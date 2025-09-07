Confira a previsão do tempo para hoje (7) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

tentativa de fuga

Caso aconteceu no interior de Mato Grosso do Sul na noite deste sábado. Desde o começo do ano são 45 mortes em confrontos com policiais em MS

Motocicleta preta foi recuperada pela Políia Militar em Selvíria instantes depois de ter sido tomada em assalto

Um jovem de 18 anos, identificado como Marcos Henrique Silva Cortez, foi morto por policiais militares na noite desta sexta-feira (5) em Selvíria, cidade sul-mato-grossense na divisa com São Paulo e a 390 quilômetros de Campo Grande,. Conforme a polícia, ele teria participado do roubo de uma moto e durante a fuga teria sacado um revólver para atirar nos policiais.

De acordo com o relato da Polícia Militar, dois homens em uma moto Honda Falcon verde abordaram o proprietário de uma moto em frente à sua residência e, empunhando arma, renderam o proprietário da moto e fugiram.

Quando a PM tomou conhecimento do roubo, começou a fazer buscas pela cidade e uma guarnição localizou os suspeitos em um posto de combustível. Um homem identificado como Lucas Gabriel, de 28 anos, parceiro de Marcos, foi detido no local portando uma pistola de brinquedo. Ele estava com a moto roubada.

Marcos, porém, fugiu pela BR 158 e próximo ao córrego conhecido como Arroz Doce foi alcançado e interceptado, de acordo com o site da Rádio Caçula. Mas caído, teria sacou uma arma de fogo e ameaçou atirar contra os policiais.

Em legítima defesa, relata o site, os militares dispararam e atingiram Marcos no abdômen e em um dos braços. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital municipal de Selvíria, mas acabou morrendo antes de ser submetido a cirurgia.

O homem detido admitiu que momentos antes de roubarem a moto haviam tentado abordar outro motociclista, mas ele conseguiu fugir. Durante a ocorrência, foram apreendidos o um revólver, um simulacro de arma, capacetes, balaclava, luvas, alicate, um celular e outros objetos utilizados no roubo.

PMs apreenderam uma série de objetos utilizados pela dupla durante o assalto ocorrido em Selvíria

Nenhum dos suspeitos portava documentos, mas ambos foram identificados pelos PMs. E, de acordo com os policiais, a dupla tinha residência em Aparecida do Taboado e percorreu os 55 quilômetros entre as duas cidades com a intenção de roubar uma motocicleta.

Estatísticas

Com mais este caso, subiu para 45 o número pessoas mortas neste ano nos chamados confrontos policiais em Mato Grosso do Sul. No ano passado o número foi praticamente igual nos primeiros oito meses, com 46 mortes, segundo as estatísticas oficiais da Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

Em 2023, ano com números recordes, foram 61 mortes entre o começo de janeiro e o fim de agosto. Esta é a segunda vez que o município de Selvíria aparece na estatística da Sejusp. O caso anterior ocorreu em outubro de 2022.

