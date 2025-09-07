Confira a previsão do tempo para hoje (7) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Neste domingo (7), a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade em decorrência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o tempo seco sobre grande parte de Mato Grosso do Sul.
Esse cenário favorece a ocorrência de baixos índices de umidade relativa do ar, variando entre 15% e 35%, sobretudo nas regiões norte, pantaneira e bolsão.
As temperaturas ao amanhecer tendem a ser mais amenas, com mínimas previstas entre 8°C e 11°C, enquanto à tarde as máximas apresentam tendência de elevação.
Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 8°C e 14°C e máximas entre 20°C e 29°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 8°C.
Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 12°C e 18°C e as máximas entre 23°C e 34°C.
Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 16°C e 21°C e máximas entre 31°C e 37°C.
Em Campo Grande são previstas mínimas entre 15°C e 18°C e máximas entre 28°C e 33°C.
Os ventos atuam do quadrante sul e giram para o quadrante leste ao longo do domingo com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.
Algumas recomendações para enfrentamento do tempo extremamente seco:
- Evitar atividades físicas nas horas mais quentes e secas do dia.
- Beber bastante líquido.
- Umidificar os ambientes.
- Redobrar atenção quanto ao uso de fogo e descarte de materiais que possam provocar incêndios.
Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:
- Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 18°C e máxima de 33°C.
- A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 15°C e 34°C.
- Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 13°C e a máxima de 29°C.
- O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 17°C e máxima de 37°C.
- As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 19°C e 35°C.
- Anaurilândia terá mínima de 17°C e máxima de 30°C.
- A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 13°C e máxima de 29°C.
- Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 11°C e 27°C.
- Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 13°C e máxima de 26°C.