Confira a previsão do tempo para hoje (9) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Tragédia Climática-RS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta indicando que 441 municípios do Rio Grande do Sul seguem afetados pelas águas

Além de Porto Alegre, dos 497 municípios, outros 441 foram afetados pela inundação no Rio Grande do Sul, conforme alerta emitido nesta sexta-feira (10), pela Defesa Civil. Além disso, a maior tragédia ambiental que assolou o estado gaúcho deixou 71.409 pessoas em abrigos, e 339.928 desalojados.

Hoje completam 12 dias, desde intensas chuvas atingiram o Rio Grande do Sul, chegando a atingir 400mm, o que acarretou na queda de pontes, interrupção de abastecimento, queda de energia elétrica e água.

Conforme o relatório da Defesa Civil, 162 cidades continuam sem energia, cerca de 452.588 pessoas estão sem acesso à água potável e 66 municípios estão com o serviço de telefonia prejudicados.

Com relação às estradas, o governo do Rio Grande do Sul divulgou que em 47 rodovias, 81 trechos sofreram bloqueios. Para que a população consiga transitar a Defesa Civil disponibiliza um serviço que indica caminhos alternativos que pode ser acessado pelo portal do governo do estado do RS.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas devem prosseguir para os próximos dias, atingindo a região norte do Rio Grande do Sul.

Veja a lista completa dos municípios afetados clicando aqui.



Confira os números desta sexta (10)

Feridos: 756

Desaparecidos: 141

Óbitos confirmados: 126

Pessoas resgatadas: 70.863

Animais resgatados: 9.984

Efetivo: 27.218

Viaturas: 3.466

Embarcações: 340

Inmet

