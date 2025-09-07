Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (7) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Domingão será quente e seco em todo o estado

Mariana Piell

Mariana Piell

07/09/2025 - 04h30
Neste domingo (7), a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade em decorrência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o tempo seco sobre grande parte de Mato Grosso do Sul.

Esse cenário favorece a ocorrência de baixos índices de umidade relativa do ar, variando entre 15% e 35%, sobretudo nas regiões norte, pantaneira e bolsão.

As temperaturas ao amanhecer tendem a ser mais amenas, com mínimas previstas entre 8°C e 11°C, enquanto à tarde as máximas apresentam tendência de elevação.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 8°C e 14°C e máximas entre 20°C e 29°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 8°C.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 12°C e 18°C e as máximas entre 23°C e 34°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 16°C e 21°C e máximas entre 31°C e 37°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 15°C e 18°C e máximas entre 28°C e 33°C.

Os ventos atuam do quadrante sul e giram para o quadrante leste ao longo do domingo com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Algumas recomendações para enfrentamento do tempo extremamente seco:

  • Evitar atividades físicas nas horas mais quentes e secas do dia.
  • Beber bastante líquido.
  • Umidificar os ambientes.
  • Redobrar atenção quanto ao uso de fogo e descarte de materiais que possam provocar incêndios.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 18°C e máxima de 33°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 15°C e 34°C. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 13°C e a máxima de 29°C. 
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 17°C e máxima de 37°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 19°C e 35°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 17°C e máxima de 30°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 13°C e máxima de 29°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 11°C e 27°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 13°C e máxima de 26°C. 

tentativa de fuga

Jovem de 18 anos envolvido em roubo de moto é morto pela PM

Caso aconteceu no interior de Mato Grosso do Sul na noite deste sábado. Desde o começo do ano são 45 mortes em confrontos com policiais em MS

06/09/2025 13h47

Motocicleta preta foi recuperada pela Políia Militar em Selvíria instantes depois de ter sido tomada em assalto

Motocicleta preta foi recuperada pela Políia Militar em Selvíria instantes depois de ter sido tomada em assalto

Um jovem de 18 anos, identificado como Marcos Henrique Silva Cortez, foi morto por policiais militares na noite desta sexta-feira (5) em Selvíria, cidade sul-mato-grossense na divisa com São Paulo e a 390 quilômetros de Campo Grande,. Conforme a polícia, ele teria participado do roubo de uma moto e durante a fuga teria sacado um revólver para atirar nos policiais. 

De acordo com o relato da Polícia Militar, dois homens em uma moto Honda Falcon verde abordaram o proprietário de uma moto em frente à sua residência e, empunhando arma,  renderam  o proprietário da moto e fugiram. 

Quando a PM tomou conhecimento do roubo, começou a fazer buscas pela cidade e uma  guarnição localizou os suspeitos em um posto de combustível. Um homem identificado como Lucas Gabriel, de 28 anos, parceiro de Marcos, foi detido no local portando uma pistola de brinquedo. Ele estava com a moto roubada.

Marcos, porém, fugiu pela BR 158 e próximo ao córrego conhecido como  Arroz Doce foi alcançado e interceptado, de acordo com o site da Rádio Caçula. Mas caído, teria sacou uma arma de fogo e ameaçou atirar contra os policiais.

Em legítima defesa, relata o site, os militares dispararam e atingiram Marcos no abdômen e em um dos braços. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital municipal de Selvíria, mas acabou morrendo antes de ser submetido a cirurgia.

O homem detido admitiu que momentos antes de roubarem a moto haviam tentado abordar outro motociclista, mas ele conseguiu fugir. Durante a ocorrência, foram apreendidos o um revólver, um simulacro de arma, capacetes, balaclava, luvas, alicate, um celular e outros objetos utilizados no roubo.  

Motocicleta preta foi recuperada pela Políia Militar em Selvíria instantes depois de ter sido tomada em assaltoPMs apreenderam uma série de objetos utilizados pela dupla durante o assalto ocorrido em Selvíria

Nenhum dos suspeitos portava documentos, mas ambos foram identificados pelos PMs. E, de acordo com os policiais, a dupla tinha residência em Aparecida do Taboado e percorreu os 55 quilômetros entre as duas cidades com a intenção de roubar uma motocicleta. 

