor brasileiro é escolhido para o cargo. A decisão foi aprovada pela maioria entre os 2.809 delegados presentes na sessão plenária, sendo 1.721 votos a favor e 188 votos contra o nome do pastor sul-americano.

A Igreja Adventista em Mato Grosso do Sul

Em Mato Grosso do Sul, a Igreja Adventista tem mais de 25 mil membros, sendo mais de 11 mil residentes apenas na Capital. A instituição é responsável por programas em prol da comunidade, além de iniciativas voltadas à saúde - como o Hospital do Pênfigo, com duas unidades em Campo Grande e referência nacional no tratamento da doença “fogo selvagem” -, educação - na Capital do estado, estão presentes três escolas adventistas e, somadas às outras cidades, são oito unidades no estado - e mídia, através da rádio, canal televisivo, revistas (como a Vida e Saúde) e literaturas.

Além destas, a Rede Adventista também é responsável por outros produtos conhecidos popularmente, como livros e materiais da editora CPB (Casa Publicadora Brasileira), além dos produtos da marca SuperBom, também pertencente à Igreja, voltados à alimentação natural, integral e vegetariana.

A Instituição conta ainda com faculdades espalhadas pelo país e em outros países do mundo, como nos Estados Unidos, Inglaterra e Itália.

O novo presidente

Erton Höhler se formou em Teologia em 1989 e tem 35 anos de ministério. Atualmente, reside nos Estados Unidos e atuava como secretário-executivo da Igreja a nível mundial. Foi pastor em oito países da América do Sul, incluindo o Brasil.

Focado na missão, ele foi o responsável por idealizar projetos voltados à este objetivo, como o Impacto Esperança, onde são distribuídos livros de forma gratuita por várias cidades da América do Sul todos os anos.

A nova presidência é vista com entusiasmo pelos adventistas, que destacam que é uma forma de continuar o comprometimento com a missão e fortalecimento da presença adventista em todas as partes do mundo.

A Assembleia da Associação Geral segue até o dia 12 de julho, onde ainda serão definidas novas lideranças para as áreas da juventude, comunicação, ministérios infantis, entre outros departamentos da denominação.