Estatísticas

Com mais este caso, subiu para 45 o número pessoas mortas neste ano nos chamados confrontos policiais em Mato Grosso do Sul. No ano passado o número foi praticamente igual nos primeiros oito meses, com 46 mortes, segundo as estatísticas oficiais da Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

Em 2023, ano com números recordes, foram 61 mortes entre o começo de janeiro e o fim de agosto. Esta é a segunda vez que o município de Selvíria aparece na estatística da Sejusp. O caso anterior ocorreu em outubro de  2022. 
 

Alerta

1ª suspeita de sarampo em Ponta Porã tem relação com residente paraguaia

País vizinho de Mato Grosso do Sul, Paraguai está em surto de sarampo

06/09/2025 12h30

Vacinação contra o sarampo foi reforçada no estado

Vacinação contra o sarampo foi reforçada no estado Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado

O secretário de Saúde de Ponta Porã, Daniel Kayatt, informou que a mãe do 1° caso suspeito de sarampo registrado no município em 2025 teve contato com uma familiar que recebeu visita de uma estudante que reside em Santa Rosa, distrito do departamento de San Pedro, primeiro local a confirmar um caso de sarampo no Paraguai.

Nem o bebê de 8 meses, nem os pai da crianças eram vacinados contra o sarampo. Não foram apresentados sintomas graves e o resultado do exame que vai confirmar ou descartar a suspeita deve sair até a próxima segunda-feira (8).

Segundo a Secretaria de Saúde do município, a brinquedoteca frequentada pela criança foi bloqueada e os pais foram vacinados. Além disso, o governo paraguaio foi alertado para que monitore a estudante que atravessou a fronteira.

Surto de sarampo 

No Paraguai, o primeiro caso de 2025 foi confirmado em um menino de cinco anos não vacinado no distrito de Santa Rosa, departamento de San Pedro. Posteriormente, surgiram outros casos ligados a contatos próximos, totalizando pelo menos sete casos confirmados no país, todos em pessoas não vacinadas.

O Ministério da Saúde do Paraguai declarou alerta epidemiológico para reforçar a vacinação e buscar novos casos, destacando que o país estava livre do sarampo desde 2015, mas o surto representa uma ameaça atual à saúde pública.

Na Bolívia, a situação é mais alarmante com um surto epidêmico declarado, com mais de 220 casos confirmados e emergência nacional decretada.

A doença voltou a circular fortemente na América do Sul devido a níveis de vacinação abaixo do recomendado, com a região apresentando um aumento expressivo nos casos e mortes relacionadas ao sarampo em 2025 em comparação a 2024.

A Organização Panamericana de la Salud (OPS) alerta que 71% dos casos ocorreram em pessoas não vacinadas e reforça a recomendação de vacinação com duas doses para prevenir a doença, além de realizar campanhas em comunidades de alto risco.

O surto também levou países vizinhos, como o Brasil, a adotarem medidas preventivas, especialmente na região de fronteira, com busca ativa de casos, bloqueios vacinais e vacinação de bebês menores de um ano com a "dose zero" da vacina contra o sarampo.

A doença

O sarampo é uma doença infecciosa grave causada por vírus, com potencial de levar à morte em casos mais severos. A transmissão ocorre de forma rápida e direta, principalmente por meio de gotículas liberadas pelo doente ao tossir, falar, espirrar ou até respirar próximo de outras pessoas.

A forma mais eficaz de prevenção é vacinação, que protege contra a infecção e interrompe a disseminação.

No passado, a doença figurou entre as principais causas de mortalidade infantil, mas seu impacto foi reduzido ao longo dos anos graças a políticas consistentes de vacinação. Um marco nesse esforço foi o Plano Nacional de Eliminação do Sarampo, implementado em 1992.

Brasil livre do sarampo

Em 2024, o Brasil recebeu a recertificação de país livre do sarampo, resultado do fortalecimento da vigilância e da retomada da vacinação. Em 2016, o país já havia conquistado esse status, mas, em 2018, as baixas coberturas vacinais permitiram a reintrodução do vírus. No último ano, a cobertura da vacina tríplice viral ultrapassou a meta nacional de 95%.

Para reverter a queda nos índices, o Ministério da Saúde investiu na vacinação em áreas de fronteira e em locais de difícil acesso, além de implementar a busca ativa de casos suspeitos, realizar o Dia S de mobilização, promover oficinas de resposta rápida frente a casos suspeitos e organizar webinários sobre manejo clínico do sarampo.

Em 2025, como apoio à contenção do surto na Bolívia, o Ministério da Saúde disponibilizou 600 mil doses da vacina contra o sarampo para doação, reforçando o compromisso do país com a cooperação internacional em saúde e com o enfrentamento das doenças imunopreveníveis na região.

